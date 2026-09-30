Chanathip thích thú khi chấm dứt mạch bất bại của đội tuyển Việt Nam

TPO - Sau chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Việt Nam, đội trưởng đội tuyển quốc gia Thái Lan, Chanathip Songkrasin, đã có những chia sẻ thẳng thắn và giàu cảm xúc về màn so tài đỉnh cao này.

Chanathip đóng vai trò dẫn dắt hàng công tuyển Thái Lan

Cuộc đối đầu không chỉ mang ý nghĩa sống còn ở vòng knock-out mà còn mang dấu ấn cá nhân rất lớn đối với ngôi sao mang áo số 18, khi anh đã trải qua một quãng thời gian dài vắng bóng ở những trận đại chiến trực tiếp với đối thủ truyền kiếp trong khu vực.

Mở đầu phần phát biểu, Chanathip thừa nhận sự hồi hộp lẫn phấn khích khi tái ngộ Những chiến binh Sao Vàng sau 5 năm khi kể từ 2021 tới nay, Chanathip mới có dịp gặp lại Việt Nam.

Tiền vệ kỳ cựu chia sẻ: “Cá nhân tôi đã khá lâu rồi, gần 5 năm, chưa đối đầu với đội tuyển Việt Nam. Suốt thời gian qua, tôi vẫn luôn chăm chú theo dõi từng bước phát triển của các cầu thủ Việt Nam và nhận thấy họ đã tiến bộ, trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thực sự, tôi dành sự ngưỡng mộ lớn cho không ít cá nhân bên phía đối phương”.

Với đà thăng tiến của đối thủ nên Chanathip càng cảm thấy thích thú khi cùng Voi chiến ngắt mạch kỷ lục của đại kình địch. “Hôm nay chúng tôi đã chạm trán họ và giành chiến thắng. Tôi rất vinh dự khi được đọ sức với một đội tuyển Việt Nam sở hữu chuỗi bất bại gần 28 trận liên tiếp.

Toàn đội đã nỗ lực với hơn 100% khả năng. Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến huấn luyện viên trưởng, ban huấn luyện cùng tất cả đồng đội vì đã chiến đấu kiên cường đến tận những giây phút cuối cùng. Kết quả này mở toang cơ hội để chúng tôi bước vào trận chung kết”, anh nhấn mạnh.

Thủ quân tuyển Thái Lan đặc biệt đề cao tính kỷ luật chiến thuật - chìa khóa giúp họ giải mã thành công lối chơi kỷ luật của Việt Nam. Chanathip khẳng định thành công của tập thể luôn xếp trên dấu ấn cá nhân: “Điều quan trọng nhất là chúng tôi đã tuân thủ nghiêm ngặt đấu pháp của ban huấn luyện. Toàn đội đã chuẩn bị và tập luyện rất kỹ lưỡng về phương án đối phó với Việt Nam trên sân tập.

Với tôi, việc bản thân trực tiếp ghi bàn hay kiến tạo không phải ưu tiên hàng đầu; điều cốt lõi là toàn đội giành được kết quả trọn vẹn và vượt qua một đối thủ đáng gờm như vậy. Tôi cảm thấy toàn đội đã dốc cạn sức lực và hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao. Bản thân tôi ngày hôm nay cũng đã cống hiến tất cả những gì tốt nhất mà mình có cho màu cờ sắc áo”.

Chanathip tiếp tục cho thấy cái duyên trước đội tuyển Việt Nam. Dù Thái Lan thua Việt Nam 3 trong 4 trận chung kết ASEAN Cup gần đây song bản thân tiền vệ sinh năm 1993 này không xuất hiện trong bất cứ trận nào ở giai đoạn vừa qua. Anh vẫn duy trì mạch 7 trận không thua liên tiếp trước Việt Nam với 5 chiến thắng và 2 trận hòa. Mọi thứ bắt đầu từ vòng bảng AFF Cup 2012 và đến trận gần nhất là vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026 trên đất Indonesia.