Gordon và Kane tỏa sáng, Anh có chiến thắng giải tỏa trên đất Séc

TPO - Sự sắc bén của Anthony Gordon và Harry Kane cùng tấm thẻ đỏ của đội chủ nhà đã giúp tuyển Anh vượt qua CH Séc 2-0 ngay tại Prague, qua đó có chiến thắng đầu tiên tại UEFA Nations League

Anh bước vào trận đấu với sức ép phải có màn thể hiện tích cực sau thất bại 2-3 trước Tây Ban Nha, nhưng những phút đầu tại Prague lại không diễn ra theo kịch bản Thomas Tuchel mong muốn. Tam sư chơi khá chệch choạc.

Anh (áo trắng) đã khởi đầu khá tệ trước chủ nhà CH Séc.

Sự thụ động và thiếu gắn kết khiến đội khách liên tục thót tim trước các tình huống hãm thành nguy hiểm của Lukas Cerv hay Pavel Sulc. Nếu chắt chiu hơn, đội chủ nhà hoàn toàn có thể mở tỷ số sớm.

Khi bước qua giai đoạn chông chênh ấy, Anh bắt đầu tỏ ra nguy hiểm. Áp lực dần gia tăng lên phía khung thành CH Séc khi Anthony Gordon, được Lewis Hall hỗ trợ bên cánh trái, liên tục tạo ra sóng gió.

Và rồi, bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 25: trong một tình huống tranh chấp quyết liệt, Pavel Sulc có cú đạp gầm giày trực tiếp vào ống chân Elliot Anderson. Ban đầu Sulc chỉ phải nhận thẻ vàng, nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi tiền vệ của CH Séc khỏi sân.

Việc phải chơi thiếu người khiến đại diện Đông Âu nhanh chóng đánh mất thế trận. Anh suýt có bàn mở tỷ số ở cuối hiệp 1 khi đường căng ngang của Gordon, Morgan Rogers xoay người dứt điểm trúng cột dọc xa, rồi cú bồi của Elliot Anderson và Bukayo Saka sau đó đều bị chặn lại đáng tiếc.

Bước sang hiệp hai, HLV Thomas Tuchel ngay lập tức đưa ra những điều chỉnh nhân sự mang tính bước ngoặt khi tung Eberechi Eze vào sân để gia tăng tính đột biến. Hiệu quả đến gần như tức thì.

Anthony Gordon ăn mừng sau khi mở tỷ số cho Tam sư.

Chỉ 1 phút 8 giây sau khi hiệp hai bắt đầu, Trent Alexander-Arnold có đường tạt bóng chuẩn xác từ hành lang phải để Anthony Gordon băng vào đánh đầu hiểm hóc, mở tỷ số trận đấu. Cú dứt điểm tung lưới thủ thành Matej Kovar giúp ngôi sao đang khoác áo Barcelona có bàn thắng thứ ba liên tiếp trong các giải đấu chính thức cho Tam sư.

Nhận bàn thua trong thế trận thiếu người, CH Séc ngày càng gặp khó khăn trong việc chống đỡ sức ép của Anh. Những pha phối hợp ở biên giữa Lewis Hall và Rogers liên tục xé nát hàng phòng ngự đội chủ nhà.

Phút 53, từ quả căng ngang khó chịu của Hall, hậu vệ Ladislav Krejci trong nỗ lực phá bóng đã vô tình đưa bóng lội cột dọc khung thành đội nhà. Ngay ở đợt hãm thành tiếp theo, nhận được bóng sau một tình huống lộn xộn trong vòng cấm địa đội chủ nhà, Harry Kane đã nhanh chân dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 2-0.

Đây đã là pha lập công thứ 87 của tiền đạo đội trưởng trong màu áo Tam sư, chính thức dập tắt mọi hy vọng lội ngược dòng của đối thủ. Khoảng thời gian còn lại, chiến thắng nằm chắc trong tay giúp HLV Tuchel tự tin trao cơ hội ra mắt cho hai tài năng trẻ Alex Scott và Rio Ngumoha.

Kane và các đồng đội đã tìm lại niềm vui chiến thắng sau trận thua Tây Ban Nha.

Dù Scott, Rogers hay Eze đều có thêm những cơ hội mười mươi để gia tăng khoảng cách, tỷ số 2-0 vẫn được giữ nguyên cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Với kết quả này, Anh có 3 điểm đầu tiên tại Nations League và tìm lại được sự tự tin cần thiết sau thất bại trước Tây Ban Nha.

Trong khi đó, Séc vẫn chưa có chiến thắng đầu tiên trong 90 phút ở các trận đấu chính thức trong năm 2026, sau 3 trận hòa và 4 thất bại. Nhưng có thể họ sẽ còn phải chờ lâu, bởi sau thất bại trước Anh, thầy trò HLV Santi Denia sẽ đối mặt thử thách khó khăn hơn khi gặp Tây Ban Nha ở lượt trận tiếp theo.