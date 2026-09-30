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Yamal tỏa sáng, Tây Ban Nha thắng đậm Croatia

Kiều Khanh

TPO - Lamine Yamal tiếp tục trở thành tâm điểm trong chiến thắng tưng bừng của Tây Ban Nha trước Croatia. Màn trình diễn chói sáng của tài năng trẻ 19 tuổi giúp La Roja giành thắng lợi 4-1, đồng thời nối dài chuỗi trận bất bại đầy ấn tượng.

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Lamine Yamal tiếp tục cho thấy vai trò nổi bật trong thế hệ mới của bóng đá Tây Ban Nha khi ghi 2 bàn và kiến tạo 1 lần, góp phần giúp La Roja vượt qua Croatia với tỷ số 4-1 tại Nations League. Chiến thắng này cũng nối dài chuỗi trận bất bại của nhà đương kim vô địch thế giới lên con số 40.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Tây Ban Nha đã tạo ra sức ép mạnh mẽ. Yamal chỉ mất khoảng 2 phút để đưa đội chủ nhà vượt lên. Từ tình huống phối hợp với Fermin Lopez, cầu thủ trẻ của Barcelona xử lý gọn gàng trước khi đánh bại thủ môn Dominik Livakovic.

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Croatia không dễ dàng buông xuôi. Đội khách dần lấy lại thế trận và tìm được bàn quân bình ở phút 28. Ivan Perisic thực hiện đường chuyền vào khu vực nguy hiểm để Dion Beljo bật cao đánh đầu, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của Beljo cho đội tuyển Croatia.

Tuy nhiên, khoảng thời gian Croatia tận hưởng niềm vui không kéo dài lâu. Chỉ vài phút sau bàn gỡ, Yamal tiếp tục để lại dấu ấn với một pha treo bóng như đặt để Marc Pubill đánh đầu đưa Tây Ban Nha vượt lên lần thứ hai. Bàn thắng này giúp đội chủ nhà lấy lại sự chủ động. Tây Ban Nha kiểm soát bóng tốt hơn, liên tục đẩy Croatia lùi sâu và tạo ra sức ép đáng kể về phía khung thành Livakovic.

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Sang hiệp hai, Yamal một lần nữa trở thành tâm điểm. Phút 63, Pedri tung đường chuyền thuận lợi để Yamal thoát xuống rồi dứt điểm ở góc gần. Thủ thành Croatia không thể ngăn cản cú sút của tiền đạo 19 tuổi, qua đó giúp Tây Ban Nha nâng tỷ số lên 3-1. Khi trận đấu bước vào những phút cuối, Croatia gần như không còn khả năng tạo ra màn lội ngược dòng. Tây Ban Nha tiếp tục kiểm soát thế trận và đến phút 89, Nico Williams khép lại một buổi tối tưng bừng cho đội chủ nhà bằng pha lập công thứ tư.

Chung cuộc, Tây Ban Nha giành chiến thắng 4-1 trước Croatia. Yamal trực tiếp tham gia vào 3 bàn thắng, trong khi Pubill và Williams cũng có tên trên bảng tỷ số. Không chỉ mang ý nghĩa về điểm số, trận thắng Croatia còn giúp Tây Ban Nha tiếp tục duy trì chuỗi trận bất bại ấn tượng. Theo Reuters, La Roja đã nâng mạch không thua lên 40 trận, trong đó có cả chức vô địch World Cup 2026 vừa giành được.

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Đáng chú ý, đây cũng là trận đấu sân nhà đầu tiên của Tây Ban Nha kể từ khi đăng quang World Cup. Trước trận, đội trưởng Rodri cùng các đồng đội đã có dịp giới thiệu chiếc cúp thế giới trước người hâm mộ tại Sevilla.

Với Yamal, màn trình diễn trước Croatia tiếp tục làm nổi bật tầm ảnh hưởng của anh trong đội hình Tây Ban Nha. Ở tuổi 19, cầu thủ thuộc biên chế Barcelona đã ghi hai bàn và thực hiện một kiến tạo trong trận đấu này. Sau hai lượt trận Nations League, Tây Ban Nha có khởi đầu hoàn hảo với 2 chiến thắng, lần lượt trước Anh và Croatia. La Roja sẽ tiếp tục hành trình tại bảng A3 bằng cuộc đối đầu với CH Séc.

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#Tây Ban Nha #Croatia #Tây Ban Nha vs Croatia #Nations League #Châu Âu #Yamal #Chuỗi bất bại #La Roja

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