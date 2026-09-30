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Sau Xuân Son, đội tuyển Việt Nam mất thêm một trung phong chất lượng

Đặng Lai

TPO - Đội tuyển Việt Nam vừa đón nhận thêm tổn thất lớn về mặt quân số ngay trước thềm lượt trận hạ màn vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026. Sáng nay (30/9), tiền đạo Phạm Gia Hưng nhận tin dữ từ quê nhà khi mẹ của anh đang lâm trọng bệnh.

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Gia Hưng sẽ không dự trận gặp Pakistan

Theo tin từ Tiền Phong, mẹ của chân sút thuộc biên chế Ninh Bình đã tuổi cao, sức yếu. Trước tình hình hiện tại, Gia Hưng đã xin phép trở về Việt Nam để dành thời gian chăm sóc mẹ. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), ban huấn luyện đội tuyển cùng toàn thể các thành viên đội tuyển lập tức thăm hỏi, động viên tinh thần chân sút 26 tuổi, đồng thời nhanh chóng thu xếp thủ tục để anh đáp chuyến bay trở về nước ngay trong ngày. Tập thể đội tuyển cũng gửi lời chúc bình an, mong mẹ của Gia Hưng có thêm nghị lực để sớm vượt qua giai đoạn hiểm nghèo.

Việc Gia Hưng rời đi diễn ra trong bối cảnh đội tuyển vừa trải qua trận thua 0-2 trước đại kình địch Thái Lan tại Bandung, qua đó chính thức tan vỡ giấc mơ giành vé vào chơi trận chung kết. Dù chưa được ra sân thi đấu phút nào ở 2 lượt trận gặp Philippines và Thái Lan, song trong bối cảnh Xuân Son chấn thương nặng, Gia Hưng vẫn có vai trò thiết yếu trong kế hoạch của HLV Kim Sang-sik.

Sự vắng mặt đột ngột của tiền đạo 26 tuổi sẽ khiến hàng công của HLV Kim Sang-sik rơi vào tình thế thiếu lựa chọn vì cả Gia Hưng lẫn Xuân Son đều là trung phong. Lúc này, thầy Sik chỉ còn 2-3 phương án để lựa chọn.

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HLV Kim Sang-sik chắc chắn sẽ rất đau đầu khi mất Xuân Son và Gia Hưng

Sau hai lượt trận, đội tuyển Việt Nam đang tạm đứng nhì bảng B với 3 điểm. Dù cánh cửa chung kết đã khép lại, nhưng toàn đội vẫn còn mục tiêu quan trọng là bảo vệ vị trí nhì bảng để giành quyền góp mặt ở trận tranh huy chương đồng.

Thử thách cuối cùng của thầy trò HLV Kim Sang-sik là cuộc chạm trán Pakistan diễn ra vào lúc 16h00 ngày 2/10 trên sân Gelora Bung Karno (Jakarta). Cùng thời điểm đó tại Bandung, đối thủ bám đuổi trực tiếp là Philippines (1 điểm) sẽ quyết đấu với Thái Lan nhằm cạnh tranh với Việt Nam.

Bài toán nhân sự lúc này của đội tuyển là rất nan giải. HLV Kim Sang-sik hiện chỉ còn vỏn vẹn 3 tiền đạo thực thụ gồm Đình Bắc, Williams Minh Hoàng và Tài Lộc. Trong phương án xoay tua khẩn cấp, HLV người Hàn Quốc buộc phải tính đến việc đẩy những cái tên như Hoàng Hên, Hai Long hoặc Khoa Ngô dạt biên để khỏa lấp khoảng trống trên hàng công. Ở các vị trí khác, đội tuyển cũng không có phương án tối ưu, đặc biệt là trung vệ.

Thất bại trước Thái Lan để lại nỗi hụt hẫng không nhỏ, song tinh thần của các tuyển thủ vẫn đang được sốc lại nhanh chóng. Sáng nay, toàn đội vẫn duy trì giáo án rèn quân tại Bandung trước khi thu dọn hành lý di chuyển lên thủ đô Jakarta nhằm chuẩn bị cho cuộc so tài với Pakistan.

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#Việt Nam #bóng đá #Gia Hưng #FIFA ASEAN Cup #trung phong #đội tuyển Việt Nam #Việt Nam vs Thái Lan #HLV Kim Sang-sik

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