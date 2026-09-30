Sân chơi bóng rổ học đường Hà Nội khởi động mùa giải thứ 20

Giải Bóng rổ học sinh Tiểu học Hà Nội - Cúp Nestlé MILO 2026 bắt đầu nhận hồ sơ các đội tham dự, trước khi bước vào vòng loại cuối tháng 10. Qua 20 mùa giải, sân chơi ngày càng thu hút nhiều trường học và nâng cao chất lượng chuyên môn.

Quang cảnh Lễ phát động Giải Bóng rổ học sinh Tiểu học Hà Nội lần thứ XX - Cúp Nestlé MILO 2026.

Ngày 30/9, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Liên đoàn Bóng rổ Hà Nội cùng các đơn vị liên quan phát động Giải Bóng rổ học sinh Tiểu học Hà Nội lần thứ XX - Cúp Nestlé MILO 2026.

Giải đấu thường niên dành cho học sinh nam, nữ đang học tại các trường tiểu học trên địa bàn Hà Nội. Qua 20 mùa tổ chức, giải góp phần thúc đẩy phong trào bóng rổ học đường, khuyến khích học sinh rèn luyện thể chất, tinh thần đồng đội, tính kỷ luật và ý chí; đồng thời tạo cơ hội phát hiện, bồi dưỡng những tài năng trẻ cho bóng rổ Việt Nam.

Phát biểu tại lễ phát động, nhà báo Trần Thị Lan Phương, Phó Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, đại diện Ban Tổ chức, cho biết giải ngày càng nhận được sự hưởng ứng của đông đảo trường tiểu học trên địa bàn. Số đội tham dự tăng qua từng năm, chất lượng chuyên môn cũng từng bước được nâng lên.

Nhà báo Trần Thị Lan Phương - Phó Tổng Biên tập Báo TNTP&NĐ phát biểu tại buổi lễ.

Theo nhà báo Trần Thị Lan Phương, đồng hành cùng thiếu nhi là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Báo. Bên cạnh các hoạt động về văn hóa đọc, giáo dục và định hướng học sinh, Báo còn tổ chức nhiều sân chơi thể thao, kỹ năng và đời sống để các em được rèn luyện, trải nghiệm, giao lưu và phát triển toàn diện.

“Giải Bóng rổ học sinh Tiểu học Hà Nội - Cúp Nestlé MILO đã và đang trở thành một sân chơi thể thao bổ ích, lành mạnh dành cho các em học sinh tiểu học. Tại đây, các em không chỉ được thể hiện niềm đam mê với trái bóng cam mà còn có cơ hội rèn luyện sức khỏe, tinh thần đồng đội, tính kỷ luật, sự tự tin và ý chí vượt qua thử thách”, nhà báo Trần Thị Lan Phương chia sẻ.

Đại diện Liên đoàn Bóng rổ thành phố Hà Nội, ông Đinh Quang Ngọc đánh giá sân chơi đã tạo tác động tích cực đến phong trào bóng rổ học đường. Một số vận động viên từng thi đấu ở lứa tuổi tiểu học sau đó tiếp tục góp mặt tại các giải cấp quốc gia, trong đó có Giải Bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA).

Đại diện Liên đoàn Bóng rổ thành phố Hà Nội, ông Đinh Quang Ngọc phổ biến điều lệ của giải đấu đến các đội bóng.

Ông Ngọc cho biết chất lượng chuyên môn của giải ngày càng được nâng cao. Học sinh hiểu hơn về luật thi đấu; huấn luyện viên có thêm tài liệu và phương pháp huấn luyện đa dạng; phụ huynh cũng ngày càng quan tâm, đồng hành với các đội bóng.

Theo kế hoạch, vòng loại dự kiến diễn ra từ ngày 31/10. Các đội hoàn thiện hồ sơ trước ngày 15/10. Lễ họp báo và bốc thăm xếp lịch thi đấu dự kiến diễn ra ngày 21/10. Vòng loại được tổ chức trong các ngày 31/10, 1/11, 7/11 và 8/11 tại Trường Tiểu học Archimedes Academy, Trường Tiểu học Bạch Mai, Trường Tiểu học Định Công và Trường Tiểu học Newton Goldmark.

Vòng chung kết, lễ bế mạc và trao giải dự kiến diễn ra trong hai ngày 21 và 22/11 tại Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn. Ban Tổ chức yêu cầu các đội chấp hành Điều lệ, bảo đảm an toàn và thi đấu với tinh thần thể thao cao thượng.