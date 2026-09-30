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Thể thao

32 đội quy tụ tại ở Siêu giải Pickleball 3 miền tại Hà Nội

PV

Giải Pickleball Đồng đội 3 miền 2026 – Grand K Hotel Suites Hanoi Championship sẽ chính thức khai mạc vào ngày 2/10 tại Hà Nội. Sân chơi này được kỳ vọng trở thành "Ngày hội Pickleball" hoành tráng trong năm, quy tụ cộng đồng người chơi xuất sắc trên toàn quốc.

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Trong bối cảnh Pickleball đang phát triển bùng nổ tại Việt Nam, nhu cầu về một sân chơi bài bản, mang tầm vóc quốc gia ngày càng trở nên cấp thiết. theo tinh thần đó, giải đấu năm nay sẽ quy tụ 32 đội tuyển mạnh nhất đến từ khắp các tỉnh thành trên cả ba miền Bắc - Trung - Nam.

Điểm tạo nên bước ngoặt lớn nhất của giải chính là việc áp dụng mô hình thi đấu đồng đội chuyên biệt, thay vì chỉ tập trung vào thành tích của từng cá nhân hay cặp đấu riêng lẻ như các giải đấu thường thấy.

Để đáp ứng được thể thức này, Ban Tổ chức yêu cầu mỗi đội tuyển tham dự bắt buộc phải xây dựng một lực lượng có chiều sâu, bao gồm 1 đội trưởng và 12 vận động viên. Các đội sẽ cùng tranh tài ở 5 nội dung phân hạng trình độ vô cùng khắt khe: Đôi 7.0, Đôi 6.0, Đôi 5.5, Đôi nam nữ 5.0 và Đôi nữ 4.5.

Sự đa dạng trong phân hạng tạo nên một sân chơi có tính kết nối rộng mở, mang đến cơ hội cọ xát công bằng cho mọi đối tượng, từ những tay vợt ở trình độ chuyên nghiệp (Open) cho đến những người chơi phong trào.

Đáng chú ý, điều lệ giải quy định mỗi lượt đối đầu giữa hai đội tuyển sẽ bao gồm trọn vẹn 5 trận đấu ở 5 nội dung nêu trên. Tuy nhiên, yếu tố làm nên tính kịch tính và chuyên môn cao là việc mỗi vận động viên chỉ được phép ra sân thi đấu tối đa một lần trong mỗi lượt trận. Quy định khắt khe này buộc ban huấn luyện và đội trưởng phải thể hiện nhãn quan chiến thuật sắc bén, tính toán kỹ lưỡng trong việc phân bổ nhân lực để khắc chế thế mạnh của đối thủ. Ở giải đấu này, tinh thần tập thể và khả năng sắp xếp đội hình sẽ là chìa khóa quyết định tấm vé đi tiếp.

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Giải đấu hứa hẹn hấp dẫn với thể lệ đột phá.

Nhằm mang lại trải nghiệm thi đấu đẳng cấp nhất cho hàng trăm vận động viên, Ban Tổ chức đã đầu tư mạnh tay vào hệ thống cơ sở vật chất. Toàn bộ các trận đấu sẽ diễn ra tại một tổ hợp thể thao hiện đại, sở hữu cụm 25 sân Pickleball đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Khu vực trung tâm còn được trang bị hệ thống khán đài quy mô lớn với sức chứa lên tới hơn 3.000 chỗ ngồi, sẵn sàng đón tiếp đông đảo người hâm mộ Thủ đô đến tiếp lửa. Sức nóng của giải đấu còn được đẩy lên cao trào nhờ tổng quỹ tiền thưởng lên đến 225 triệu đồng - một trong những mức thưởng kỷ lục của Pickleball phong trào hiện nay.

Giải Pickleball Đồng đội 3 miền 2026 được khởi xướng và tổ chức bởi Grand K Hotel Suites Hanoi (Số 2 Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy), dưới sự vận hành chuyên nghiệp của Công ty CP Sport Connect và Công ty CP Truyền thông và Sự kiện 3 miền. Tầm nhìn của sự kiện không chỉ dừng lại ở việc tìm ra nhà vô địch, mà xa hơn là xây dựng một điểm hẹn giao lưu thường niên mang dấu ấn riêng.

Qua đó, giải đấu hướng tới việc kết nối cộng đồng người chơi, các doanh nghiệp và thương hiệu thể thao, góp phần định hình và thúc đẩy phong trào Pickleball Việt Nam phát triển bền vững, chuyên nghiệp hơn trong tương lai.

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