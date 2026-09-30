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Nhận định Argentina vs Bolivia, 07h00 ngày 1/10: Argentina bắt đầu học cách sống thiếu Messi

Nguyễn Khánh

TPO - Nhận định bóng đá Argentina vs Bolivia, 07h00 ngày 1/10, giao hữu quốc tế - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Argentina bước vào trận đấu đầu tiên sau thất bại ở chung kết World Cup 2026 và cũng là trận đầu tiên trong giai đoạn chuẩn bị cho ngày Lionel Messi chia tay đội tuyển.

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Nhận định trước trận Argentina vs Bolivia

Argentina sẽ trở lại sân cỏ lần đầu tiên kể từ thất bại trước Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026. Đó là trận thua chấm dứt giấc mơ bảo vệ chức vô địch thế giới của Lionel Scaloni và các học trò, đồng thời khép lại một kỳ World Cup mà Argentina đã một lần nữa sống trên mũi giày của Messi.

Trận đấu tại Cordoba hôm nay mang nhiều ý nghĩa hơn một màn giao hữu thông thường. Bởi Argentina đang bước vào giai đoạn chuyển tiếp khi Lionel Messi chuẩn bị chia tay đội tuyển. Siêu sao 39 tuổi vẫn có tên trong danh sách triệu tập, nhưng anh gần như chắc chắn sẽ không ra sân trước Bolivia. Trận đấu chia tay chính thức của Messi sẽ diễn ra vào ngày 6/10 tại sân Monumental, trong cuộc đối đầu với Benin.

HLV Scaloni cũng đang tận dụng loạt trận FIFA Days này để trao cơ hội cho những gương mặt mới. Trong danh sách 28 cầu thủ được triệu tập, Argentina có nhiều gương mặt trẻ chưa từng khoác áo đội tuyển.

Tiền vệ tấn công Matias Soule và trung phong Santiago Castro của Roma là hai cái tên đáng chú ý. Ngoài ra, tiền vệ Nico Paz, người đang có phong độ tốt tại Como và mới chỉ có 11 lần lên tuyển, cũng được kỳ vọng sẽ đóng vai trò lớn hơn trong giai đoạn hậu Messi.

Ở chiều ngược lại, Bolivia đến Cordoba với tâm thế của một đội bóng đang mất phương hướng. Đoàn quân của HLV Oscar Villegas chưa tìm được chiến thắng nào trong ba trận gần nhất, và chuyến làm khách tới Cordoba lần này gần như chỉ là bài kiểm tra khả năng chống chịu của họ.

Phong độ, lịch sử đối đầu Argentina vs Bolivia

Argentina từng có chuỗi 14 trận thắng liên tiếp trước khi Tây Ban Nha chặn đứng họ ở trận chung kết World Cup 2026. Dù vậy, thất bại ấy không làm thay đổi thực tế rằng Albiceleste vẫn sở hữu một tập thể có chiều sâu và chất lượng vượt trội so với Bolivia. Cần biết rằng, 3 trận gần nhất trước chung kết World Cup, Argentina đều thắng mà không để lọt lưới bàn nào.

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Argentina đang có phong độ cao hơn hẳn Bolivia.

Bolivia thì đang đi theo hướng ngược lại. Họ suýt giành vé dự World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1994, nhưng đã thua Iraq 2-1 ở vòng play-off liên lục địa hồi cuối tháng 3, sau khi thắng Trinidad và Tobago cùng Suriname.

Kể từ đó, họ thua liền 3 trận trước Scotland, Algeria và Paraguay, không ghi được bàn nào và để thủng lưới tới 10 lần. Những trận thua này đều là giao hữu nên áp lực dành cho Villegas chưa quá lớn, song những kết quả ấy khiến người hâm mộ Bolivia thêm hoài nghi về khả năng tiến bộ của đội nhà.

Lịch sử đối đầu cũng nghiêng hẳn về phía chủ nhà. Argentina thắng 30 trong 42 lần gặp Bolivia, thắng 9 trong 10 lần gần nhất và chưa bao giờ để đối thủ thắng ở sân nhà. Lần gần nhất Bolivia đánh bại Argentina là vào năm 2017, nhưng chiến thắng đó diễn ra tại thánh địa La Paz của họ, nơi có độ cao làm ngộp thở mọi đối thủ.

Trong bối cảnh không còn điểm tựa từ độ cao 3000 mét của La Paz, đội khách - vốn đang xếp thứ 77 thế giới, kém Argentina tới 75 bậc - gần như không có cơ hội tạo bất ngờ trước đội đương kim á quân thế giới.

Thông tin lực lượng Argentina vs Bolivia

Ở phía Argentina, tiền vệ Leandro Paredes vắng mặt vì án treo giò liên quan đến hành vi sai phạm và bạo lực sau trận chung kết World Cup. Hậu vệ Juan Foyth và tiền vệ Thiago Almada rút lui do chấn thương. Hậu vệ cánh Nicolas Tagliafico đang gặp vấn đề về cơ nhưng chưa bị loại khỏi cuộc đua.

Nhiều khả năng một số cầu thủ được triệu tập lần đầu cũng sẽ được cho ra mắt Albiceleste. Matias Soule, Santiago Castro, Leonel Flores, Tobias Andrada, Santiago Simon, Equi Fernandez, Valentin Gomez, Tomas Palacios và Roman Vega… những gương mặt “mới toanh” kể trên đều đứng trước cơ hội lần đầu thi đấu cho đội tuyển quốc gia.

Theo báo chí Argentina, trung vệ Cristian Romero đã được chọn làm người kế nhiệm Messi trên cương vị đội trưởng và sẽ đeo băng thủ quân ở trận này trong khi những trụ cột như Emiliano Martinez, Nicolas Otamendi hay Lautaro Martinez vẫn hiện diện để duy trì bộ khung giàu kinh nghiệm. Vì thế, dù thiếu Messi, đội tuyển Argentina vẫn có đủ đội hình chất lượng để hướng tới một chiến thắng trước Bolivia.

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Các tuyển thủ Argentina hào hứng tập luyện, sẵn sàng cho trận gặp Bolivia.

Bên phần sân đối diện, HLV Oscar Villegas không gặp vấn đề lớn về nhân sự khi Bolivia không phát sinh ca chấn thương nào sau trận giao hữu với Paraguay. Tiền vệ Rai Lima, hậu vệ cánh Damian Medina và thủ môn Rodrigo Banegas, những cầu thủ chưa được ra mắt ở lần triệu tập trước, có thể được trao cơ hội lần này.

Miguel Terceros là cái tên đáng chú ý nhất trên hàng công Bolivia với 9 bàn thắng cho đội tuyển. Tuy nhiên, trước một Argentina sở hữu hàng thủ giàu kinh nghiệm và rất quái, nhiệm vụ của tiền đạo này sẽ không dễ dàng. Nhiều khả năng Terceros và các đồng đội sẽ phải im tiếng, trong một ngày thi đấu mà Argentina quyết giành thắng lợi để khẳng định rằng, họ đã sẵn sàng bước vào cuộc sống không Messi.

Đội hình dự kiến Argentina vs Bolivia

Argentina: Rulli; Giay, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; Mac Allister, Enzo Fernandez; Simeone, Nico Paz, Nico Gonzalez; Lautaro Martinez

Bolivia: Viscarra; Morales, Haquin, Arroyo; Medina, Cuellar, Melgar, Villamil, Fernandez; Miguel Terceros, Nava

Dự đoán tỷ số: Argentina 3-0 Bolivia

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#Argentina #Bolivia #bóng đá #Messi #đội tuyển #giao hữu

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