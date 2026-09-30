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Thể thao

Chủ tịch Thohir hy vọng Singapore 'đá đẹp' để cứu hy vọng vào chung kết của Indonesia

Đặng Lai

TPO - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) - Erick Thohir - hy vọng màn so tài giữa Malaysia và Singapore ở lượt trận cuối bảng A FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ công bằng và minh bạch.

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4 đội tuyển tại bảng A đều ra sân vào lúc 19h30 tối thứ Năm (ngày 1/10). Cả hai trận đấu buộc phải diễn ra cùng giờ vì tính chất quyết định, đặc biệt là đối với Indonesia và Malaysia. Cả hai đội tuyển này đang cạnh tranh ngôi đầu bảng A nhằm giành vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026.

Sau 2 lượt, Indonesia và Malaysia có 4 điểm nhưng chủ nhà đứng sau do kém về chỉ số phụ. Nếu như Indonesia không thắng đậm Bangladesh, họ hoàn toàn có thể bị Malaysia lấy vé vào chung kết vì theo quy định, chỉ có đội đầu bảng mới được đá trận tranh cúp của FIFA ASEAN Cup 2026.

Trong khi đó, Singapore vẫn còn cơ hội tranh huy chương đồng hoặc vị trí thứ tư nếu cán đích ở vị trí thứ 2 bảng A. Điều kiện để Singapore giành ngôi nhì bảng là phải đánh bại Malaysia. Tình thế hiện tại khiến chủ tịch Erick Thohir tin rằng Singapore sẽ phải thi đấu sòng phẳng để cản bước Malaysia, qua đó giúp Indonesia tự định đoạt vận mệnh của mình.

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Singapore sẽ quyết định suất chung kết của Indonesia?

"Vừa rồi Pakistan đá với Philippines hòa 2-2. Trước đó chúng ta từng nghĩ suýt nữa Philippines đã cầm hòa được Việt Nam 1-1. Tất cả những gì đã xảy ra là không thể đoán trước. Điều đó có nghĩa là Bangladesh cũng không thể bị xem thường”, ông Erick nhấn mạnh.

"Chúng ta phải chiến đấu và hy vọng cả Malaysia lẫn Singapore cũng cùng nhau thi đấu sòng phẳng và hết mình. Chúng ta hãy chờ xem kết quả ra sao”, người đứng đầu PSSI chia sẻ thêm.

Cục diện bảng A đang vô cùng căng thẳng. Singapore hoàn toàn có thể định đoạt số phận của Indonesia. Nếu họ vượt qua Malaysia còn Indonesia hòa Bangladesh, tấm vé vào chung kết sẽ thuộc về đội tuyển đảo quốc sư tử. Ngược lại, một khi Indonesia đánh bại Bangladesh và Singapore cầm chân Malaysia, đội bóng xứ vạn đảo sẽ giành quyền vào chơi trận đấu cuối cùng.

Đội tuyển Indonesia vẫn sẽ có vé vào chung kết nếu họ hạ Bangladesh trong khi Malaysia cũng thắng Singapore. Tuy nhiên, điều kiện bắt buộc là hiệu số bàn thắng bại và tổng số bàn thắng ghi được của Indonesia phải hơn "Những chú hổ Malaya".

Indonesia từng là nạn nhân

Lo lắng của ông Thohir là có cơ sở vì trong quá khứ, Indonesia từng bị các đối thủ “bắt tay nhau” loại. Đó là ở vòng bảng AFF Cup 2012. Trước lượt cuối, Indonesia dẫn đầu với 4 điểm, Singapore có 3 điểm, Malaysia có 3 điểm.

Ở lượt trận then chốt, Malaysia đánh bại Indonesia với tỷ số 2-0, trong khi Singapore vượt qua Lào 4-3. Kết quả này khiến Singapore và Malaysia cùng dắt tay nhau vào bán kết với 6 điểm, còn Indonesia bị loại. Tại VCK U19 châu Á 2022, đến lượt Indonesia trở thành “nạn nhân” sau các kết quả bất lợi ở lượt cuối giữa U19 Việt Nam và U19 Thái Lan.

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#FIFA ASEAN Cup #Indonesia #Singapore #Malaysia #bóng đá #Singapore vs Indonesia #FIFA ASEAN Cup 2026

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