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Thua Thái Lan chưa phải dấu chấm hết cho Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup

Hương Ly

TPO - Giấc mơ chung kết FIFA ASEAN Cup đã khép lại với thầy trò HLV Kim Sang-sik, nhưng hành trình của đội tuyển Việt Nam vẫn chưa kết thúc. Với tối đa 2 trận đấu còn lại, toàn đội vẫn quyết tâm chiến đấu để chinh phục các mục tiêu quan trọng.

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Sau trận thua Thái Lan, Việt Nam phải nỗ lực đánh bại Pakistan. Ảnh: ﻿Hữu Phạm.

Theo thể thức thi đấu của FIFA ASEAN Cup, 2 đội nhất bảng gặp nhau tại chung kết, hai đội nhì bảng rơi xuống nhánh tranh hạng ba. Thầy trò HLV Kim Sang-sik phải hòa Pakistan để chắc chắn đứng nhì bảng B, bước vào trận tranh hạng ba với Indonesia, Malaysia hoặc Singapore.

Sau trận thua Thái Lan 0-2, Việt Nam bị trừ 4,87 điểm trên BXH FIFA. "Các chiến binh sao vàng" trở lại vị trí thứ 99, sau khi tạm thời tăng 2 bậc nhờ chiến thắng trước Philippines (được cộng 3,67 điểm, vươn lên hạng 97). Phía trước Việt Nam là 1-2 trận đấu nhằm hướng đến chiến thắng, tích lũy điểm số để cải thiện thứ hạng trên BXH FIFA.

Khi thầy trò HLV Kim đánh bại Thái Lan ở chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026, FIFA chỉ tính 2,6 điểm. Nhìn vào đó để thấy từng chiến thắng của Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup quý giá ra sao, là cơ hội vàng để chúng ta cải thiện thứ hạng. Phía trước Việt Nam là Pakistan, đội bị đánh giá thấp hơn và đây là thời cơ để đội tuyển chiến thắng, giúp vực dậy tinh thần nếu giành quyền vào chơi trận tranh hạng ba.

Một chiến thắng ở trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup giúp thầy trò HLV Kim giành lấy một khoản tiền thưởng, bên cạnh thành tích hạng 3 chung cuộc ở giải đấu. Đây cũng là động lực để Việt Nam tiếp tục nỗ lực ở phần còn lại tại FIFA ASEAN Cup thay vì buông xuôi sau trận thua Thái Lan.

Trận đấu sắp tới với Pakistan là dịp để HLV Kim trao cơ hội cho các vị trí có ít thời gian thi đấu ở FIFA ASEAN Cup. Hai Long, Tài Lộc, Ngô Đăng Khoa, Võ Hoàng Minh Khoa rất cần cơ hội được đá chính, thi đấu thêm nhiều phút cùng đội tuyển để ghi điểm trong mắt HLV Kim. Bên cạnh đó là Adou Minh và Williams Minh Hoàng, những tân binh đang hòa nhập tốt cùng đội tuyển và trên đà hưng phấn để cống hiến cho phần còn lại ở giải đấu.

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HLV Kim còn 1-2 trận để thử nghiệm đội hình đang có tại FIFA ASEAN Cup. Ảnh: ﻿Hữu Phạm.

"Các chiến binh sao vàng" đã nhận thất bại cần thiết trước Thái Lan để xác định rõ những điểm yếu. Việc bị "cơn bão chấn thương" càn quét là một phần nguyên nhân khiến Việt Nam gục ngã trước Thái Lan. Tuy nhiên, có những điểm yếu cố hữu tồn đọng từ trận này qua trận khác của đội tuyển, xuất hiện ở hàng phòng ngự, khả năng đánh chặn của tuyến giữa và thiếu chân sút đẳng cấp để chia lửa cùng Xuân Son.

HLV Kim còn thêm ít nhất một trận để xoay vòng nhân sự, thử nghiệm các phương án mới (nếu cần) nhằm tìm ra giải pháp tốt nhất cho đội tuyển, trước khi toàn đội kết thúc hành trình ở FIFA ASEAN Cup và tạm chia tay nhau để trở lại CLB.

Hành trình bất bại xuyên suốt 2 năm của Việt Nam chính thức khép lại sau trận thua Thái Lan. Giờ là lúc thầy trò HLV Kim bỏ qua thất bại trước Thái Lan, nhìn về tương lai và có sự chuẩn bị tốt hơn cho Asian Cup 2027 diễn ra vào đầu năm sau.

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