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Trực tiếp U23 Uzbekistan vs U23 Nhật Bản 0-0 (H1): Trận đấu bắt đầu

Hương Ly - Hoàng Nguyên

TPO - U23 Nhật Bản thể hiện phong độ ấn tượng từ đầu giải nhưng U23 Uzbekistan cũng chơi tuyệt hay.

report Cơ hội cho U23 Uzbekistan

Phút 6: Trung vệ U23 Nhật Bản phá bóng hỏng, tạo cơ hội cho tiền đạo U23 Uzbekistan dứt điểm trong vòng cấm. May cho đội chủ nhà khi cú sút của cầu thủ áo trắng đưa bóng đến đúng vị trí thủ môn.

report U23 Nhật Bản tràn đội hình sang phần sân U23 Uzbekistan

Phút 2: Đội chủ nhà quyết tâm áp đặt thế trận từ những phút đầu. U23 Nhật Bản nhận sự cổ vũ từ đông đảo CĐV và phải nhập cuộc theo cách như vậy.

start Hiệp 1 bắt đầu
report Trận đấu chuẩn bị bắt đầu
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report Nhật Bản áp đảo Uzbekistan ở cấp độ U23

U23 Nhật Bản thể hiện phong độ vượt trội khi bất bại 10 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, giành 9 chiến thắng trong chuỗi trận này. Tại Asiad 20, họ toàn thắng cả 4 trận đã đấu. U23 Uzbekistan cũng sở hữu thành tích toàn thắng 4 trận liên tiếp tại giải đấu năm nay.

Trong quá khứ, hai đội từng chạm trán nhau 4 lần với thành tích cân bằng khi mỗi bên giành 2 chiến thắng. Tuy nhiên, U23 Nhật Bản nắm lợi thế tâm lý gần đây khi toàn thắng ở 2 lần đối đầu gần nhất, bao gồm chiến thắng 2-0 trong trận giao hữu diễn ra vào năm 2025.

report Đội hình xuất phát của 2 đội
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Trận bán kết môn bóng đá nam Asiad 20 giữa U23 Uzbekistan và U23 Nhật Bản hứa hẹn sẽ là màn so tài vô cùng kịch tính giữa hai ứng cử viên hàng đầu cho tấm huy chương vàng. Từ đầu giải, U23 Nhật Bản đã khẳng định vị thế bằng lối chơi kỷ luật và cực kỳ hiệu quả.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Go Oiwa, đội bóng xứ mặt trời mọc vừa trải qua trận tứ kết khó khăn khi vượt qua U23 CHDCND Triều Tiên với tỷ số 1-0 nhờ pha lập công của tiền đạo Brian Nwadik. Dù vấp phải lối chơi phòng ngự co cụm và áp sát quyết liệt, U23 Nhật Bản vẫn biết cách tỏa sáng để giải quyết đối thủ, thể hiện đúng bản lĩnh của nhà vô địch sau khi đã dễ dàng vùi dập U23 Kyrgyzstan 7-0 ở vòng bảng.

Ở phía bên kia chiến tuyến, U23 Uzbekistan cũng chứng tỏ sức mạnh đáng gờm không hề kém cạnh. Đội bóng Trung Á giành vé vào bán kết sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước U23 Saudi Arabia.

Xuyên suốt hành trình tại Asiad 20, "Bầy sói trắng" duy trì thành tích toàn thắng cả bốn trận, trong đó có màn khởi đầu mãn nhãn 5-1 trước Philippines và thắng lợi nhẹ nhàng trước U23 Việt Nam. Với nền tảng thể lực sung mãn cùng sự kỷ luật trong tổ chức đội hình, U23 Uzbekistan hoàn toàn có cơ sở tự tin hướng tới một kết quả có lợi.

Về mặt chiến thuật, cuộc chạm trán này là sự giao thoa của hai trường phái bóng đá khác biệt. Nếu U23 Nhật Bản trung thành với lối đá ban bật bóng ngắn và tấn công trực diện vào trung lộ, thì U23 Uzbekistan lại tập trung khai thác các tình huống đánh biên, những quả tạt sắc bén và bóng chết.

Xét về lịch sử đối đầu, hai đội tỏ ra cân bằng khi mỗi bên giành 2 chiến thắng sau 4 lần chạm trán. Dẫu vậy, U23 Nhật Bản đang nắm lợi thế tâm lý lớn hơn nhờ việc toàn thắng ở 2 lần gặp nhau gần nhất, tiêu biểu là trận thắng 2-0 ở đợt giao hữu năm 2025.

Hiện tại, cả hai đội đều duy trì phong độ cực cao với thành tích toàn thắng 4 trận liên tiếp tại giải. Với việc dự kiến tung ra sân đội hình mạnh nhất cùng dàn sao đang vào phom như Brian Nwadik hay Azizbek Tulkunbekov, trận đại chiến này chắc chắn sẽ mang đến nhiều cảm xúc, trong đó một số dự đoán đang nghiêng về chiến thắng sát nút 1-0 dành cho U23 Nhật Bản.

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