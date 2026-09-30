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Thể thao

Đội tuyển Việt Nam có mặt tại Jakarta, chuẩn bị cho trận đấu với Pakistan

PV

Sau khoảng 3 giờ di chuyển bằng xe bus từ Bandung, đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại Jakarta trong chiều 30/9, chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng tại bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 gặp Pakistan.

Ngay sau khi tới Jakarta, đội tuyển đã ổn định nơi lưu trú và bước vào thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sau hành trình di chuyển.

Trước đó, lãnh đội Nguyễn Anh Tuấn đã sớm di chuyển tới Jakarta để làm việc với khách sạn về chương trình hoạt động của đội tuyển, đồng thời hoàn tất trước các thủ tục nhận phòng. Nhờ đó, khi đội tuyển tới nơi, các cầu thủ không phải mất thời gian chờ đợi và có thể nhanh chóng ổn định phòng nghỉ, tập trung cho việc hồi phục thể trạng.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại sân tập vào chiều mai để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp Pakistan vào ngày 2/10. Thầy trò HLV Kim Sang Sik vẫn còn mục tiêu hướng tới là bảo toàn vị trí nhì bảng để giành quyền thi đấu trận tranh giải Ba với đội nhì bảng A (Indonesia hoặc Malaysia).

vff.org.vn

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#Đội tuyển Việt Nam #FIFA ASEAN Cup 2026 #Trận đấu Pakistan #Đào tạo bóng đá #Bảng B

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