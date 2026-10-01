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Bực tức vì không được đá chính, Ronaldo tuyên bố rời đội tuyển Bồ Đào Nha

Đặng Lai

TPO - Một cuộc rạn nứt nội bộ vừa bùng nổ tại đội tuyển Bồ Đào Nha ngay trước thềm cuộc đối đầu quan trọng với Đan Mạch, đỉnh điểm là quyết định chia tay đội bóng đầy bất ngờ của Cristiano Ronaldo.

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Biến cố xảy ra ngay sau khi HLV trưởng Jorge Jesus công khai khẳng định siêu sao 41 tuổi sẽ không có tên trong đội hình xuất phát cho cuộc đối đầu diễn ra lúc 01h45 rạng sáng mai (2/10) tại UEFA Nations League.

Trước truyền thông, Ronaldo đưa ra tuyên bố chính thức: "Sau buổi họp báo của HLV trưởng đội tuyển quốc gia và sau cuộc trò chuyện với chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha, tôi quyết định rời khỏi đợt tập trung đội tuyển”.

Tiền đạo 41 tuổi nói thêm về những uẩn khúc chưa được giải tỏa: "Vào thời điểm thích hợp, tôi sẽ nói cho toàn thể người dân Bồ Đào Nha biết sự thật đằng sau lý do tôi rời đội tuyển, nơi mà tôi luôn cống hiến hết mình. Hiện tại là lúc gửi lời chúc may mắn nhất tới đội tuyển cùng tất cả các đồng đội của tôi, không trừ một ai"

Mầm mống rạn nứt thực tế đã bắt nguồn từ trận thắng 2-1 trước Na Uy trước đó. Dù Jorge Jesus được cho là đã hứa sẽ tung tiền đạo thuộc biên chế Al Nassr vào sân trong 30 phút cuối và để anh khởi động, rốt cuộc Ronaldo vẫn phải ngồi ngoài trọn vẹn cả trận. Sự bất mãn lộ rõ khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Ronaldo lập tức đi thẳng vào đường hầm thay vì ở lại sân tri ân khán giả cùng các đồng đội.

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Kể từ thời điểm đó, chân sút 41 tuổi vắng mặt trong các buổi tập chung. Đích thân chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha đã bay sang Copenhagen với hy vọng hàn gắn mối quan hệ giữa đôi bên, song nỗ lực này dường như đã muộn màng.

Tại buổi họp báo trước trận gặp Đan Mạch, HLV Jorge Jesus tỏ ra vô cùng cứng rắn. Ông cố gắng hạn chế các câu hỏi về Ronaldo nhưng không thể ngăn được sự dồn dập từ truyền thông.

Ông thẳng thừng chia sẻ: "Tất nhiên là tôi có trao đổi, thậm chí có thể nhiều hơn. Ronaldo sẽ không bao giờ thay đổi được ý định của tôi. Nếu tôi đã nói cậu ấy không vào sân, thì cậu ấy sẽ không vào sân". Vị chiến lược gia gạo cội liên tục nhấn mạnh quyền lực tối cao trong phòng thay đồ bằng tuyên bố đanh thép: "Trận này là về Đan Mạch, không phải về Ronaldo. Chúng tôi đến đây để đối đầu một đối thủ mạnh. Ronaldo sẽ không ra sân chỉ vì mọi người đang bàn tán về cậu ấy. Tôi là HLV. Tôi là người quyết định kế hoạch".

Dù ông Jesus phủ nhận tin đồn cấm tiền đạo này tập luyện và khẳng định "Ronaldo luôn được chào đón tập luyện cùng đội", nhưng diễn biến thực tế lại đi theo hướng hoàn toàn trái ngược. Ngay trước khi đội tuyển bước vào buổi tập làm quen sân Parken vào tối thứ Tư, Ronaldo đã chủ động rời khỏi sân tập. Cùng thời điểm, thông tin chuyên cơ riêng của anh đáp xuống Copenhagen càng củng cố việc siêu sao số một Bồ Đào Nha rời bỏ doanh trại, chưa hẹn ngày tái ngộ Seleccao.

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#Ronaldo #Bồ Đào Nha #đội tuyển #Jorge Jesus #tranh cãi #UEFA Nations League #CR7

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