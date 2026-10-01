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Lịch thi đấu Asiad 20 ngày 1/10: Cầu mây nữ tiếp đà thắng

Trọng Đạt

TPO - Đoàn Thể thao Việt Nam có những điểm hẹn đáng chú ý ở vòng loại 25m súng ngắn bắn nhanh nam, tứ kết cung 3 dây nam và bán kết Liên Minh Huyền Thoại. Cầu mây nữ 4 người, kỳ vọng vàng lớn nhất lúc này, tiếp tục cuộc đua vào bán kết.

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Ba xạ thủ Phạm Quang Huy, Hà Minh Thành và Vũ Tiến Nam phải vượt qua vòng loại để có mặt ở chung kết lúc 13h30. Quang Huy từng giành HCV 10m súng ngắn hơi tại Asiad 19, nhưng nội dung hôm nay là 25m bắn nhanh. Cơ hội vào chung kết sẽ được quyết định bởi kết quả thi đấu sáng nay.

Ở môn bắn cung, Đặng Công Đức gặp Choi Yong Hee của Hàn Quốc tại tứ kết. Cung thủ Việt Nam xếp thứ sáu vòng loại với 709 điểm và giành quyền đi tiếp sau chiến thắng 148-146 trước Andrey Tyutyun (Kazakhstan). Nếu vượt qua tứ kết, Công Đức sẽ bước vào bán kết lúc 12h25; các trận tranh huy chương diễn ra ngay sau đó, trong khung giờ buổi trưa.

Từ 7h, đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam gặp Đài Bắc Trung Hoa ở bán kết. Đội đã toàn thắng ba trận vòng bảng, tạo đà thuận lợi trước cuộc đấu loại trực tiếp. Một chiến thắng sẽ đưa Việt Nam vào chung kết, đây cũng là cơ hội để đội tiến xa hơn vị trí thứ tư tại Asiad 19.

Cầu mây nữ 4 người cũng có trận đấu quan trọng lúc 12h. Đội tuyển Việt Nam đã thắng Ấn Độ và Thái Lan, tạm dẫn đầu bảng A, trước khi gặp Philippines. Kết quả trận này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua vào bán kết; đội nam 4 người gặp Ấn Độ từ 7h.

Ở golf, vòng 2 tiếp tục là dịp để các tuyển thủ cải thiện vị trí sau ngày ra quân. Nguyễn Tuấn Anh đạt 69 gậy, góp phần giúp đội nam Việt Nam tạm xếp đồng hạng 9 với thành tích even par. Môn golf thi đấu đến ngày 3/10, với huy chương ở cả nội dung cá nhân và đồng đội.

Trong nhóm võ thuật, Phùng Thị Huệ là cái tên đáng chú ý ở hạng 48kg ju-jitsu sau khi vô địch Grand Prix châu Á 2026. Cô cùng các đồng đội sẽ bắt đầu ngày thi đấu bằng những trận đấu loại.

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#Cầu mây #Liên Minh Huyền Thoại #bắn cung #golf #Việt Nam #Asiad

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