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Chủ tịch CLB châu Âu bị bắn, mất mạng ngay tại chỗ

Đặng Lai

TPO - Hôm qua (30/9), giới thể thao Bulgaria rúng động trước thông tin ông Iliyan Filipov, một doanh nhân nổi tiếng kiêm Chủ tịch CLB bóng đá Botev Plovdiv, đã bị bắn và thiệt mạng ngay tại thành phố Plovdiv.

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Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 01 giờ sáng (giờ địa phương) tại một biệt thự thuộc quyền sở hữu của ông Filipov. Vị doanh nhân này là một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn tại Bulgaria khi nắm quyền sở hữu PIMK - một trong những tập đoàn vận tải và dịch vụ vận chuyển quy mô lớn nhất cả nước, đồng thời giữ vai trò cổ đông đa số tại FC Botev Plovdiv. Đây là đội bóng giàu truyền thống đang thi đấu ở hạng đấu cao nhất Bulgaria.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát địa phương đã lập tức phong tỏa toàn bộ các tuyến giao thông huyết mạch cửa ngõ ra vào thành phố Plovdiv - địa bàn nằm cách thủ đô Sofia khoảng 110 km. Các đơn vị nghiệp vụ được triển khai khẩn cấp để truy tìm hung thủ và bảo vệ hiện trường.

Phát biểu trong buổi họp báo ngắn với giới truyền thông, bà Vanya Hristeva, Công tố viên quận Plovdiv, khẳng định: "Chúng tôi đang tích cực lần theo mọi manh mối có thể".

Cái chết đột ngột của ông Iliyan Filipov là một mất mát to lớn đối với CLB Botev Plovdiv cũng như cộng đồng người hâm mộ đội bóng. Trong thông cáo phát đi, đại diện đội bóng cho biết: "CLB Botev Plovdiv bày tỏ niềm đau buồn sâu sắc trước sự ra đi bi thảm của chủ tịch CLB, ông Iliyan Filipov. Ban lãnh đạo, các cầu thủ và toàn thể nhân viên CLB xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình, người thân và bạn bè của ông”.

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Botev Plovdiv đang thi đấu ở giải VĐQG Bulgaria

Đối với Botev Plovdiv, ông Filipov không đơn thuần chỉ là một nhà đầu tư, mà còn được xem như người hùng đã vực dậy CLB qua cơn giông bão. Thông cáo nhấn mạnh: "Iliyan Filipov sẽ mãi mãi là một phần trong lịch sử của Botev Plovdiv. Đóng góp của ông trong việc giải cứu CLB vào mùa hè năm 2025 và sự cống hiến của ông cho sứ mệnh của đội bóng sẽ luôn được mọi thành viên trong gia đình chúng tôi ghi nhớ".

Botev Plovdiv từng vô địch Bulgaria cách đây 5-6 thập kỷ và rơi vào suy thoái. Khi ông Filipov lên nắm quyền, đội đã trở lại mạnh mẽ với thành tích cao nhất là Cúp Quốc gia Bulgaria 2023/24. Bên cạnh việc giải cứu đội bóng, dấu ấn vĩ đại nhất của cố chủ tịch chính là các công trình mang tính biểu tượng của CLB.

Lời tri ân từ Botev Plovdiv kết lại: "Tên tuổi của ông sẽ mãi được khắc ghi bằng những dòng chữ vàng cho các thế hệ mai sau, tiếp nối việc hoàn tất thành công dự án tái thiết Sân vận động Hristo Botev, biến nơi đây thành cơ sở thể thao hiện đại nhất tại Bulgaria".

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#Botev Plovdiv #Iliyan Filipov #Bulgaria #vụ ám sát #bóng đá #đấu trường #chính trị

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