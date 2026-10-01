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Vì sao HLV Kim Sang-sik trở thành mục tiêu sau thất bại?

Tiểu Yến

TPO - Thất bại của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan ở lượt trận thứ 2 FIFA ASEAN Cup 2026 dù là kết quả đã được dự báo từ trước, nhưng khi kịch bản này trở thành hiện thực thì vẫn tạo ra không ít luồng tranh cãi trái chiều, và thậm chí còn có những lời chỉ trích nhắm vào HLV Kim Sang-sik.

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Phần đông ý kiến đều cho rằng HLV người Hàn Quốc đã sai lầm trong khâu lựa chọn nhân sự, khi mang tới FIFA ASEAN Cup 2026 quá ít nhân lực ở vị trí tiền vệ, nên khi Hoàng Đức bị chấn thương thì ông Kim buộc phải vá víu bằng cách đưa hậu vệ trái Cao Pendant Quang Vinh lên đá tiền vệ ở một trận đấu quan trọng như đội tuyển Thái Lan.

Bên cạnh đó, nhân sự hàng công cũng bị đặt dấu hỏi khi Tài Lộc và Gia Hưng được gọi lên đội tuyển Việt Nam trong khi họ không thi đấu trận nào cho CLB Ninh Bình trong chặng khởi động mùa bóng 2026/27, và khi Tài Lộc được vào sân thì cũng không thể hiện được phong độ như mong đợi.

Đúng như người ta vẫn nói, trong bóng đá mọi chuyện chỉ tốt đẹp khi thắng lợi, còn lúc thua cuộc thì nhìn đâu cũng thấy vấn đề, và có vẻ như nhiều người đã quên rằng kể từ khi tới Việt Nam làm việc thì HLV Kim Sang-sik luôn có quan điểm riêng biệt trong cách lựa chọn và sắp xếp nhân sự của mình.

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Đội tuyển Việt Nam đến giải với lực lượng không phải tốt nhất

Những thành công của các ĐTQG Việt Nam trong hơn 2 năm dưới thời HLV Kim Sang-sik chính là minh chứng cho năng lực của ông. Vì thế, sẽ là không công bằng nếu như buông lời chỉ trích HLV người Hàn Quốc chỉ vì một giải đấu hay một trận đấu có kết quả không như ý muốn, đặc biệt là xét trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam đã không có đội hình tốt nhất cho FIFA ASEAN Cup 2026 vì nhiều lý do khác nhau.

Không một HLV nào trên thế giới có thể xây dựng đội bóng và lối chơi cho 2 giải đấu diễn ra liên tiếp trong vòng 2 tháng như ASEAN Hyundai Cup và FIFA ASEAN Cup, nên rõ ràng HLV Kim Sang-sik đã phải lựa chọn giữa 1 trong 2, và khi chúng ta đã có danh hiệu vô địch bóng đá Đông Nam Á lần thứ 4 trong lịch sử và là lần đầu tiên bảo vệ thành công chức quán quân, thì cũng phải chuẩn bị tâm lý cho việc trắng tay ở FIFA ASEAN Cup 2026.

Chúng ta không nên quên rằng sau ASEAN Hyundai Cup 2026 thì mục tiêu quan trọng nhất của đội tuyển Việt Nam là VCK Asian Cup 2027 diễn ra vào đầu năm sau tại Saudi Arabia, nên FIFA ASEAN Cup 2026 chỉ là một trạm dừng ngắn trong hành trình chuẩn bị cho sự kiện bóng đá lớn nhất châu lục ấy mà thôi.

Xét một cách thực tế, bóng đá Việt Nam hiện nay chưa đủ năng lực cũng như tiềm lực để có thể chinh phục mục tiêu cao nhất ở mọi giải đấu mà chúng ta tham dự.

Thế nên, trong hoàn cảnh nguồn lực còn hạn chế như vậy, việc HLV Kim Sang-sik phải đưa ra những lựa chọn kiểu “lựa cơm gắp mắm” như việc dồn lực cho ASEAN Hyundai Cup rồi buông bỏ FIFA ASEAN Cup là chuyện hoàn toàn bình thường. Thậm chí, có thể tin rằng khi không có lực lượng mạnh nhất cho FIFA ASEAN Cup, HLV Kim Sang-sik có thể toan tính sử dụng giải đấu này để thử sức những nhân tố mới, chuẩn bị lực lượng bổ sung cho tương lai.

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#đội tuyển Việt Nam #Kim Sang-sik #FIFA ASEAN Cup #bóng đá Việt Nam #thành tích đội tuyển #giải đấu ASEAN #lựa chọn nhân sự

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