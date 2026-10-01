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Thể thao

VPBank Hanoi International Marathon 2026 trở lại với hơn 11.000 vận động viên

P.V

Giải chạy VPBank Hanoi International Marathon (VPIM) 2026 chính thức trở lại từ ngày 16 - 18/10, quy tụ hơn 11.000 vận động viên trong nước và quốc tế, mang đến hành trình khám phá Thủ đô qua những cung đường biểu tượng.

Đánh dấu mùa giải thứ 7 được tổ chức liên tiếp, đồng thời là giải chạy thứ 19 trong hành trình phát triển phong trào thể thao cộng đồng của VPBank, VPIM 2026 khoác lên diện mạo mới với concept “Hanoi Vibes - The City Moves”, đưa tinh thần trẻ trung, năng động và nhịp chuyển động của Hà Nội vào từng cung đường và trải nghiệm dành cho vận động viên.

VPBank Hanoi International Marathon là giải chạy biểu tượng của Hà Nội.
VPBank Hanoi International Marathon là giải chạy biểu tượng của Hà Nội.

Những cung đường biểu tượng của Hà Nội được kể bằng ngôn ngữ mới

Với concept “Hanoi Vibes - The City Moves”, những biểu tượng quen thuộc của Hà Nội được tái hiện bằng một ngôn ngữ trẻ trung và hiện đại hơn. Hệ thống nhận diện lấy cảm hứng từ phong cách đồ họa điểm ảnh (pixel art), kết hợp với nghệ thuật sắp đặt và thiết kế chữ mang phong cách công nghệ hiện đại cùng bảng màu neon giàu năng lượng, biến các địa danh và dấu ấn văn hóa thành những mảnh ghép trong câu chuyện về một Hà Nội vừa gìn giữ bản sắc riêng, vừa không ngừng chuyển động.

Các vận động viên sẽ tranh tài ở bốn cự ly: 42km - 21km - 10km - 5km, được Hiệp hội Marathon Quốc tế (AIMS) chứng nhận đạt chuẩn. Hệ thống đo thời gian real-time, các trạm tiếp nước, y tế, hậu cần và đội ngũ phục vụ được bố trí khoa học, bảo đảm an toàn và mang đến trải nghiệm tương đương các giải marathon hàng đầu châu lục.

Vận động viên sẽ chạy qua các danh thắng mang tính biểu tượng của Hà Nội.
Vận động viên sẽ chạy qua các danh thắng mang tính biểu tượng của Hà Nội.

Cung đường VPIM 2026 tiếp tục tái hiện những lát cắt đặc trưng của Hà Nội - cổ kính, bình yên nhưng cũng đầy sức sống và đang không ngừng chuyển mình. Xuất phát từ khu vực Hồ Hoàn Kiếm, các vận động viên sẽ chạy qua những góc phố mang dấu ấn thời gian, chiêm ngưỡng các địa danh nổi tiếng như Hồ Tây, Ô Quan Chưởng, Cột cờ Hà Nội, trước khi cảm nhận rõ hơn diện mạo của một Thủ đô hiện đại đang vươn mình mạnh mẽ.

Đặc biệt, hành trình Full Marathon 42km mang đến trải nghiệm khám phá Hà Nội ở quy mô trọn vẹn hơn khi đưa vận động viên đi qua các hồ đặc trưng của Thủ đô gồm Hồ Gươm, Hồ Tây và Hồ Thiền Quang; ba cây cầu biểu tượng là Long Biên, Nhật Tân và Đông Trù; cùng những địa danh mang dấu ấn lịch sử như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình và Hoàng thành Thăng Long. Mỗi kilomet trên cung đường vì thế không chỉ đưa vận động viên đến gần hơn với vạch đích mà còn mở ra những lát cắt về lịch sử, văn hóa và nhịp sống của Hà Nội.

Dấu ấn Hanoi Vibes trên hành trình chinh phục

Tinh thần “Hanoi Vibes - The City Moves” được thể hiện xuyên suốt trong bộ vật phẩm và chuỗi trải nghiệm dành cho vận động viên. Với sự đồng hành của Coolmate - Nhà tài trợ Kim cương năm thứ hai liên tiếp và đơn vị tài trợ trang phục chính thức của VPIM, áo T-shirt được thiết kế cho các cự ly 5km, 10km và 21km, trong khi vận động viên Full Marathon 42km sử dụng áo singlet. Trang phục sử dụng chất liệu polyester tái chế kết hợp polyester chống bám nước, có trọng lượng nhẹ, thoáng khí, thấm hút và khô nhanh, giúp vận động viên thoải mái trong suốt hành trình chinh phục.

Áo khoác dành cho Finisher lần đầu xuất hiện tại VPBank Hanoi International Marathon.
Áo khoác dành cho Finisher lần đầu xuất hiện tại VPBank Hanoi International Marathon.

Trong hai ngày từ 16 - 17/10, VPIM Expo sẽ là điểm hẹn để runner nhận Race Kit, kết nối cộng đồng và trải nghiệm các hoạt động, ưu đãi từ VPBank cùng các thương hiệu đồng hành trước khi chính thức bước vào hành trình chinh phục.

Bên cạnh những vật phẩm dành cho ngày thi đấu, Race Kit năm nay mang đến nhiều sản phẩm và ưu đãi thiết thực từ các thương hiệu đồng hành, gồm sữa tươi tiệt trùng Vinamilk Green Farm Cao đạm, sản phẩm tẩy da chết Cà phê Đắk Lắk Cocoon, cao dán Salonpas, bánh Richy và các sản phẩm từ Vinachem. Đồng hành cùng đó là các voucher ưu đãi dịch vụ đến từ VPBankS, Miso Dental, Thẩm mỹ viện Ngọc Dung, Venesa và a.Sense,…mở rộng trải nghiệm chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp và phong cách sống dành cho vận động viên.

Bà Nguyễn Thùy Dương, Giám đốc Khối Truyền thông và Tiếp thị VPBank, chia sẻ: “Sau 7 mùa giải, VPBank Hanoi International Marathon không chỉ lớn mạnh về quy mô mà còn trở thành một phần trong hành trình kiến tạo thịnh vượng toàn diện mà VPBank theo đuổi - nơi sức khỏe, tinh thần tích cực và sự kết nối cộng đồng là những giá trị không thể thiếu. Năm 2026, với ‘Hanoi Vibes - The City Moves’, chúng tôi muốn đưa tinh thần ấy vào một câu chuyện mới về Hà Nội: nơi những giá trị truyền thống tiếp tục được gìn giữ nhưng luôn được tiếp thêm năng lượng để chuyển động và phát triển. Vì vậy, VPIM không chỉ là nơi mỗi người chinh phục giới hạn của bản thân, mà còn là nơi cùng nhau tạo nên một lối sống tích cực và một cộng đồng thịnh vượng hơn”.

VPIM 2026 cũng tiếp tục khẳng định định hướng của VPBank trong việc đầu tư vào những trải nghiệm quy mô lớn, giàu cảm xúc và có khả năng kết nối cộng đồng. Đặc biệt, tinh thần bứt phá ấy sẽ còn tiếp tục bùng nổ chỉ một tuần sau giải chạy. Hà Nội hứa hẹn trở thành tâm điểm của âm nhạc toàn khu vực khi chính thức đón chào BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN HANOI - siêu concert kỷ niệm 20 năm sự nghiệp của những "Huyền thoại Kpop", diễn ra trong hai đêm 24 & 25/10/2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Sự kiện đỉnh cao được hàng triệu người hâm mộ chờ đón suốt nhiều năm qua không chỉ đánh dấu mốc tái xuất lịch sử của Big Bang tại Việt Nam, mà còn khẳng định vị thế của VPBank với vai trò Đơn vị Đồng tổ chức và Tài trợ chính - đồng hành mang những chương trình nghệ thuật đẳng cấp thế giới đến với khán giả Việt.

Từ những bước chân trên cung đường Hà Nội đến những khoảnh khắc thăng hoa của âm nhạc, các hoạt động mà VPBank đồng hành trong tháng 10 cùng hướng đến việc tạo nên những không gian trải nghiệm nơi cộng đồng có thể gặp gỡ, kết nối và cùng chia sẻ những cảm xúc tích cực. Với VPIM 2026, hành trình ấy bắt đầu từ hơn 11.000 vận động viên cùng hòa chung một nhịp đập - nhịp chuyển động của một Hà Nội giàu bản sắc, năng động và không ngừng vươn mình.

VPBank Hanoi International Marathon 2026 ghi nhận sự đồng hành của đông đảo thương hiệu và đối tác uy tín, mang đến cho hơn 11.000 vận động viên những quyền lợi thiết thực và trải nghiệm đa dạng trước, trong và sau giải. Từ trang phục, dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp đến lưu trú, công nghệ và các ưu đãi tài chính, các nhà tài trợ như Coolmate, Vinamilk Green Farm, GPBank, VPBankS, Dr.Marie, Cake by VPBank, LynkiD, Vinachem, Huawei, Cocoon, OPES, Pocari Sweat, TH, Thu Cúc, FitCity, Hisamitsu, Richy, Miso Dental, TMV Ngọc Dung, Venesa, a.Sense, 24h, M Village cùng góp phần tạo nên hành trình trải nghiệm toàn diện, tiếp thêm năng lượng cho runner và lan tỏa tinh thần về một cộng đồng khỏe mạnh, năng động và thịnh vượng.

#VPBank #Marathon #Hà Nội #Chạy bộ #Sự kiện thể thao #Vận động viên #Du lịch thể thao

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