The Golfers Tournament 2026 trở lại với thử thách 7.272 yards

The Golfers Tournament 2026 Presented by EOC Vietnam diễn ra ngày 4/11 tại Thanh Lanh Valley Golf & Resort, mở rộng cơ hội tham dự cho golfer nghiệp dư có Handicap Index không quá 9.0. Dù rút thể thức từ 36 hố xuống còn 18 hố, giải vẫn giữ thiết lập sân khó, đặt ra thử thách về kỹ thuật, chiến thuật, thể lực và bản lĩnh.

Ra đời năm 2025 với thông điệp “Continuing the History – Tiếp nối lịch sử”, The Golfers Tournament hướng đến một sân chơi đề cao thành tích, bản lĩnh, sự trung thực và những giá trị truyền thống của golf.

Mùa đầu tiên quy tụ 72 vận động viên, gồm 36 golfer chuyên nghiệp và 36 golfer nghiệp dư, thi đấu 36 hố theo thể thức đấu gậy trên sân dài khoảng 7.200 yards. Trong điều kiện mưa lạnh và thiết lập sân nhiều thử thách, golfer Hồ Khắc Luận trở thành nhà vô địch đầu tiên của giải.

Chiếc cúp mang tên “The Keeper of Greatness” được xem là biểu tượng của sự kế thừa, lòng biết ơn và những giá trị góp phần làm nên thành công của mỗi golfer.

Bước sang mùa thứ hai, giải tăng số lượng vận động viên tham dự, đồng thời nâng giới hạn Handicap Index dành cho golfer nghiệp dư lên mức không quá 9.0. Điều chỉnh này mở rộng cơ hội cho những golfer có trình độ và khát vọng cạnh tranh, đồng thời tăng thêm sự cọ xát giữa vận động viên chuyên nghiệp và nghiệp dư.

Việc mở rộng cơ hội tham dự không làm giảm độ khó của giải. The Golfers Tournament tiếp tục theo đuổi triết lý xây dựng một sân chơi thử thách, nơi thành tích được quyết định bởi năng lực thực sự của người chơi.

Điểm nhấn chuyên môn của mùa giải 2026 là sân đấu dự kiến dài 7.272 yards, với các vị trí cờ có độ khó cao. Golfer sẽ phải tính toán kỹ trong từng cú đánh, từ kiểm soát quỹ đạo bóng đến lựa chọn phương án tiếp cận green và xử lý tình huống.

Các vận động viên cũng phải đi bộ trong suốt vòng đấu, không sử dụng xe điện. Trên địa hình đặc trưng của Thanh Lanh, thể lực và khả năng duy trì sự tập trung sẽ là những yếu tố quan trọng bên cạnh kỹ thuật.

Ở mùa giải đầu tiên, chỉ một số ít golfer khép lại cuộc tranh tài với điểm số âm gậy. Điều đó phản ánh định hướng của Ban tổ chức: thiết lập sân đủ khó để kiểm chứng năng lực người chơi, thay vì tạo điều kiện cho những vòng đấu dễ dàng.

Năm nay, giải chuyển từ 36 hố xuống còn 18 hố đấu gậy nhưng vẫn duy trì độ khó chuyên môn. Với một vòng đấu duy nhất, mỗi sai lầm đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả chung cuộc; các golfer không có vòng tiếp theo để sửa chữa. Từng cú đánh và quyết định chiến thuật vì thế đều mang ý nghĩa quan trọng.

The Golfers Tournament 2026 Presented by EOC Vietnam có tổng tiền thưởng 120 triệu đồng cùng nhiều phần quà giá trị. Theo cơ cấu giải thưởng, 10 vận động viên có thành tích tốt nhất sẽ nhận thưởng. Với golfer nghiệp dư, việc nhận thưởng được thực hiện theo nguyên tắc bảo đảm tình trạng nghiệp dư và tuân thủ quy định hiện hành.

Bên cạnh cuộc đua vô địch, giải còn có phần thưởng Hole-in-One trị giá 500 triệu đồng. Cơ cấu này góp phần ghi nhận thành tích chuyên môn và tạo thêm động lực cạnh tranh giữa các golfer chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư.

Ngoài thi đấu, mùa giải năm nay có thêm các hoạt động trải nghiệm và kết nối. Chương trình bắt đầu bằng hoạt động demo gậy tại Driving Range từ 6h đến 11h. Các golfer xuất phát đồng loạt lúc 11h30, thi đấu theo thể thức đấu gậy 18 hố.

Điểm mới của giải là chương trình talkshow dự kiến diễn ra từ 15h đến 16h, tạo không gian trao đổi về kinh nghiệm thi đấu, hành trình phát triển của người chơi và tương lai golf Việt Nam. Gala trao giải tổ chức từ 18h đến 20h, khép lại ngày tranh tài và tôn vinh những thành tích nổi bật.

Thanh Lanh Valley Golf & Resort tiếp tục là địa điểm đăng cai The Golfers Tournament. Sân golf nằm dưới dãy Tam Đảo, bên hồ Thanh Lanh, cũng là nơi góp phần tạo nên dấu ấn của mùa giải đầu tiên.