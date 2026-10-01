Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

The Golfers Tournament 2026 trở lại với thử thách 7.272 yards

Trọng Đạt

The Golfers Tournament 2026 Presented by EOC Vietnam diễn ra ngày 4/11 tại Thanh Lanh Valley Golf & Resort, mở rộng cơ hội tham dự cho golfer nghiệp dư có Handicap Index không quá 9.0. Dù rút thể thức từ 36 hố xuống còn 18 hố, giải vẫn giữ thiết lập sân khó, đặt ra thử thách về kỹ thuật, chiến thuật, thể lực và bản lĩnh.

1-4696.jpg

Ra đời năm 2025 với thông điệp “Continuing the History – Tiếp nối lịch sử”, The Golfers Tournament hướng đến một sân chơi đề cao thành tích, bản lĩnh, sự trung thực và những giá trị truyền thống của golf.

Mùa đầu tiên quy tụ 72 vận động viên, gồm 36 golfer chuyên nghiệp và 36 golfer nghiệp dư, thi đấu 36 hố theo thể thức đấu gậy trên sân dài khoảng 7.200 yards. Trong điều kiện mưa lạnh và thiết lập sân nhiều thử thách, golfer Hồ Khắc Luận trở thành nhà vô địch đầu tiên của giải.

Chiếc cúp mang tên “The Keeper of Greatness” được xem là biểu tượng của sự kế thừa, lòng biết ơn và những giá trị góp phần làm nên thành công của mỗi golfer.

Bước sang mùa thứ hai, giải tăng số lượng vận động viên tham dự, đồng thời nâng giới hạn Handicap Index dành cho golfer nghiệp dư lên mức không quá 9.0. Điều chỉnh này mở rộng cơ hội cho những golfer có trình độ và khát vọng cạnh tranh, đồng thời tăng thêm sự cọ xát giữa vận động viên chuyên nghiệp và nghiệp dư.

Việc mở rộng cơ hội tham dự không làm giảm độ khó của giải. The Golfers Tournament tiếp tục theo đuổi triết lý xây dựng một sân chơi thử thách, nơi thành tích được quyết định bởi năng lực thực sự của người chơi.

Điểm nhấn chuyên môn của mùa giải 2026 là sân đấu dự kiến dài 7.272 yards, với các vị trí cờ có độ khó cao. Golfer sẽ phải tính toán kỹ trong từng cú đánh, từ kiểm soát quỹ đạo bóng đến lựa chọn phương án tiếp cận green và xử lý tình huống.

Các vận động viên cũng phải đi bộ trong suốt vòng đấu, không sử dụng xe điện. Trên địa hình đặc trưng của Thanh Lanh, thể lực và khả năng duy trì sự tập trung sẽ là những yếu tố quan trọng bên cạnh kỹ thuật.

Ở mùa giải đầu tiên, chỉ một số ít golfer khép lại cuộc tranh tài với điểm số âm gậy. Điều đó phản ánh định hướng của Ban tổ chức: thiết lập sân đủ khó để kiểm chứng năng lực người chơi, thay vì tạo điều kiện cho những vòng đấu dễ dàng.

Năm nay, giải chuyển từ 36 hố xuống còn 18 hố đấu gậy nhưng vẫn duy trì độ khó chuyên môn. Với một vòng đấu duy nhất, mỗi sai lầm đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả chung cuộc; các golfer không có vòng tiếp theo để sửa chữa. Từng cú đánh và quyết định chiến thuật vì thế đều mang ý nghĩa quan trọng.

The Golfers Tournament 2026 Presented by EOC Vietnam có tổng tiền thưởng 120 triệu đồng cùng nhiều phần quà giá trị. Theo cơ cấu giải thưởng, 10 vận động viên có thành tích tốt nhất sẽ nhận thưởng. Với golfer nghiệp dư, việc nhận thưởng được thực hiện theo nguyên tắc bảo đảm tình trạng nghiệp dư và tuân thủ quy định hiện hành.

Bên cạnh cuộc đua vô địch, giải còn có phần thưởng Hole-in-One trị giá 500 triệu đồng. Cơ cấu này góp phần ghi nhận thành tích chuyên môn và tạo thêm động lực cạnh tranh giữa các golfer chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư.

Ngoài thi đấu, mùa giải năm nay có thêm các hoạt động trải nghiệm và kết nối. Chương trình bắt đầu bằng hoạt động demo gậy tại Driving Range từ 6h đến 11h. Các golfer xuất phát đồng loạt lúc 11h30, thi đấu theo thể thức đấu gậy 18 hố.

Điểm mới của giải là chương trình talkshow dự kiến diễn ra từ 15h đến 16h, tạo không gian trao đổi về kinh nghiệm thi đấu, hành trình phát triển của người chơi và tương lai golf Việt Nam. Gala trao giải tổ chức từ 18h đến 20h, khép lại ngày tranh tài và tôn vinh những thành tích nổi bật.

Thanh Lanh Valley Golf & Resort tiếp tục là địa điểm đăng cai The Golfers Tournament. Sân golf nằm dưới dãy Tam Đảo, bên hồ Thanh Lanh, cũng là nơi góp phần tạo nên dấu ấn của mùa giải đầu tiên.

Xem thêm

#Golf #Giải golf #Thanh Lanh #Sân dài #Golfer nghiệp dư #Thử thách golf #Tiền thưởng

Cùng chuyên mục

Nhận định Indonesia vs Bangladesh, 19h30 ngày 1/10: Indo trút giận?

Nhận định Indonesia vs Bangladesh, 19h30 ngày 1/10: Indo trút giận?

TPO - Nhận định bóng đá Indonesia vs Bangladesh, FIFA ASEAN Cup - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Indonesia chỉ cần thắng Bangladesh là vào chung kết FIFA ASEAN Cup và thầy trò HLV Herdman phải làm được điều này bằng mọi giá.

Argentina thắng đậm Bolivia, Nico Paz gieo hy vọng ‘hậu Messi’

Argentina thắng đậm Bolivia, Nico Paz gieo hy vọng ‘hậu Messi’

TPO - Argentina đã khởi đầu chặng đường không Lionel Messi bằng chiến thắng 4-0 trước Bolivia tại Cordoba rạng sáng 1/10. Lautaro Martinez tiếp tục cho thấy giá trị của một chân sút chủ lực còn tiền vệ Nico Paz để lại dấu ấn đậm nét với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo.

Vì sao HLV Kim Sang-sik trở thành mục tiêu sau thất bại?

Vì sao HLV Kim Sang-sik trở thành mục tiêu sau thất bại?

TPO - Thất bại của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan ở lượt trận thứ 2 FIFA ASEAN Cup 2026 dù là kết quả đã được dự báo từ trước, nhưng khi kịch bản này trở thành hiện thực thì vẫn tạo ra không ít luồng tranh cãi trái chiều, và thậm chí còn có những lời chỉ trích nhắm vào HLV Kim Sang-sik.

Nhận định Malaysia vs Singapore, 19h30 ngày 1/10: Bảo vệ tấm vé

Nhận định Malaysia vs Singapore, 19h30 ngày 1/10: Bảo vệ tấm vé

TPO - Nhận định bóng đá Malaysia vs Singapore, FIFA ASEAN Cup 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Malaysia đang nắm giữ lợi thế nhất định cả về tâm lý lẫn vị thế bảng đấu. Trước Singapore, liệu họ có bảo vệ thành công?

Nhìn từ ê-kíp của thần đồng điền kinh Thái Lan, nghĩ về y học thể thao Việt Nam

Nhìn từ ê-kíp của thần đồng điền kinh Thái Lan, nghĩ về y học thể thao Việt Nam

TPO - Trong khi 10 cán bộ y tế phải chăm sóc 348 vận động viên Việt Nam thi đấu ở nhiều địa điểm tại Asiad 20, thần đồng điền kinh Thái Lan Puripol Boonson có một nhóm hỗ trợ chuyên biệt gồm chuyên gia điền kinh, nhân viên y tế và trợ lý. Sự khác biệt về cách bố trí nhân lực đặt ra yêu cầu cấp bách đầu tư sâu hơn cho y học thể thao và phục hồi ở Việt Nam.

Vì sao đối thủ của đội tuyển Việt Nam hơn 3 năm không thi đấu trận nào?

Vì sao đối thủ của đội tuyển Việt Nam hơn 3 năm không thi đấu trận nào?

TPO - Bóng đá Pakistan từ lâu đã tồn tại trong tình cảnh trớ trêu: sở hữu lượng khán giả cuồng nhiệt cùng tiềm năng dân số khổng lồ, nhưng môn thể thao này lại liên tục bị ghìm chân bởi những cuộc tranh giành quyền lực chốn thượng tầng khiến họ từng trải qua 2 giai đoạn 3 năm không thi đấu trận nào.

U23 Nhật Bản vào chung kết Asiad 20 sau 10 loạt sút luân lưu

TPO - Màn đọ sức gay cấn giữa U23 Nhật Bản và U23 Uzbekistan không chỉ kéo dài sau 90 phút thi đấu chính thức, 30 phút hiệp phụ mà còn diễn ra ở loạt sút luân lưu cân não khi 2 đội phải thực hiện tới 10 loạt sút mới xác định đội vào chung kết. Đối thủ của U23 Nhật Bản ở trận đấu cuối cùng là U23 Hàn Quốc, trong khi U23 Uzbekistan sẽ đọ sức cùng U23 Trung Quốc ở trận tranh HCĐ.

Nhận định Argentina vs Bolivia, 07h00 ngày 1/10: Argentina bắt đầu học cách sống thiếu Messi

Nhận định Argentina vs Bolivia, 07h00 ngày 1/10: Argentina bắt đầu học cách sống thiếu Messi

TPO - Nhận định bóng đá Argentina vs Bolivia, 07h00 ngày 1/10, giao hữu quốc tế - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Argentina bước vào trận đấu đầu tiên sau thất bại ở chung kết World Cup 2026 và cũng là trận đầu tiên trong giai đoạn chuẩn bị cho ngày Lionel Messi chia tay đội tuyển.

32 đội quy tụ tại ở Siêu giải Pickleball 3 miền tại Hà Nội

32 đội quy tụ tại ở Siêu giải Pickleball 3 miền tại Hà Nội

Giải Pickleball Đồng đội 3 miền 2026 – Grand K Hotel Suites Hanoi Championship sẽ chính thức khai mạc vào ngày 2/10 tại Hà Nội. Sân chơi này được kỳ vọng trở thành "Ngày hội Pickleball" hoành tráng trong năm, quy tụ cộng đồng người chơi xuất sắc trên toàn quốc.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe