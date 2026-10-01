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Argentina thắng đậm Bolivia, Nico Paz gieo hy vọng ‘hậu Messi’

Nguyễn Khánh

TPO - Argentina đã khởi đầu chặng đường không Lionel Messi bằng chiến thắng 4-0 trước Bolivia tại Cordoba rạng sáng 1/10. Lautaro Martinez tiếp tục cho thấy giá trị của một chân sút chủ lực còn tiền vệ Nico Paz để lại dấu ấn đậm nét với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo.

Trận đấu với Bolivia là lần đầu Argentina ra sân kể từ thất bại trước Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026, đồng thời cũng là trận mở màn cho kỷ nguyên hậu Messi. Siêu sao 39 tuổi đã tuyên bố rút khỏi đội tuyển hồi tháng 8, khép lại hành trình vĩ đại của mình trong màu áo Albiceleste.

Không có Messi nhưng Argentina không mất nhiều thời gian để chứng minh rằng sức mạnh của đội bóng này vẫn đủ sức áp đảo những đối thủ như Bolivia. Bất chấp nỗ lực bảo vệ khung thành của Bolivia, đội chủ nhà chỉ mất 19 phút để khai thông thế bế tắc.

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Lautaro Martinez là người mở tỷ số cho Argentina trước Bolivia.

Exequiel Palacios thực hiện đường chuyền xuyên tuyến, Alexis Mac Allister có pha xử lý đưa bóng đến vị trí của Lautaro Martinez. Tiền đạo của Inter Milan, sau một nhịp khống chế, đã tung ra cú sút chéo góc quyết đoán, đánh bại thủ môn Guillermo Viscarra.

Đó là bàn thắng thứ 41 của Lautaro sau 85 trận khoác áo Argentina, giúp anh tiến sát Sergio Aguero trong danh sách những chân sút ghi bàn nhiều nhất lịch sử đội tuyển. Lautaro hiện chỉ còn kém Aguero một bàn và đứng sau Lionel Messi cùng Gabriel Batistuta.

Nếu bàn mở tỷ số cho thấy Argentina vẫn có một trung phong đủ khả năng giải quyết những tình huống khó, bàn thứ hai lại mở ra câu chuyện đáng chú ý hơn về thế hệ kế tiếp.

Phút 29, Palacios tiếp tục tung đường chuyền vào khoảng trống phía sau hàng thủ Bolivia để Nico Paz thoát xuống. Thay vì khống chế bóng rồi đối mặt với Viscarra, tiền vệ của Como chọn cách bấm bóng qua đầu thủ môn đang lao ra. Pha dứt điểm tinh tế giúp Argentina dẫn 2-0 trước giờ nghỉ.

Đây mới là bàn thắng thứ hai của Nico Paz cho đội tuyển Argentina. Bàn đầu tiên của anh đến trong trận gặp Mauritania hồi tháng 3/2026. Nhưng trước Bolivia, cầu thủ sinh năm 2004 còn tạo ra ảnh hưởng lớn hơn con số một bàn thắng.

Sau giờ nghỉ, Paz tiếp tục góp dấu giày vào bàn thứ ba. Phút 54, từ quả đá phạt góc do anh thực hiện, Cristian Romero bật cao đánh đầu đưa bóng vào góc xa, nâng tỷ số lên 3-0. Đây cũng là trận đầu tiên Romero mang băng đội trưởng Argentina kể từ khi Messi rời đội tuyển.

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Nico Paz ăn mừng sau khi ghi bàn cho Argentina ở phút 29.

Argentina sau đó chủ động kiểm soát thế trận và tạo điều kiện cho HLV Lionel Scaloni thử nghiệm nhân sự. Khi Lautaro rời sân, Jose Manuel Lopez được trao cơ hội và tiền đạo này không bỏ lỡ thời cơ. Phút 86, Lopez tận dụng tình huống bóng bật ra trong vòng cấm rồi dứt điểm bằng chân trái, ấn định chiến thắng 4-0 cho đội chủ nhà, qua đó có bàn thắng đầu tiên sau 8 lần ra sân trong màu áo Albiceleste.

Đội tuyển Argentina vẫn còn hai trận đấu trong đợt tập trung này, gặp Burkina Faso ngày 3/10 và Benin ngày 6/10. Trận gặp Benin cũng là dịp Messi chính thức chia tay đội tuyển trên sân nhà Buenos Aires.

Nhưng trước khi Messi trở lại để chính thức nói lời tạm biệt, Argentina đã có một màn khởi đầu khá rõ ràng cho chương tiếp theo: Lautaro vẫn biết cách ghi bàn, Romero sẵn sàng nhận vai trò thủ lĩnh, còn Nico Paz cho thấy tiềm năng trở thành ngôi sao nổi bật của Albiceleste trong những năm tới.

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#Argentina #Bolivia #Nico Paz #Lautaro Martinez #Messi #đội tuyển #bóng đá

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