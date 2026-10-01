Nhận định Indonesia vs Bangladesh, 19h30 ngày 1/10: Indo trút giận?

TPO - Nhận định bóng đá Indonesia vs Bangladesh, FIFA ASEAN Cup - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Indonesia chỉ cần thắng Bangladesh là vào chung kết FIFA ASEAN Cup và thầy trò HLV Herdman phải làm được điều này bằng mọi giá.

Nhận định trước trận Indonesia vs Bangladesh

Thầy trò HLV Herdman bị Malaysia cầm hòa trong thế thua người ở lượt đấu trước. Đó là sự thất vọng của Indonesia khi sức mạnh của họ được đánh giá "vượt trội Malaysia". Việc hụt hơi sau một trận đấu sẽ khiến tinh thần của thầy trò HLV Herdman ảnh hưởng phần nào. Nhưng họ cần đứng lên và đánh bại Bangladesh để giành vé vào chung kết.

Theo cục diện bảng A, Malaysia đang nắm lợi thế lớn nhất để vào chung kết. "Hổ Malay" và Indonesia bằng điểm nhau nhưng Malaysia hơn hiệu số. Lợi thế của Indonesia là chỉ gặp Bangladesh, có thể dốc toàn lực để thắng đậm nhất có thể. Còn Malaysia phải chơi trận khó nhọc trước Singapore - đội cũng quyết tâm giành vị trí nhì bảng để vào chơi trận hạng ba.

Bangladesh đã thua Malaysia 0-3 và Singapore 0-1. Đội khách mời của FIFA ASEAN Cup sở hữu tiền vệ Hamza Choudhury được định giá 4,5 triệu euro nhưng chỉ một cá nhân có đẳng cấp cao là không đủ. Từ đầu giải, Bangladesh thể hiện lối chơi rời rạc, tấn công tệ và phòng ngự lỏng lẻo. Ngay cả Singapore cũng dễ dàng áp đặt thế trận và có chiến thắng trước Bangladesh thì Indonesia bắt buộc phải thắng, thậm chí là thắng rất đậm.

Sẽ không còn từ ngữ nào để thầy trò HLV Herdman bào chữa nếu Indonesia không thắng Bangladesh. Sau 2 trận được xem là màn chạy đà, Indonesia cần phô diễn sức mạnh rõ ràng hơn. Đội hình trị giá hơn 20 triệu euro của "đội bóng xứ vạn đảo" có cơ hội tuyệt vời để làm nóng khi chạm trán đối thủ yếu như Bangladesh, trước khi tính đến trận định đoạt giải đấu.

Phong độ, thành tích đối đầu Indonesia vs Bangladesh

Indonesia nắm giữ lợi thế vượt trội so với Bangladesh trước cuộc chạm trán tại bảng A giải FIFA ASEAN Cup 2026. Lịch sử đối đầu ghi nhận ưu thế nghiêng về đội bóng xứ vạn đảo khi giành 4 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ thua 1 trận sau 7 lần đụng độ. Ở hiện tại, phong độ của Indonesia ổn định hơn với 4 điểm sau hai lượt trận, trong khi Bangladesh chưa giành được điểm số nào.

Indonesia cần tận dụng sự cổ vũ của cổ động viên nhà để áp đảo Bangladesh từ đầu, sau đó kết thúc trận đấu bằng chiến thắng đậm.

Thông tin lực lượng Indonesia vs Bangladesh

Tình hình lực lượng của hai đội có nhiều biến động lớn trước giờ bóng lăn. Bên phía Indonesia, tổn thất nghiêm trọng nhất là sự vắng mặt của Thom Haye do án treo giò từ tấm thẻ đỏ trong trận gặp Malaysia. Ngoài ra, khả năng ra sân của thủ thành Emil Audero vẫn còn bỏ ngỏ vì chấn thương. Dù vậy, huấn luyện viên Indonesia có thể yên tâm khi Maarten Paes đang có phong độ cao và sẵn sàng tiếp tục trấn giữ khung thành, trong khi Ragnar Oratmangoen cùng Luke Vickery sẽ là những mũi nhọn chủ lực trên hàng công.

Ở chiến tuyến ngược lại, Bangladesh chịu tổn thất khi Bishwanath Ghosh phải rút lui khỏi giải đấu vì chấn thương gân kheo. Dù Sheikh Morsalin vừa hồi phục sau thời gian tập riêng và kịp góp mặt trong danh sách 23 cầu thủ, sức mạnh của Bangladesh vẫn phụ thuộc lớn vào bộ khung gồm Hamza Choudhury, Shamit Shome, Jamal Bhuiyan, Farhaan Ali Wahid và Rakib Hossain.