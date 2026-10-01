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Nhận định Đức vs Serbia, 01h45 ngày 2/10: Không còn đường lui

Kiều Khanh

TPO - Nhận định bóng đá Đức vs Serbia, bảng 2 League A UEFA Nations League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Một điểm sau hai lượt trận rõ ràng chưa phải khởi đầu mà Jurgen Klopp mong muốn cùng tuyển Đức. Trước Serbia, liệu nhà cầm quân người Đức có thể giúp đội bóng của mình giải tỏa sức ép bằng một màn trình diễn thuyết phục?

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Nhận định Đức vs Serbia

Đức đang rất cần một màn trình diễn thuyết phục sau hai trận đấu đáng thất vọng trước Hà Lan và Hy Lạp. Đức hòa Hà Lan trong trận ra mắt của Klopp, trước khi bất ngờ thua Hy Lạp trên sân nhà. Điều đáng nói là vấn đề của Đức không hoàn toàn nằm ở khả năng đưa bóng lên phía trước. Đội chủ nhà vẫn có những khoảng thời gian kiểm soát thế trận và tạo sức ép, nhưng khâu xử lý cuối cùng chưa đạt độ sắc bén.

Klopp vốn muốn đội bóng của mình thi đấu với cường độ cao, gây áp lực ngay sau khi mất bóng và nhanh chóng đưa bóng trở lại khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, để hệ thống ấy vận hành trơn tru cần sự ăn ý giữa các vị trí. Đức hiện vẫn đang trong quá trình hình thành bộ khung mới. Đây cũng là lý do trận đấu với Serbia mang ý nghĩa lớn hơn ba điểm đơn thuần. Klopp cần nhìn thấy sự tiến bộ trong cách chơi, đặc biệt ở khả năng chuyển hóa ưu thế kiểm soát bóng thành cơ hội thực sự.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Serbia thua cả hai trận đầu tiên tại Nations League, lần lượt trước Hy Lạp và Hà Lan. Họ đã thua bốn trận liên tiếp trên mọi đấu trường, đồng thời thường xuyên phải nhận bàn thua sớm. Hàng phòng ngự là một trong những điểm yếu chí mạng của Serbia, họ hiếm khi duy trì sự ổn định trong cả trận đấu.

Khả năng chống đỡ sức ép cũng sẽ là bài kiểm tra lớn tại Munich. Đức nhiều khả năng chủ động đẩy cao đội hình, đưa bóng ra hai biên rồi tìm cách xâm nhập vòng cấm từ nhiều hướng. Serbia vì thế có thể ưu tiên sự chắc chắn thay vì cố gắng tranh quyền kiểm soát bóng với đội chủ nhà.

Trong hệ thống tấn công của Đức, Florian Wirtz là một trong những cầu thủ có khả năng tạo ra khác biệt ở khu vực giữa các tuyến. Anh có khả năng nhận bóng ở đó, xoay người và tung ra đường chuyền xuyên tuyến hoặc phối hợp với các cầu thủ tấn công. Đức cũng có thể tấn công ở hai biên nhờ tốc độ của các thủ chạy cánh. Nếu Serbia kéo đội hình về quá sâu, các hậu vệ biên của Mannschaft sẽ có nhiều cơ hội dâng cao và tung ra các quả tạt nguy hiểm.

Trong khi đó Serbia có thể trông chờ vào Jovic khi chân sút chủ lực Aleksandar Mitrovic không góp mặt. Jovic từng ghi bàn vào lưới Đức ở lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội, đồng thời cũng lập công trước Hà Lan. Khả năng chọn vị trí và dứt điểm sắc bén trong vòng cấm khiến tiền đạo này trở thành mối đe dọa mà hàng thủ Đức không thể bỏ qua.

Đức chưa tạo được cảm giác ổn định dưới thời Klopp, nhưng cuộc đối đầu với Serbia mang đến điều kiện thuận lợi để họ cải thiện kết quả. Đội khách đang có phong độ thấp, khả năng phòng ngự thiếu chắc chắn và thường gặp khó khi bị đối phương gây sức ép liên tục. Tuy nhiên, Đức có thể không có chiến thắng quá dễ dàng. Nếu Serbia duy trì được cự ly đội hình và hạn chế không gian hoạt động của các cầu thủ tấn công, đội chủ nhà có thể phải kiên nhẫn mới tìm được bàn thắng.

Phong độ, lịch sử đối đầu Đức vs Serbia

Phong độ của Đức trong 5 trận đấu gần nhất.
Phong độ của Đức trong 5 trận đấu gần nhất.
Phong độ của Serbia trong 5 trận đấu gần nhất.
Phong độ của Serbia trong 5 trận đấu gần nhất.
Thành tích đối đầu giữa Đức và Serbia.
Thành tích đối đầu giữa Đức và Serbia.

Thông tin lực lượng Đức vs Serbia

Đức không có sự phục vụ của Jamal Musiala, Kai Havertz, Leon Goretzka và Assan Ouedraogo vì những vấn đề khác nhau.

Serbia thiếu trung phong Aleksandar Mitrovic.

Đội hình dự kiến Đức vs Serbia

Đức: Atubolu; Baku, Thiaw, Anton, Raum; Bischof, Aleksandar Pavlovic; Karl, Wirtz, El Mala; Burkardt.

Serbia: Vanja Milinkovic-Savic; Nedeljkovic, Gudelj, Erakovic, Strahinja Pavlovic, Kostic; Zivkovic, Stankovic, Lukic, Sergej Milinkovic-Savic; Luka Joveljic.

Dự đoán tỷ số Đức 2-1 Serbia

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