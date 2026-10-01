Nhận định Đan Mạch vs Bồ Đào Nha, 01h45 ngày 2/10: Ronaldo rời đội, Bồ Đào Nha có tiếp tục thắng?

TPO - Nhận định bóng đá Đan Mạch vs Bồ Đào Nha, 01h45 ngày 2/10, lượt 3 bảng A4 UEFA Nations League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cristiano Ronaldo trở thành tâm điểm trước chuyến làm khách của Bồ Đào Nha tại Copenhagen, sau khi anh bất ngờ rời đội. Không có Ronaldo, Bồ Đào Nha có tiếp tục giành chiến thắng?

Nhận định trước trận Đan Mạch vs Bồ Đào Nha

Bồ Đào Nha đang dẫn đầu bảng A4 với 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận. Đội bóng của HLV Jorge Jesus lần lượt đánh bại Xứ Wales 1-0 và Na Uy 2-1, qua đó tạo khoảng cách 3 điểm với cả Na Uy và Đan Mạch.

Dù vậy, khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng chưa đủ lớn để Bồ Đào Nha có thể yên tâm. Đội đương kim vô địch Nations League vẫn rất cần một chiến tại Copenhagen để thu về 9 điểm sau 3 lượt trận nhằm tránh khỏi nguy cơ “đêm dài lắm mộng” trên đường đua ở bảng A4.

Trong bối cảnh ấy, Cristiano Ronaldo lại đang nổi lên thành một vấn đề đau đầu với Bồ Đào Nha. Tiền đạo 41 tuổi đá chính trong chiến thắng 1-0 trước Xứ Wales nhưng không được sử dụng ở trận thắng Na Uy 2-1. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2008 Ronaldo không được vào sân trong một trận đấu quốc tế chính thức của Bồ Đào Nha.

Mọi chuyện trở nên phức tạp hơn sau khi Ronaldo quyết định rời đội vào ngày thứ Tư (30/9) vừa qua. Quyết định này được đưa ra sau khi HLV Jorge Jesus cho biết ông không có kế hoạch để Ronaldo đá chính trong trận đấu tại Copenhagen. CR7 tuyên bố sẽ giải thích lý do anh đưa ra quyết định rời đội “vào một thời điểm thích hợp”.

Bồ Đào Nha đã thắng Na Uy mà không cần Ronaldo vào sân. Tuy nhiên, nhìn một cách tổng thể, liệu đội tuyển này sẽ mạnh hơn hay yếu hơn khi thực sự không có CR7 trong danh sách đăng ký? Thời gian sẽ trả lời chính xác. Nhưng trước tiên, đội bóng của HLV Jorge Jesus có thể phần nào hé lộ câu trả lời, bằng cách đánh bại Đan Mạch tại Copenhagen.

Phong độ, lịch sử đối đầu Đan Mạch vs Bồ Đào Nha

Đan Mạch bước vào trận đấu này với phong độ khá ổn định trên sân nhà. Sau thất bại 2-3 trước Na Uy, họ lập tức phản ứng bằng chiến thắng 2-0 trước Xứ Wales. Gustav Isaksen ghi bàn ấn định chiến thắng sau khi Đan Mạch được hưởng lợi từ pha phản lưới nhà của Ben Davies.

Bồ Đào Nha (trái) mới đánh bại một đối thủ Bắc Âu khác là Na Uy.

Bên kia chiến tuyến, Bồ Đào Nha dù toàn thắng cả hai trận đầu tiên dưới thời HLV Jorge Jesus nhưng chưa thực sự tạo ra cảm giác áp đảo dù sở hữu đội hình nhiều ngôi sao hơn hẳn đối phương.

Trong trận thắng Xứ Wales 1-0, họ suýt phải trả giá ở những phút cuối. Đến trận gặp Na Uy, dù Goncalo Ramos tận dụng thành công sai lầm của thủ thành Orjan Nyland để ghi bàn quyết định, Bồ Đào Nha vẫn phải căng mình chịu đựng áp lực trong khoảng thời gian còn lại.

Dù vậy, thắng lợi trước Na Uy cũng đem lại một tín hiệu quan trọng cho Bồ Đào Nha. Không có cả Ronaldo và tiền vệ ngôi sao Bruno Fernandes, đội bóng của Jorge Jesus vẫn giành được 3 điểm nhờ các pha lập công của João Félix và Gonçalo Ramos. Điều đó giúp HLV người Bồ Đào Nha có thêm niềm tin vào quyết định của mình.

Trong lịch sử, hai đội đã gặp nhau 18 lần trên tất cả các đấu trường. Trong đó, Bồ Đào Nha áp đảo với 12 chiến thắng và chỉ nhận về 4 thất bại. Tuy nhiên, những cuộc đối đầu gần đây cho thấy Đan Mạch không phải đối thủ dễ chịu.

Đội bóng Bắc Âu này từng thắng Bồ Đào Nha 1-0 tại Copenhagen ở tứ kết Nations League 2025, trước khi thua 2-5 sau hiệp phụ tại Lisbon. Trận lượt đi năm đó cho thấy Đan Mạch hoàn toàn có thể gây khó khăn lớn cho Bồ Đào Nha khi được thi đấu trên sân nhà.

Thông tin lực lượng Đan Mạch vs Bồ Đào Nha

Trận này, Đan Mạch chắc chắn không có Patrick Dorgu. Hậu vệ cánh đang khoác áo Man United dính chấn thương gân kheo trong trận thắng Xứ Wales và đã được trả về CLB để kiểm tra. HLV Brian Riemer nhiều khả năng sẽ sử dụng Mohamed Daramy ở vị trí mà Dorgu để lại.

Ngoài Dorgu, phần còn lại của đội hình Đan Mạch nhiều khả năng không có quá nhiều thay đổi. Rasmus Hojlund tiếp tục được kỳ vọng dẫn đầu hàng công sau khi ghi bàn vào lưới Na Uy. Tiền đạo Man United chính là người đã ghi bàn duy nhất giúp Đan Mạch đánh bại Bồ Đào Nha ở trận tứ kết lượt đi Nations League năm ngoái và các CĐV chủ nhà hoàn toàn có quyền hy vọng, anh sẽ tái hiện điều đó trong trận đấu hôm nay.

Bồ Đào Nha cho thấy, họ vẫn có thể thắng khi không có Ronaldo trong đội hình.

Bên phía Bồ Đào Nha, Bruno Fernandes đã trở lại tập luyện sau khi bỏ lỡ trận đấu với Na Uy. Tiền vệ đang khoác áo Man United nhiều khả năng sẽ trở lại đội hình xuất phát tại Copenhagen để gia tăng sức sáng tạo cũng như bổ sung hỏa lực cho Bồ Đào Nha.

Ở hàng tiền vệ đội khách, Francisco Conceicao - cầu thủ dính chấn thương trong trận gặp Na Uy - nhiều khả năng không được HLV Jorge Jesus mạo hiểm sử dụng trước Đan Mạch. Nhưng tiền vệ trung tâm rất quan trọng là Vitinha dự kiến sẽ trở lại đội hình xuất phát.

Với dàn hảo thủ có đẳng cấp cao hơn, Bồ Đào Nha vẫn được đánh giá cao hơn Đan Mạch. Vấn đề là liệu họ có gạt khỏi đầu những lùm xùm quanh chuyện Ronaldo rời đội, và có xua đi ký ức về thất bại 0-1 ở lần làm khách gần nhất đến Copenhagen hay không?Nếu làm được những điều ấy, Bồ Đào Nha có thể tiếp tục chiến thắng để xây chắc ngôi đầu bảng.