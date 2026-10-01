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Thể thao

Án phạt nặng đang chờ đợi Ronaldo?

Kiều Khanh

TPO - Cristiano Ronaldo đang đứng trước nguy cơ nhận án phạt từ Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) sau khi bất ngờ rời trại tập trung của đội tuyển ngay trước trận đấu với Đan Mạch tại Nations League.

Sự việc xảy ra ngày 30/9, khi Ronaldo quyết định rời nơi đóng quân của tuyển Bồ Đào Nha tại Copenhagen. Động thái này diễn ra sau cuộc trao đổi giữa tiền đạo 41 tuổi với Chủ tịch LĐBĐ Bồ Đào Nha (FPF) Pedro Proença và trong bối cảnh mối quan hệ giữa anh với HLV Jorge Jesus xuất hiện những căng thẳng. Ronaldo sau đó xác nhận trên mạng xã hội rằng anh chủ động rời đội tuyển, đồng thời cho biết sẽ giải thích nguyên nhân vào thời điểm thích hợp.

Ronaldo rời trại tập trung của đội tuyển Bồ Đào Nha.
Ronaldo rời trại tập trung của đội tuyển Bồ Đào Nha.

Theo quy định kỷ luật của FPF, một cầu thủ được triệu tập nhưng tự ý bỏ buổi tập, trận đấu hoặc hoạt động của đội tuyển mà không có lý do chính đáng có thể bị đình chỉ từ 1 đến 6 tháng. Ngoài án treo giò, cầu thủ chuyên nghiệp còn có thể phải nộp khoản tiền phạt từ 5 đến 10 đơn vị tiền phạt, tương đương khoảng 500-1.000 euro theo mức được công bố.

Tuy nhiên, việc Ronaldo có thực sự phải nhận mức án này hay không vẫn phụ thuộc vào cách FPF đánh giá lý do anh rời đội. Quy định nói trên áp dụng đối với trường hợp cầu thủ vắng mặt hoặc rời đội tuyển mà không có lý do chính đáng, vì vậy hoàn cảnh cụ thể của vụ việc sẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình xem xét.

Vụ việc bắt nguồn từ trận Bồ Đào Nha thắng Na Uy 2-1 tại Nations League. Ronaldo ngồi dự bị và không được HLV Jorge Jesus tung vào sân dù đã khởi động. Sau trận, anh không cùng các đồng đội tiến tới khu vực khán đài để cảm ơn người hâm mộ. Những diễn biến sau đó khiến nội bộ tuyển Bồ Đào Nha trở thành tâm điểm chú ý.

Ronaldo ngồi dự bị trong trận đấu với Na Uy.
Ronaldo ngồi dự bị trong trận đấu với Na Uy.

Jorge Jesus sau đó khẳng định Ronaldo không từ chối tập luyện. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha giải thích rằng tiền đạo này thực hiện giáo án riêng để cải thiện khả năng vận động và sức mạnh. Dù vậy, Ronaldo tiếp tục không xuất hiện cùng các đồng đội trong buổi tập trước trận gặp Đan Mạch và cuối cùng rời trại tập trung.

Trong thông báo sau khi Ronaldo ra đi, FPF xác nhận đội tuyển sẽ tiếp tục chuẩn bị cho các trận đấu với Đan Mạch và Na Uy với 24 cầu thủ còn lại. Liên đoàn chưa công bố quyết định kỷ luật đối với Ronaldo.

Nếu FPF xác định hành động của Ronaldo thuộc trường hợp vi phạm quy định, án đình chỉ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng anh tiếp tục thi đấu cho đội tuyển trong thời gian tới. Đây cũng là vấn đề đáng chú ý bởi Ronaldo vẫn chưa tuyên bố chính thức chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha.

Ở tuổi 41, Ronaldo hiện giữ kỷ lục khoác áo và ghi bàn cho tuyển Bồ Đào Nha với 234 lần ra sân cùng 146 bàn thắng. Vì thế, quyết định của FPF trong vụ việc lần này có thể trở thành một dấu mốc đáng chú ý trong giai đoạn cuối sự nghiệp quốc tế của Ronaldo.

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#Ronaldo #Bồ Đào Nha #Án phạt #Nations League #Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha #Jorge Jesus

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