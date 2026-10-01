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Thể thao

Sao trẻ Thái Lan 'sướng phát khóc' vì ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam

Đặng Lai

TPO - Chaiyaphon Otton đã có những chia sẻ rất chân thành sau khi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Thái Lan trong trận gặp Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026. Trên trang chủ LĐBĐ Thái Lan, cầu thủ 23 tuổi thừa nhận tình huống ghi bàn là anh “sợ việt vị nên sút luôn”, đồng thời anh bày tỏ niềm cảm xúc vỡ òa vì khoảnh khắc này.

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Chaiyaphon Otton vừa có bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Thái Lan

Ở thời điểm Chaiyaphon Otton lập công, tỷ số đang là 1-0 và trận đấu trôi về những giây cuối. Chaiyaphon di chuyển thông minh phá bẫy việt vị đón đường tỉa bóng từ Teerasak, sau đó anh băng xuống đối mặt Patrik Lê Giang. Hậu vệ 23 tuổi tung ra cú đá hiểm, dù thủ môn đội tuyển Việt Nam đã chạm tay vào bóng nhưng không thể làm thay đổi quỹ đạo bóng lăn.

Chaiyaphon kể lại khoảnh khắc quyết định: "Thực ra tôi đã nghĩ mình việt vị, nhưng không còn lựa chọn nào khác nên tôi quyết định dứt điểm luôn". Cú ra chân quyết đoán ấy đã tạo nên một bàn thắng tuyệt đẹp cùng màn ăn mừng giàu cảm xúc bậc nhất giải đấu - theo truyền thông Thái Lan.

Đáng chú ý, đây cũng chính là pha lập công đầu tiên của Chaiyaphon cho đội tuyển quốc gia. Anh không giấu nổi sự xúc động sau cột mốc lịch sử trong sự nghiệp: "Tôi hạnh phúc đến mức muốn bật khóc; tôi thực sự vỡ òa trong niềm vui sướng vì bàn thắng vào lưới Việt Nam. Tôi cũng rất hạnh phúc khi mọi người ấn tượng với màn ăn mừng của tôi, không nghĩ nó đã trở thành dấu ấn của giải đấu".

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Chaiyaphon Otton đang đi trên hành trình đột phá. Xuất phát điểm của anh là khá khiêm tốn. Anh khởi đầu sự nghiệp chuyên nghiệp tại Nakhon Pathom United, nhưng mọi thứ không suôn sẻ. Đến 2025, hậu vệ sinh năm 2003 chuyển sang Sukhothai và tại đây, anh thực sự bước ra ánh sáng trước khi cập bến Port FC.

Dù không sở hữu thể hình lý tưởng, anh lại bù đắp hoàn hảo bằng nền tảng thể lực dồi dào, lối chơi năng nổ không biết mệt mỏi và những pha tranh chấp đầy quyết liệt trái ngược hẳn với vẻ ngoài mảnh mai của mình.

Chính phong độ ấn tượng ấy đã mở toang cánh cửa giúp Chaiyaphon thường xuyên được triệu tập lên Voi Chiến. Đến nay, Chaiyaphon đã có 9 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia. Đỉnh cao trong màu áo đội tuyển đến ở cuộc đối đầu đầy duyên nợ với Việt Nam, trận đấu mà anh được tung vào sân từ băng ghế dự bị và ghi bàn đầu tiên cho đội tuyển. Truyền thông Thái Lan đang kỳ vọng Chaiyaphon sẽ trở thành Teerathon Bunmathan mới của đội tuyển nước nhà.

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#Chaiyaphon Otton #Thái Lan #Việt Nam #FIFA ASEAN Cup #bàn thắng #Bunmathan #FIFA ASEAN Cup 2026

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