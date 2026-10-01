Vụ ồn ào Ronaldo: 300.000 CĐV quay lưng với tuyển Bồ Đào Nha

TPO - Nhiều cổ động viên hủy follow (theo dõi) kênh chính thức của đội tuyển Bồ Đào Nha trên Instagram sau khi CR7 tuyên bố rời đội để sang Madrid.

Ronaldo ức chế vì bị cho ngồi dự bị cả trận trước Haaland.

Một ngày trước, tài khoản chính thức của tuyển Bồ Đào Nha trên Instagram có 25 triệu người theo dõi. Tính đến chiều 1/10, số người theo dõi trên kênh hạ xuống còn 24,7 triệu. Các nền tảng mạng xã hội bắt đầu xuất hiện trào lưu "phản đối tuyển Bồ Đào Nha" để ủng hộ Ronaldo. Ngược lại, có không ít làn sóng chỉ trích hành động bốc đồng của CR7.

Làng bóng đá rúng động vì phát biểu của Ronaldo: "Sau buổi họp báo của HLV trưởng đội tuyển quốc gia và sau cuộc trò chuyện với chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha, tôi quyết định rời khỏi đợt tập trung đội tuyển".

"Vào thời điểm thích hợp, tôi sẽ nói cho toàn thể người dân Bồ Đào Nha biết sự thật đằng sau lý do tôi rời đội tuyển, nơi mà tôi luôn cống hiến hết mình. Hiện tại là lúc gửi lời chúc may mắn nhất tới đội tuyển cùng tất cả các đồng đội của tôi, không trừ một ai", Ronaldo chia sẻ thêm.

Nguồn cơn của sự cố bắt đầu từ việc Ronaldo phải ngồi dự bị trọn vẹn ở trận Bồ Đào Nha đối đầu Na Uy. Kể từ World Cup 2022, CR7 mới bị đẩy lên ghế dự bị dù đang khỏe mạnh và tràn đầy nhiệt huyết để xỏ giày ra sân. Người đưa ra quyết định phũ phàng với Ronaldo là Jorge Jesus.

Chính Ronaldo đã tác động để LĐBĐ Bồ Đào Nha bổ nhiệm HLV Jorge Jesus. Do đó, truyền thông Tây Ban Nha dự đoán Ronaldo nóng mắt với HLV Jesus và đây là nguyên nhân chính khiến siêu sao sinh năm 1985 đánh mất bình tĩnh. HLV Jesus đã làm mọi cách để thuyết phục Ronaldo ở lại, sẵn sàng ra sân ở trận tiếp theo nhưng CR7 quyết tâm rời đi.

Ronaldo khiến bóng đá Bồ Đào Nha chia rẽ.

Làng túc cầu thế giới chia thành 2 ngả để nhận định, bình luận vụ việc của Ronaldo. Một bộ phận CĐV cho rằng Ronaldo quá ích kỷ khi đặt lợi ích cá nhân lên trên tập thể. Chỉ với một trận bị xếp dự bị, Ronaldo lẽ ra phải bình tĩnh và sẵn sàng nắm lấy cơ hội ở trận sau. Nhóm CĐV còn lại cho rằng Ronaldo là biểu tượng của bóng đá Bồ Đào Nha và không đáng bị đẩy lên ghế dự bị trong cả 90 phút trước Na Uy.

Tại World Cup 2022, Ronaldo từng bị HLV Fernando Santos đẩy lên ghế dự bị ở trận vòng 1/8 (trước Thụy Sĩ) và tứ kết (trước Morocco). Sau đó, Ronaldo phản ứng ra mặt với người thầy thân thiết. Cả vợ và chị gái của Ronaldo cũng lên tiếng chỉ trích HLV Santos vì bạc đãi công thần của bóng đá Bồ Đào Nha. Cuối cùng, HLV Santos bị đẩy khỏi "Selecao châu Âu".

CĐV tiếp tục nhắc đến câu chuyện "tạo phản" của Ronaldo tại MU. Khi đó, CR7 cũng không chấp nhận cảnh bị HLV Erik ten Hag đẩy lên ghế dự bị. Ronaldo tìm tới nhà báo Piers Morgan để trút bầu tâm sự, kể ra nhiều thông tin tiêu cực về MU. "Quỷ đỏ" ngay lập tức thanh lý hợp đồng của siêu sao người Bồ Đào Nha.