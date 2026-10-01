Asiad 20: Tuyển Golf nam qua cắt, tuyển nữ dừng bước

TPO - Ngày thi đấu thứ hai của môn golf tại Asiad 20 đã khép lại với những diễn biến trái chiều. Đội tuyển nam Việt Nam giành quyền bước vào hai vòng đấu cuối, trong khi đội tuyển nữ dừng bước sau khi không thể vượt qua cắt loại.

Tại Asiad 20, ở nội dung đồng đội, 12 đội nam và 9 đội nữ có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền đi tiếp. Với nội dung cá nhân, cắt loại được xác định ở top 36 nam và top 27 nữ.

Ở nội dung nữ, Nguyễn Khánh Linh hoàn thành vòng 2 với 75 gậy, nâng tổng điểm lên +8 và đứng T29. Lê Nguyễn Minh Anh ghi 80 gậy, đạt tổng +12 và xếp thứ 35. Trên bảng xếp hạng đồng đội, nữ Việt Nam đứng thứ 11, qua đó không thể góp mặt trong hai vòng đấu cuối.

Đáng tiếc, Khánh Linh chỉ cách ngưỡng cắt cá nhân đúng 1 gậy. Với golfer mới 13 tuổi, Asiad 20 là một trải nghiệm quý giá trước sự cạnh tranh của những vận động viên hàng đầu châu lục, trong điều kiện sân đấu có khoảng cách dài và tốc độ green nhanh.

Với các thành viên nam, Lê Khánh Hưng có vòng đấu tốt nhất đội với 70 gậy, tiếp đến là Nguyễn Anh Minh với 71 gậy và Nguyễn Tuấn Anh với 74 gậy. Việt Nam hiện đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng đồng đội với tổng điểm (+1) và giành quyền bước vào hai vòng cuối.

Ở bảng cá nhân, Anh Minh đứng T30 và Tuấn Anh T32, đều nằm trong nhóm qua cắt. Khánh Hưng đứng T39, chưa nằm trong nhóm 36 vận động viên dẫn đầu, nhưng vẫn sẽ tiếp tục tranh tài tại giải khi đội tuyển nam giành quyền đi tiếp ở nội dung đồng đội.

Asiad 20 vẫn còn hai vòng đấu phía trước. Đây sẽ là cơ hội để các tuyển thủ trẻ Việt Nam tiếp tục tích lũy kinh nghiệm, duy trì sự tập trung và hướng tới những màn trình diễn tốt hơn trên sân Kasugai Country Club.