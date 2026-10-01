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Trực tiếp Indonesia vs Bangladesh, 19h30 ngày 1/10: Định đoạt ngôi đầu bảng A

Hương Ly - Hoàng Nguyên

TPO - Indonesia cần thắng đậm Bangladesh để vượt lên Malaysia trong cuộc đua giành vị trí nhất bảng A.

report Phòng thay đồ của Indonesia, Bangladesh trước giờ bóng lăn
indonesia-v-bangladesh-fifa-asean-cup-division-1-group-a-1.jpg
indonesia-v-bangladesh-fifa-asean-cup-division-1-group-a.jpg
report Indonesia phải thắng đậm Bangladesh

Theo cục diện bảng A, Malaysia đang nắm lợi thế lớn nhất để vào chung kết. "Hổ Malay" và Indonesia bằng điểm nhau nhưng Malaysia hơn hiệu số. Lợi thế của Indonesia là chỉ gặp Bangladesh, có thể dốc toàn lực để thắng đậm nhất có thể. Còn Malaysia phải chơi trận khó nhọc trước Singapore - đội cũng quyết tâm giành vị trí nhì bảng để vào chơi trận hạng ba.

Bangladesh đã thua Malaysia 0-3 và Singapore 0-1. Đội khách mời của FIFA ASEAN Cup sở hữu tiền vệ Hamza Choudhury được định giá 4,5 triệu euro nhưng chỉ một cá nhân có đẳng cấp cao là không đủ. Từ đầu giải, Bangladesh thể hiện lối chơi rời rạc, tấn công tệ và phòng ngự lỏng lẻo. Ngay cả Singapore cũng dễ dàng áp đặt thế trận và có chiến thắng trước Bangladesh thì Indonesia bắt buộc phải thắng, thậm chí là thắng rất đậm.

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report Đội hình xuất phát Indonesia
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Sau trận hòa đầy thất vọng trước một Malaysia phải thi đấu thiếu người ở lượt trận trước, Indonesia hiện đang phải đối mặt với áp lực rất lớn. Lúc này, họ đang có cùng bốn điểm với đối thủ Malaysia nhưng lại phải xếp sau do kém hơn về mặt hiệu số bàn thắng bại.

Tuy nhiên, lợi thế lớn của đội bóng xứ vạn đảo là họ chỉ phải chạm trán một Bangladesh được đánh giá yếu nhất bảng ở lượt đấu cuối cùng. Trong khi đó, đối thủ cạnh tranh trực tiếp của họ là Malaysia sẽ phải bước vào một trận đấu vô cùng khó khăn trước tuyển Singapore, đội bóng cũng đang hừng hực khí thế quyết tâm giành chiến thắng để chiếm vị trí nhì bảng.

Nhìn sang bên kia chiến tuyến, đội khách mời Bangladesh đã phơi bày toàn bộ sự yếu kém của mình sau hai thất bại liên tiếp trước Malaysia với tỷ số không ba và trước Singapore với tỷ số không một. Mặc dù trong đội hình của họ có sự hiện diện của tiền vệ ngôi sao Hamza Choudhury, người được định giá lên tới 4,5 triệu euro, nhưng một cá nhân xuất sắc là không đủ để vực dậy cả một tập thể rệu rã.

Lối chơi của Bangladesh từ đầu giải luôn tỏ ra rời rạc, các phương án tấn công bế tắc trong khi hệ thống phòng ngự lại bộc lộ quá nhiều sơ hở. Rõ ràng, việc đối đầu với đội hình được định giá hơn hai mươi triệu euro của Indonesia lúc này là một thử thách quá sức đối với họ. Lịch sử đối đầu cũng đang nghiêng hẳn về phía đội bóng xứ vạn đảo với bốn chiến thắng, hai trận hòa và chỉ để thua đúng một trận trong tổng số bảy lần hai đội gặp nhau.

Về mặt lực lượng, Indonesia sẽ chịu tổn thất khi tiền vệ trụ cột Thom Haye bị treo giò, cùng với khả năng ra sân còn bỏ ngỏ của thủ thành Emil Audero. Dù vậy, với những cái tên chất lượng như thủ môn Maarten Paes hay các mũi nhọn tấn công như Ragnar Oratmangoen và Luke Vickery, đội chủ nhà vẫn tỏ ra quá vượt trội.

Ngược lại, Bangladesh cũng mất đi sự phục vụ của Bishwanath Ghosh vì chấn thương, khiến sức mạnh của họ tiếp tục suy giảm. Với cục diện hiện tại, một chiến thắng cách biệt dành cho Indonesia là kịch bản rất dễ xảy ra để họ tự quyết định tấm vé vào chơi trận chung kết với tỷ số dự đoán là ba không.

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