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Bộ Công an làm việc với các nền tảng xuyên biên giới về tình trạng sản xuất video AI

Thanh Hà

TPO - Đại diện Cục An ninh mạng (Bộ Công an) cho biết, liên quan đến việc sản xuất các video AI đang diễn biến phức tạp trên các nền tảng ở Việt Nam, đơn vị đã làm việc với các nền tảng xuyên biên giới và yêu cầu có giải pháp cụ thể.

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Đại tá Hà Văn Bắc, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng.

Chiều 1/10, tại buổi họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an quý III năm 2026 do Bộ Công an tổ chức, Đại tá Hà Văn Bắc, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng, cho biết liên quan đến các video được sản xuất bằng trí tuệ nhân tạo (AI) đang diễn biến phức tạp trên các nền tảng ở Việt Nam.

Hiện Cục An ninh mạng đã làm việc với các nền tảng xuyên biên giới và yêu cầu phải có giải pháp cụ thể đối với tình hình sử dụng AI.

Đại diện Cục An ninh mạng cho biết thêm, hiện các nền tảng đã xây dựng giải pháp xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến AI. Đáng chú ý, Việt Nam là quốc gia đầu tiên mà các nền tảng xuyên biên giới áp dụng công nghệ AI để xử lý tin giả, tin sai sự thật, hình ảnh, video, clip liên quan đến AI.

Theo Đại tá Hà Văn Bắc, cần có quá trình để xác định hiệu quả, bởi AI phải có quá trình tiếp cận với công nghệ, giải pháp và tình hình thực tế.

Cũng tại họp báo, liên quan đến thông tin xấu độc trên không gian mạng hiện nay, Cục An ninh mạng phối hợp với công an các địa phương xác định, làm rõ các đối tượng quản trị, cá nhân vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật. Đối với các đối tượng là người nước ngoài, đơn vị yêu cầu các nền tảng xuyên biên giới chặn, gỡ.

Đồng thời, Cục An ninh mạng phối hợp tổ chức tuyên truyền, phản bác thông tin xấu độc, sai sự thật, phủ xanh thông tin tích cực…

Liên quan đến lừa đảo trực tuyến, Đại tá Hà Văn Bắc cho biết, thời gian qua, Cục An ninh mạng phối hợp với các đơn vị đã triệt phá nhiều vụ án.

Tuy nhiên, việc thu hồi tiền của các bị hại gặp nhiều khó khăn, mặc dù đã bắt được đối tượng. Nguyên nhân là sau khi chiếm đoạt tiền, các đối tượng tiếp tục chuyển qua nhiều tài khoản, tiền điện tử hoặc tài sản khác. Thời gian tới, đơn vị nghiên cứu các giải pháp ngăn chặn.

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#Cục An ninh mạng #Video AI #Nền tảng xuyên biên giới #Thông tin xấu độc #Lừa đảo trực tuyến

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