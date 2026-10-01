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Pháp luật

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Khởi tố 5 đối tượng trong vụ rú ga, lạng lách tự gây tai nạn chết người

Hoài Nam

TPO - 5 thanh thiếu niên bị khởi tố sau khi chạy 3 xe mô tô tốc độ cao, lạng lách, rú ga trên Quốc lộ 1A ( đoạn qua xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh) khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Ngày 1/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng”, liên quan vụ việc xảy ra trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Cẩm Bình, khiến 2 người thương vong.

Các bị can gồm Nguyễn Đức Anh Tùng (SN 2009); Hà Thế Vũ (SN 2010); Nguyễn Mạnh Quân (SN 2009), cùng trú xã Cẩm Bình; Trần Đình Minh (SN 2008), trú tổ dân phố Hộ Độ, phường Trần Phú và Trần Công Mạnh (SN 2009), trú thôn Quang Sơn, xã Cẩm Xuyên.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 2h-4h ngày 26/5, tại Quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Xóm Mới (nay là thôn Thạch Bình, xã Cẩm Bình), nhóm thanh thiếu niên có 7 người gồm Nguyễn Đặng Văn Anh, Nguyễn Đức Anh Tùng, Hà Thế Vũ, Nguyễn Mạnh Quân, Trần Đình Minh, Trần Công Mạnh và Lê Ngọc Gia Huy sử dụng 3 xe mô tô.

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Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng liên quan.

Nhóm này đã điều khiển xe với tốc độ cao, vượt nhau, lạng lách, rú ga, gây mất trật tự công cộng và ảnh hưởng đến an toàn giao thông trên tuyến.

Khi đến khu vực Km 516 quốc lộ 1 đoạn qua thôn Thạch Bình, xã Cẩm Bình, do điều khiển xe với tốc độ cao, Nguyễn Đặng Văn Anh bị mất lái, lao xe vào dải phân cách giữa đường. Hậu quả, Nguyễn Đặng Văn Anh tử vong tại chỗ; Trần Công Mạnh bị thương, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an xã Cẩm Bình phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức xác minh, điều tra.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

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