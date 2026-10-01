Toà đổi ngày tuyên án cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến

TPO - Do tính chất phức tạp của vụ án, Hội đồng xét xử quyết định nghị án kéo dài, sẽ ra phán quyết chiều 7/10.

Luật sư đề nghị giảm án, cho cựu Bộ trưởng hưởng án treo

Chiều 1/10, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm ghi nhận bà Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) đã nộp khắc phục thêm 1,1 tỷ đồng và 200.000 đồng án phí sơ thẩm; nhóm đồng phạm của bà Tiến cũng khắc phục hơn 700 triệu đồng.

Trước những tình tiết mới trong phiên tòa hôm nay, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Cụ thể, Viện Kiểm sát đề nghị giảm án cho cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến từ 1,5 đến 2 năm tù; các bị cáo còn lại được đề nghị giảm thấp nhất 6 tháng tù, cao nhất 4 năm tù.

Đáng chú ý, có 4 bị cáo được Viện Kiểm sát đề nghị chuyển từ hình phạt tù giam sang tù treo, gồm Nguyễn Kim Trung, Nguyễn Doãn Tú, Lê Văn Cư và Hoàng Xuân Hiệp.

Viện Kiểm sát đề nghị giảm án cho nhiều bị cáo.

Tranh luận sau quan điểm mới của Viện Kiểm sát, luật sư Nguyễn Mạnh Hùng (người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến) tiếp tục đề nghị Tòa phúc thẩm xem xét giảm án thêm cho thân chủ.

Theo luật sư Hùng, bị cáo Tiến và gia đình đã hoàn thành toàn bộ trách nhiệm khắc phục của riêng bị cáo là 108,5 tỷ đồng. Ngoài ra, bà tự nguyện nộp thêm 1,1 tỷ đồng để hỗ trợ chung hậu quả. Điều này thể hiện thiện chí muốn khắc phục đến cùng án, cần được HĐXX xem xét khi lượng hình.

Bên cạnh đó, luật sư cũng đề nghị HĐXX cân nhắc các yếu tố về tuổi tác, quá trình công tác, những thành tích và mục đích không tư lợi của cựu Bộ trưởng với 2 Dự án. Tuy có những quyết định sai trong quá trình triển khai nhưng tại phiên sơ thẩm, cựu Bộ trưởng luôn khẳng định mục đích của những quyết định ấy là “để lại những bệnh viện hiện đại”, được thiết kế và vận hành theo những tiêu chuẩn tiên tiến của châu Âu, phục vụ người dân lâu dài.

Luật sư cho biết, hiện cả hai Bệnh viện đã đi vào hoạt động, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, bệnh viện còn đề nghị mở rộng giường bệnh tại mỗi cơ sở.

“Đây là kết quả thực tế cần được xem xét khi đánh giá hậu quả của vụ án cũng như khi đối chiếu với chính sách đặc thù được Quốc hội ban hành tại Nghị quyết số 37/2026/QH16”, luật sư Hùng nói.

Từ những phân tích trên, luật sư đề nghị HĐXX giảm hình phạt cho bà Tiến xuống 3 năm tù và cho hưởng án treo.

Các luật sư bào chữa cho bị cáo.

Tiếp tục nghị án kéo dài

Tự bào chữa, nhiều bị cáo khác đều bày tỏ mong Tòa xem xét lượng hình. Do thời gian xét xử kéo dài, một số bị cáo già yếu, sức khỏe không đảm bảo, đứng trên bục khai báo dù có người được đề nghị đổi từ án tù giam sang án tù treo nhưng vẫn tranh luận mong được giảm thêm.

Nói lời sau cùng, các bị cáo bảo lưu phần trình bày trong phiên tòa diễn ra hôm 26/9.

Vụ án này có 2 khoản thiệt hại gồm thuê tư vấn nước ngoài sai quy định, gây thất thoát hơn 70 tỷ đồng và lãng phí là 733 tỷ đồng khi dự án bị đình trệ. Tổng số tiền thiệt hại, thất thoát lãng phí là hơn 803 tỷ đồng.

Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng các điều luật, buộc các bị cáo liên quan phải có nghĩa vụ liên đới nộp toàn bộ số tiền hơn 803 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước theo tỷ lệ nghĩa vụ tương ứng với vai trò, hành vi của từng bị cáo.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến phải bồi thường hơn 73 tỷ đồng tiền gây lãng phí và hơn 35 tỷ đồng tiền bị thất thoát. Tòa án cấp phúc thẩm xác định cựu Bộ trưởng đã khắc phục xong hậu quả vụ án. Đến nay, tổng số tiền khắc phục hậu quả vụ án còn thiếu khoảng 570 tỷ đồng.

Chiều qua, phiên tuyên án đã tạm dừng theo nguyện vọng của nhiều bị cáo. Trong đó, một số bị cáo dù nộp xong nghĩa vụ tài chính của mình nhưng vẫn muốn nộp thêm tiền để khắc phục chung hậu quả đặc biệt lớn.

Do tính chất phức tạp của vụ án, Hội đồng xét xử quyết định nghị án kéo dài, sẽ ra phán quyết chiều 7/10 !