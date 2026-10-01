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Thế giới

Mỹ xôn xao vụ nữ tử tù vẫn sống sau khi tiêm hai liều thuốc độc

Minh Hạnh

TPO - Một phụ nữ ở bang Tennessee (Mỹ) bị kết tội tử hình đã sống sót sau hai liều tiêm thuốc độc và được đưa đến bệnh viện ngày 1/10, luật sư của bà cho biết, đánh dấu vụ tử hình thất bại thứ hai của tiểu bang trong vòng vài tháng và khiến tiểu bang này phải xem xét tạm dừng thi hành án tử hình từ nay đến hết năm.

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Christa Pike. (Ảnh: Reuters)

Trước đó ngày 30/9, với phán quyết của Tòa án Tối cao, Christa Pike (50 tuổi) đã trở thành người phụ nữ đầu tiên bị tử hình ở bang Tennessee trong vòng 200 năm qua. Nhưng quá trình thi hành án tử vào ngày 1/10 đã thất bại.

Theo Straitstimes, Pike dự kiến ​​bị xử tử lúc 10 giờ sáng tại Trại giam Riverbend, với sự chứng kiến của các nhân chứng, bao gồm cả các nhà báo.

Kim Chandler, một nhân chứng của hãng tin AP, cho biết “Pike có vẻ tỉnh táo rõ rệt khi quá trình thi hành án bắt đầu”.

Sau khi rèm cửa phòng thi hành án đóng lại lần cuối, “người ta có thể nghe thấy Pike ngáy to, rõ ràng là vẫn còn sống trong phòng cho đến khi các nhân chứng truyền thông được yêu cầu rời khỏi khu vực”, Chandler nói.

Trong buổi phát trực tiếp, một xe cứu thương với đèn nhấp nháy có thể được nhìn thấy rời khỏi địa điểm thi hành án. Không rõ liệu đó có phải là xe chở Pike hay không.

AP cho biết thêm rằng quy trình thi hành án tử hình tại Tennessee quy định việc chuẩn bị sẵn một bộ ống tiêm thuốc dự phòng trong trường hợp tử tù không tử vong sau khi tiêm bộ đầu tiên. Tuy nhiên, quy trình này không nêu rõ điều gì sẽ xảy ra nếu người đó vẫn còn sống sau khi tiêm bộ thứ hai.

Theo báo giới, Pike được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi các nhân viên thi hành án phát hiện bà mất ý thức nhưng vẫn còn nhịp tim.

“Đây là sự cố tồi tệ nhất mà chúng ta từng chứng kiến ​​và không giống bất kỳ vụ hành quyết thất bại nào khác”, Robin Maher - Giám đốc điều hành Trung tâm Thông tin về Án tử hình - nói với tờ New York Times. “Không có tiền lệ nào cả”.

Sở Cải huấn Tennessee cho biết đã “tuân thủ mọi bước trong quy trình thi hành án tử hình hợp pháp của tiểu bang”, nói thêm rằng Pike sau đó đã được đưa đến một “cơ sở y tế ngoại trú”.

Các luật sư của Pike cho biết bà đã được chuyển đến một bệnh viện gần đó, và họ chưa được thông báo về tình trạng sức khỏe của bà.

“Tối nay, tiểu bang Tennessee một lần nữa đã không thực hiện được một vụ tử hình hợp pháp”, các luật sư của Pike cho biết trong một tuyên bố.

Trước đó, Tennessee đã tạm dừng vụ tử hình bằng thuốc độc đối với phạm nhân Tony Carruthers hồi tháng 5, sau khi nhân viên y tế không thể tìm được tĩnh mạch để tiêm.

Thống đốc Tennessee Bill Lee đã kêu gọi một “cuộc xem xét toàn diện, độc lập” sau vụ tử hình thất bại của Pike. “Vụ tử hình còn lại theo lịch trình sẽ không được thực hiện trong năm nay”, ông Lee nói, dường như ám chỉ đến vụ xử tử phạm nhân Gary Wayne Sutton dự kiến ​​vào ngày 3/12.

Vụ án của Christa Pike đã làm dấy lên cuộc tranh luận về án tử hình đối với những tội phạm trẻ tuổi.

Pike chỉ 18 tuổi khi cô và bạn trai đánh đập và sát hại Colleen Slemmer (19 tuổi) tại một trại đào tạo nghề cho thanh thiếu niên.

Vụ giết người đã thu hút sự chú ý trên toàn quốc sau khi thi thể của Slemmer được tìm thấy với một hình ngôi sao năm cánh, thường được coi là biểu tượng của ma quỷ, khắc trên ngực.

Các luật sư của Pike lập luận rằng cô nên được ân xá do tuổi còn trẻ và các vấn đề sức khỏe tâm thần vào thời điểm gây án.

“Cô ấy chỉ 18 tuổi khi phạm tội, và cô ấy bị bệnh tâm thần nghiêm trọng”, các luật sư viết trong đơn xin ân xá gửi Thống đốc Tennessee Bill Lee, nhưng ông cho biết sẽ không can thiệp.

Straitstimes

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#Mỹ #xử tử #tử tù #Christa Pike #tù nhân #giết người

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