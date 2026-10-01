Giám đốc Sở Giáo dục Hà Nội: Việc tổ chức suất ăn bán trú đang ổn định hơn

TPO - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Văn Hiền cho biết, sau những khó khăn, chệch choạc ban đầu, việc tổ chức suất ăn bán trú tại Hà Nội đang từng bước ổn định hơn nhờ sự vào cuộc của thành phố, xã, phường, nhà trường và phụ huynh.

Chiều 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội - Đơn vị bầu cử số 7 tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Cung cấp những bữa ăn đảm bảo dinh dưỡng, an toàn

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu trụ sở HĐND - UBND xã Thường Tín kết nối trực tuyến tới điểm cầu các phường, xã: Thanh Liệt, Thanh Trì, Đại Thanh, Nam Phù, Ngọc Hồi, Thanh Oai, Bình Minh, Tam Hưng, Dân Hòa, Thượng Phúc, Chương Dương, Hồng Vân.

Đại biểu Quốc hội ứng cử tiếp xúc cử tri có các đại biểu Quốc hội chuyên trách Nguyễn Ngọc Việt; đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thu Dung - nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình. Theo công bố trước đó, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn - đại biểu Quốc hội, sẽ cùng tiếp xúc cử tri. Tuy nhiên, do bận công tác, ông Hoàng Minh Sơn không kịp đến dự hội nghị.

ĐBQH Nguyễn Ngọc Việt thông tin với cử tri về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI. Ảnh: T.A.



Tại hội nghị, cử tri nêu một số vấn đề về giáo dục, trong đó có vấn đề về sức ép thi vào lớp 10, bữa ăn bán trú.

Do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn không kịp đến hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Việt đã mời Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Văn Hiền trả lời cử tri một số nội dung trong thẩm quyền.



Theo ông Hiền, thành phố đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng chất lượng bữa ăn bán trú; áp dụng chính sách rất ưu việt dành cho suất ăn bán trú và vấn đề này có sự quan tâm đồng bộ từ thành phố đến các xã, phường.

Không chỉ hỗ trợ kinh phí, Hà Nội đang thay đổi cách tổ chức và quản lý suất ăn bán trú theo hướng phân định rõ trách nhiệm giữa các cấp, ngành và nhà trường.

Theo đó, việc lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn bán trú được chuyển sang trách nhiệm của xã, phường, trên cơ sở các quy chuẩn chung và hệ thống phần mềm quản lý. Nhà trường không còn trực tiếp thực hiện việc lựa chọn đơn vị cung cấp như trước, mà tập trung tổ chức, giám sát việc thực hiện trong khuôn viên trường.

“Các thầy cô trong ban giám hiệu nhà trường không phải thực hiện việc lựa chọn đơn vị cung cấp như mọi năm, mà đây là chức năng và trách nhiệm của các xã phường và của Sở GD&ĐT”, ông Hiền nói.

Giám đốc Sở GD&ĐT TP Hà Nội Nguyễn Văn Hiền thông tin với cử tri. Ảnh: T.A.



Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố đã có văn bản chỉ đạo về việc xử lý các đơn vị cung cấp suất ăn có vi phạm. Nếu xác định vi phạm, đơn vị có thể bị dừng cung cấp suất ăn trên toàn thành phố, thay vì chỉ xử lý tại một địa bàn.

Công nghệ được xem là một mắt xích quan trọng trong mô hình quản lý mới. Hà Nội đang triển khai phần mềm quản lý bán trú, qua đó kiểm soát thực đơn, định lượng và giá trị dinh dưỡng của từng suất ăn.

Các đơn vị cung cấp có thể đề xuất thực đơn nhưng phải đưa lên hệ thống. Phần mềm sẽ tính toán định lượng, mức năng lượng và độ đa dạng dinh dưỡng; chỉ những suất ăn đáp ứng yêu cầu mới được hiển thị trên hệ thống.

Ở khâu giám sát, nhà trường có thể cập nhật hình ảnh bữa ăn lên phần mềm, qua đó tăng khả năng theo dõi của phụ huynh.

Ông Hiền cho biết, sau những khó khăn, chệch choạc ban đầu, việc tổ chức suất ăn bán trú tại Hà Nội đang từng bước ổn định hơn nhờ sự vào cuộc của thành phố, xã, phường, nhà trường và phụ huynh.

Mục tiêu cuối cùng, theo lãnh đạo ngành giáo dục Hà Nội, là tạo ra những bữa ăn đảm bảo dinh dưỡng, an toàn, đồng thời giúp gia đình và nhà trường thuận lợi hơn trong việc phối hợp chăm sóc học sinh.

Sẽ có thêm nhiều trường học



Trước những lo lắng của phụ huynh về kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, thành phố đang từng bước mở rộng cơ hội học tập ở nhiều loại hình trường.

Theo định hướng đổi mới giáo dục, đến năm 2030, mục tiêu đặt ra là khoảng 80% học sinh trong độ tuổi được học THPT; khoảng 20% còn lại được phân luồng sang giáo dục nghề nghiệp, các trường trung cấp, cao đẳng.

Tại Hà Nội, hệ thống trường THPT công lập, tư thục, trung tâm giáo dục thường xuyên cùng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đang được mở rộng để đáp ứng nhu cầu học tập. Thành phố cũng liên tục đầu tư xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất nhằm tăng khả năng tiếp nhận học sinh.

Theo đó, từ nay đến năm 2028, Hà Nội dự kiến tiếp tục đầu tư thêm các trường phổ thông liên cấp và THPT theo hướng tiên tiến, hiện đại.

Ông Hiền cho biết, Hà Nội sẽ có thêm khoảng 6 trường THPT liên cấp. Một số dự án được triển khai trên quỹ đất lớn, trong đó có trường phổ thông liên cấp tại Thạch Thất dự kiến đưa vào sử dụng trong thời gian tới. Thành phố đồng thời dành quỹ đất tại các khu đô thị để phát triển trường học, kết hợp nguồn lực ngân sách và xã hội hóa.

Việc mở rộng mạng lưới trường học càng trở nên cần thiết khi quy mô học sinh tiếp tục tăng. Theo số liệu ngành giáo dục, năm tới dự kiến khoảng 187.000 học sinh hoàn thành chương trình THCS. Đây được dự báo là năm có số lượng học sinh chuyển cấp cao nhất. Trong khoảng 5 năm tiếp theo, bình quân mỗi năm có khoảng 150.000 học sinh hoàn thành THCS, chưa tính số tăng thêm do quá trình phát triển các khu đô thị mới.

Ông Nguyễn Văn Hiền cho rằng với việc chủ động chuẩn bị quỹ đất, cơ sở vật chất và đa dạng hóa loại hình giáo dục, Hà Nội có cơ sở để từng bước đáp ứng nhu cầu học THPT, hướng tới mục tiêu phổ cập THPT.