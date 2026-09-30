Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Khánh Hòa siết bữa ăn bán trú, không chọn nhà cung cấp chỉ vì giá rẻ

Phùng Quang

TPO - Các trường học ở Khánh Hòa khi lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn, thực phẩm phải ưu tiên chất lượng dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, uy tín và năng lực thay vì chỉ dựa vào giá thấp.

Ngày 29/9, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương và cơ sở giáo dục tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm, chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú, thực hiện Công điện 64 của Thủ tướng.

z5779109249184-8460bb05a5350b80ec59134d0cf95fdc.jpg
Tỉnh Khánh Hòa rà soát toàn bộ bếp ăn, nhà cung cấp suất ăn trường học.

Theo UBND tỉnh, thời gian qua các cấp, ngành và trường học đã quan tâm tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú cho trẻ em, học sinh, sinh viên. Tuy nhiên, công tác tổ chức bữa ăn học đường vẫn còn tồn tại, trong đó việc bảo đảm dinh dưỡng, an toàn thực phẩm tại một số cơ sở còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe học sinh.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Sở Y tế và chính quyền địa phương rà soát toàn bộ bếp ăn tập thể, bếp ăn bán trú, căng tin trường học và các đơn vị cung cấp suất ăn. Những đơn vị không đủ năng lực hoặc không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn thực phẩm phải được chấn chỉnh, loại bỏ.

Khi lựa chọn nhà thầu, đơn vị cung cấp suất ăn và thực phẩm, các trường không được chỉ căn cứ vào giá thấp mà phải ưu tiên chất lượng dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, uy tín và năng lực thực tế. Các cơ sở vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm có thể bị dừng hợp đồng.

Sở Y tế được giao tổng rà soát điều kiện an toàn thực phẩm tại các bếp ăn, căng tin và cơ sở cung cấp suất ăn trên toàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 7/10. Ngành y tế cũng sẽ tăng cường lấy mẫu, truy xuất nguồn gốc, kiểm tra các khu vực có nguy cơ cao và hướng dẫn thực hiện kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn.

Đáng chú ý, UBND các xã, phường, đặc khu phải rà soát cả năng lực, nhân lực, cơ sở vật chất và quy trình lựa chọn nhà cung cấp. Thông tin về đơn vị cung cấp thực phẩm an toàn, nguồn gốc, chất lượng và giá cả được yêu cầu số hóa, kết nối và công khai theo quy định.

Các trường phải thông tin hằng ngày tới phụ huynh về quá trình giao nhận nguyên liệu, kiểm tra khu vực chế biến, chia suất ăn và chất lượng bữa ăn. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trực tiếp về chất lượng, số lượng suất ăn, nguồn gốc thực phẩm, quy trình chế biến và lưu mẫu.

UBND tỉnh cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra hàng quán, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố quanh cổng trường. Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh nếu để xảy ra vi phạm nghiêm trọng về an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý.

Xem thêm

#UBND tỉnh Khánh Hòa #bữa ăn học đường #an toàn thực phẩm #bếp ăn bán trú

Cùng chuyên mục

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

TPO - “Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Viện Đại học Quốc tế FPT và Huawei ký hợp tác, mở rộng cơ hội học tập và phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ

Viện Đại học Quốc tế FPT và Huawei ký hợp tác, mở rộng cơ hội học tập và phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ

Viện Đại học Quốc tế FPT và Huawei Technologies (Vietnam) chính thức ký Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU). Biên bản ghi nhớ đặt nền tảng để hai bên phối hợp tổ chức các hoạt động học tập gắn với thực tiễn doanh nghiệp, triển khai các dự án sinh viên, mở rộng cơ hội thực tập và việc làm, đồng thời phát triển các hoạt động cộng đồng và truyền thông chung. Lễ ký kết được tổ chức tại Swinburne Innovation Space, số 80 Duy Tân, Hà Nội.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị kiểm tra trường nội trú vùng biên: ‘Tiến độ như thế này là rất chậm!’

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị kiểm tra trường nội trú vùng biên: ‘Tiến độ như thế này là rất chậm!’

TPO - Một ngày sau khi Báo Tiền Phong phản ánh bốn trường nội trú vùng biên ở Quảng Trị quá hạn hoàn thành, chiều 29/9, Bí thư Tỉnh ủy Vương Quốc Tuấn kiểm tra công trường tại xã Dân Hóa. Ông yêu cầu báo cáo tiến độ hằng ngày và làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư khi công trình mới đạt khoảng 80% khối lượng.

Học sinh nghe thuyết minh về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Kim Liên, Nghệ An)

Điều đọng lại sau mỗi chuyến đi

TP - Nhiều phụ huynh học sinh bày tỏ, điều họ quan tâm là mỗi hoạt động trải nghiệm phải thực chất, phù hợp và mang lại giá trị thiết thực cho các em, thay vì chỉ được nhìn nhận qua những chuyến đi xa hay tới địa điểm mới.

THE GRAND BEAT - Sangsang: Khẳng định chất lượng giáo dục vượt trội

THE GRAND BEAT - Sangsang: Khẳng định chất lượng giáo dục vượt trội

Tối ngày 27/9/2026, sự kiện THE GRAND BEAT đã thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh, giáo viên và công chúng. Thông qua chương trình, Sangsang không chỉ tri ân và tôn vinh những giá trị cao quý của nghề giáo, mà còn tiếp tục khẳng định vị thế cùng chất lượng giáo dục vượt trội, từng bước đóng góp vào sự nâng tầm giáo dục nước nhà.

Vì sao hiệu trưởng ‘căng thẳng’ mỗi khi đưa học sinh đi trải nghiệm?

Vì sao hiệu trưởng ‘căng thẳng’ mỗi khi đưa học sinh đi trải nghiệm?

TPO - Sau sự cố học sinh lớp 9 ở Hà Tĩnh tử vong trong chuyến trải nghiệm tại TP Huế, một hiệu trưởng THPT ở Hà Nội cho rằng việc đưa học sinh ra ngoài nhà trường rất căng thẳng nhưng trường chịu áp lực khi không tổ chức. Hoạt động trải nghiệm giúp học sinh tiếp cận thực tế và rèn kỹ năng. Tuy nhiên, những chuyến đi này cũng tiềm ẩn rủi ro, đặt ra yêu cầu nhà trường phải tính toán kỹ phương án tổ chức và bảo đảm an toàn cho học sinh.

Ngày hội Trải nghiệm tại TH School: Cùng con chinh phục học bổng lên tới 70%

Ngày hội Trải nghiệm tại TH School: Cùng con chinh phục học bổng lên tới 70%

Tháng 10/2026, Hệ thống trường TH School tổ chức Ngày hội Trải nghiệm - Open Day 2026 tại Hà Nội, dành cho học sinh từ Mầm non đến Lớp 12. Sự kiện là cơ hội để phụ huynh và học sinh trực tiếp khám phá môi trường học tập đạt chuẩn quốc tế, gặp gỡ Ban Giám hiệu, giáo viên và đội ngũ tư vấn tuyển sinh, đồng thời tìm hiểu về lộ trình học tập, cơ hội học bổng và các định hướng phát triển dành cho học sinh.

Sinh viên ĐH Duy Tân vào Chung kết Toàn quốc SV7 Thiên Khôi Cup 2026

Sinh viên ĐH Duy Tân vào Chung kết Toàn quốc SV7 Thiên Khôi Cup 2026

Trải qua một hành trình thi đấu đầy kịch tính tại SV7 Thiên Khôi Cup 2026 - Khu vực miền Trung, đội bóng đá của Đại học (ĐH) Duy Tân đã để lại nhiều dấu ấn đẹp với chuỗi trận đấu giàu cảm xúc. Từ các trận hòa mở màn đến những chiến thắng áp đảo để giành ngôi vị Á quân, đội bóng đá của DTU đã xuất sắc giành trở thành một trong hai đại diện của miền Trung sẽ tham dự Vòng Chung kết Toàn quốc SV7 Thiên Khôi Cup 2026, diễn ra tại Hà Nội vào tháng 10 tới.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe