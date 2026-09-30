Khánh Hòa siết bữa ăn bán trú, không chọn nhà cung cấp chỉ vì giá rẻ

TPO - Các trường học ở Khánh Hòa khi lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn, thực phẩm phải ưu tiên chất lượng dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, uy tín và năng lực thay vì chỉ dựa vào giá thấp.

Ngày 29/9, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương và cơ sở giáo dục tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm, chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú, thực hiện Công điện 64 của Thủ tướng.

Tỉnh Khánh Hòa rà soát toàn bộ bếp ăn, nhà cung cấp suất ăn trường học.

Theo UBND tỉnh, thời gian qua các cấp, ngành và trường học đã quan tâm tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú cho trẻ em, học sinh, sinh viên. Tuy nhiên, công tác tổ chức bữa ăn học đường vẫn còn tồn tại, trong đó việc bảo đảm dinh dưỡng, an toàn thực phẩm tại một số cơ sở còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe học sinh.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Sở Y tế và chính quyền địa phương rà soát toàn bộ bếp ăn tập thể, bếp ăn bán trú, căng tin trường học và các đơn vị cung cấp suất ăn. Những đơn vị không đủ năng lực hoặc không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn thực phẩm phải được chấn chỉnh, loại bỏ.

Khi lựa chọn nhà thầu, đơn vị cung cấp suất ăn và thực phẩm, các trường không được chỉ căn cứ vào giá thấp mà phải ưu tiên chất lượng dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, uy tín và năng lực thực tế. Các cơ sở vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm có thể bị dừng hợp đồng.

Sở Y tế được giao tổng rà soát điều kiện an toàn thực phẩm tại các bếp ăn, căng tin và cơ sở cung cấp suất ăn trên toàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 7/10. Ngành y tế cũng sẽ tăng cường lấy mẫu, truy xuất nguồn gốc, kiểm tra các khu vực có nguy cơ cao và hướng dẫn thực hiện kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn.

Đáng chú ý, UBND các xã, phường, đặc khu phải rà soát cả năng lực, nhân lực, cơ sở vật chất và quy trình lựa chọn nhà cung cấp. Thông tin về đơn vị cung cấp thực phẩm an toàn, nguồn gốc, chất lượng và giá cả được yêu cầu số hóa, kết nối và công khai theo quy định.

Các trường phải thông tin hằng ngày tới phụ huynh về quá trình giao nhận nguyên liệu, kiểm tra khu vực chế biến, chia suất ăn và chất lượng bữa ăn. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trực tiếp về chất lượng, số lượng suất ăn, nguồn gốc thực phẩm, quy trình chế biến và lưu mẫu.

UBND tỉnh cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra hàng quán, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố quanh cổng trường. Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh nếu để xảy ra vi phạm nghiêm trọng về an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý.