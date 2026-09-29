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Giáo dục

Hơn 10 tỉ đồng học bổng cho sinh viên Học viện Ngân hàng

P.V

Tại lễ khai giảng năm học mới 2026 – 2027, Học viện Ngân hàng đón nhận hơn 10 tỉ đồng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính và doanh nghiệp đối tác trao tặng.

Học viện Ngân hàng vừa tổ chức lễ khai giảng năm học 2026 - 2027, sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu mốc 65 năm xây dựng và phát triển của nhà trường.

Phát biểu diễn văn khai giảng năm học 2026–2027, PGS.TS Bùi Hữu Toàn cho biết, năm học 2026 - 2027, Học viện Ngân hàng chào đón hơn 4.600 tân sinh viên đại học chính quy được chọn lọc từ hơn 54.000 thí sinh đăng kí ứng tuyển trong mùa tuyển sinh vừa qua.

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Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn (người thứ nhất, từ trái sang) và PGS.TS Bùi Hữu Toàn (người thứ hai từ trái sang), Giám đốc Học viện Ngân hàng tham quan hội trại của sinh viên trong lễ khai giảng. Ảnh: HVNN

Nhìn lại năm học 2025 - 2026, Học viện Ngân hàng đã ghi nhận nhiều kết quả toàn diện trên các mặt công tác. Nhà trường chủ động đổi mới mô hình quản trị theo Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị, đưa hoạt động quản trị và hành chính lên môi trường số. Đội ngũ giảng viên có thêm 13 tân Phó Giáo sư. Về đào tạo và kiểm định chất lượng, Học viện có 4 chương trình đào tạo hệ chuẩn đạt chuẩn kiểm định quốc tế AUN-QA. Hoạt động khoa học và công nghệ đạt hơn 2.100 công bố khoa học, gồm trên 200 bài báo quốc tế. Hợp tác quốc tế tiếp tục mở rộng với các trường đại học tại Anh, Ý, Mỹ; lần đầu tiên trường có tên trong Bảng xếp hạng QS Asia University Rankings 2026 và ghi nhận kết quả tại THE Impact Rankings. Ngoài ra, cơ sở vật chất cũng được chuẩn bị mở rộng tại khu đại học Nam Cao, tỉnh Ninh Bình.

Định hướng 7 nhiệm vụ trọng tâm từ Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn biểu dương những kết quả mà thầy và trò Học viện Ngân hàng đã đạt được trong năm học vừa qua. Nhắc lại tinh thần bức thư gửi ngành Giáo dục của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhân dịp khai giảng năm học 2026 - 2027, Thống đốc nhấn mạnh yêu cầu tạo chuyển biến thực chất về chất lượng giáo dục, đổi mới phương thức quản trị, phát huy năng lực và tinh thần phụng sự Tổ quốc của người học.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn phát biểu tại lễ khai giảng. Ảnh:HVNN
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn phát biểu tại lễ khai giảng. Ảnh:HVNN

Để thực hiện tốt các yêu cầu phát triển giai đoạn mới, Thống đốc yêu cầu Học viện Ngân hàng tập trung triển khai 7 nhiệm vụ trọng tâm. Nhiệm vụ đầu tiên là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ quản trị đại học, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo, đẩy mạnh chuyển đổi số và chuẩn hóa các quy trình. Thứ hai, xây dựng đội ngũ giảng viên và nhà khoa học chất lượng cao, đồng thời đẩy mạnh hội nhập quốc tế. Thứ ba, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng đào tạo, gắn chương trình với thực tiễn thị trường lao động và chú trọng các lĩnh vực như ngân hàng số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ tài chính, tài chính xanh.

Nhiệm vụ thứ tư được Thống đốc giao là đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và trí tuệ nhân tạo trở thành động lực phát triển, tăng cường nghiên cứu ứng dụng và cung cấp luận cứ khoa học cho Ngân hàng Nhà nước hoạch định chính sách. Thứ năm, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế theo chiều sâu thông qua đồng đào tạo, đồng nghiên cứu và trao đổi học thuật. Thứ sáu, phát triển Học viện theo hướng hiện đại, tự chủ, bền vững, lấy người học làm trung tâm, trong đó chú trọng chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện phát triển cơ sở tại Ninh Bình. Cuối cùng, nhà trường cần tiếp tục làm tốt công tác sinh viên, thanh niên và đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến việc làm.

Đồng hành cùng người học và chủ động thích ứng với bối cảnh mới

Gửi gắm thông điệp tới các bạn trẻ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nhắc nhở sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh phải chủ động làm chủ tri thức, làm chủ công nghệ và trí tuệ nhân tạo nhưng không để công nghệ thay thế tư duy độc lập, lòng trung thực và trách nhiệm cá nhân. Thống đốc khẳng định Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục đồng hành, quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Học viện thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

PGS.TS Bùi Hữu Toàn, Giám đốc Học viện Ngân hàng phát biểu tại lễ khai giảng. Ảnh: HVNN
PGS.TS Bùi Hữu Toàn, Giám đốc Học viện Ngân hàng phát biểu tại lễ khai giảng. Ảnh: HVNN

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo, PGS.TS Bùi Hữu Toàn trân trọng cảm ơn những định hướng, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đồng thời khẳng định Học viện Ngân hàng sẽ cụ thể hóa các định hướng thành những nhiệm vụ và giải pháp thiết thực trong năm học 2025 – 2026 và các giai đoạn tiếp theo. Giám đốc Học viện nhấn mạnh trọng tâm là tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ, đổi mới đào tạo gắn với thực tiễn, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển giao tri thức và tư vấn chính sách; đồng thời triển khai thực chất công tác kiểm định chất lượng, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và xây dựng nền tảng tài chính ổn định. Qua đó, Học viện hướng tới nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu, khẳng định vai trò là cơ sở đào tạo, nghiên cứu và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho Ngành Ngân hàng và nền kinh tế.

Nhân dịp này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định trao tặng 10 học bổng đặc biệt Ngành Ngân hàng cho các sinh viên có thành tích xuất sắc năm học 2025 - 2026; 79 học bổng ngành Ngân hàng cho sinh viên có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện năm học 2025 - 2026; khen thưởng 2 thủ khoa tốt nghiệp, 2 thủ khoa tuyển sinh đại học năm 2026.

#Học viện Ngân hàng #học bổng #ngân hàng Nhà nước #tuyển sinh #đào tạo #ngành ngân hàng #khoa học

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