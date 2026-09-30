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Giáo dục

Viện Đại học Quốc tế FPT và Huawei ký hợp tác, mở rộng cơ hội học tập và phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ

P.V

Viện Đại học Quốc tế FPT và Huawei Technologies (Vietnam) chính thức ký Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU). Biên bản ghi nhớ đặt nền tảng để hai bên phối hợp tổ chức các hoạt động học tập gắn với thực tiễn doanh nghiệp, triển khai các dự án sinh viên, mở rộng cơ hội thực tập và việc làm, đồng thời phát triển các hoạt động cộng đồng và truyền thông chung. Lễ ký kết được tổ chức tại Swinburne Innovation Space, số 80 Duy Tân, Hà Nội.

Kết nối đào tạo quốc tế với hệ sinh thái công nghệ

Tham dự sự kiện, về phía Huawei Technologies (Vietnam) có ông Jason Chen, Giám đốc Bộ phận Sản phẩm và bà Linh Ngô, Trưởng phòng Phát triển kinh doanh. Về phía Viện Đại học Quốc tế FPT có TS. Hoàng Việt Hà, Viện trưởng Viện Đại học Quốc tế FPT, cùng lãnh đạo, giảng viên và đại diện các chương trình đào tạo thuộc Viện tiêu biểu như Swinburne Program, KNU Program, Asia University Program, Metropolia University Program…

Trong khuôn khổ hợp tác, hai bên hướng tới tổ chức các hội thảo, workshop và chuyên đề cùng chuyên gia Huawei. Các bài toán thực tế từ doanh nghiệp dự kiến được đưa vào hoạt động học tập và môn Capstone Project, qua đó giúp sinh viên tích lũy kinh nghiệm và mở rộng cơ hội thực tập, việc làm.

Lễ ký kết đặt nền tảng cho các hoạt động học tập gắn với thực tiễn doanh nghiệp, đồng thời mở rộng cơ hội thực tập và việc làm cho sinh viên
Lễ ký kết đặt nền tảng cho các hoạt động học tập gắn với thực tiễn doanh nghiệp, đồng thời mở rộng cơ hội thực tập và việc làm cho sinh viên

Hai bên cũng dự kiến phối hợp thành lập và đồng quản lý, vận hành câu lạc bộ thể thao. Huawei sẽ đồng hành thông qua việc tài trợ các sản phẩm công nghệ hỗ trợ theo dõi sức khỏe và nâng cao trải nghiệm tập luyện, đồng thời phối hợp truyền thông cho các hoạt động của câu lạc bộ.

Trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, dữ liệu lớn và hạ tầng kết nối đang nhanh chóng thay đổi yêu cầu đối với nhân lực công nghệ. Bên cạnh kiến thức học thuật, sinh viên cần được tiếp cận tiêu chuẩn nghề nghiệp, nền tảng công nghệ và bài toán thực tế ngay trong quá trình học. Hợp tác giữa hai bên hướng tới rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu của doanh nghiệp, giúp người học vận dụng và kiểm chứng năng lực qua các hoạt động thực tiễn.

Ông Jason Chen, Giám đốc Bộ phận Sản phẩm, Huawei Technologies (Vietnam), chia sẻ: “Thông qua hợp tác, Huawei mong muốn mang đến cho sinh viên và giảng viên nhiều trải nghiệm công nghệ gắn với thực tế, tạo cơ hội để sinh viên tiếp cận các công nghệ như thiết bị thông minh, thiết bị đeo, trí tuệ nhân tạo và dịch vụ số, không chỉ trong lớp học mà còn thông qua các dự án thực tiễn và hoạt động thực hành. Chúng tôi tin rằng công nghệ tạo ra giá trị lớn nhất khi gắn với con người, việc học và những cơ hội thực tế.”

Viện Đại học Quốc tế FPT và Huawei ký hợp tác, mở rộng cơ hội học tập và phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ ảnh 2

Đại diện Huawei Technologies (Vietnam) nhấn mạnh: “Công nghệ tạo ra giá trị lớn nhất khi gắn với con người, việc học và những cơ hội thực tế.”

Hợp tác từ đào tạo đến phát triển nghề nghiệp

Trong lĩnh vực đào tạo, hai bên hướng tới phối hợp tổ chức hội thảo, workshop và các buổi chuyên đề cùng chuyên gia Huawei. Huawei cũng có thể đề xuất các bài toán thực tế về sản phẩm, công nghệ và thị trường để sinh viên nghiên cứu, phát triển giải pháp trong Capstone Project. Những kết quả tiềm năng có thể được tiếp tục hoàn thiện, hướng tới ứng dụng thực tế và đưa ra thị trường. Về phát triển nghề nghiệp, hợp tác hướng tới mở rộng cơ hội thực tập và việc làm cho sinh viên mới tốt nghiệp.

TS. Hoàng Việt Hà phát biểu tại lễ ký kết, đánh dấu bước khởi đầu cho quan hệ hợp tác dài hạn giữa Viện Đại học Quốc tế FPT và Huawei Technologies (Vietnam)
TS. Hoàng Việt Hà phát biểu tại lễ ký kết, đánh dấu bước khởi đầu cho quan hệ hợp tác dài hạn giữa Viện Đại học Quốc tế FPT và Huawei Technologies (Vietnam)

TS. Hoàng Việt Hà, Viện trưởng Viện Đại học Quốc tế FPT, chia sẻ: “Thỏa thuận hôm nay là điểm khởi đầu cho mối quan hệ hợp tác dài hạn giữa Viện Đại học Quốc tế FPT và Huawei. Thông qua những bài toán và thách thức thực tế từ doanh nghiệp, sinh viên sẽ có cơ hội vận dụng kiến thức để đề xuất giải pháp, đồng thời tích lũy kinh nghiệm và năng lực thực chiến ngay trong quá trình học. Chúng tôi kỳ vọng hai bên sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động hợp tác, cùng góp phần phát triển nguồn nhân lực số chất lượng cao.”

Huawei là doanh nghiệp công nghệ toàn cầu, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp trong nhiều lĩnh vực công nghệ. Tại Việt Nam, một trong những mảng hoạt động nổi bật của Huawei là kinh doanh tiêu dùng thông qua Huawei Consumer Business Group (Huawei Consumer BG), với danh mục gồm điện thoại thông minh, máy tính, đồng hồ và thiết bị đeo thông minh, ... Huawei Consumer BG hướng tới đưa công nghệ mới đến gần hơn với người dùng, tạo nên trải nghiệm thông minh và kết nối trong học tập, làm việc, chăm sóc sức khỏe và đời sống hằng ngày.

Viện Đại học Quốc tế FPT là đơn vị phát triển hệ sinh thái các chương trình đào tạo hợp tác quốc tế thuộc Trường Đại học FPT, tiêu biểu như Swinburne Vietnam Alliance Program, Kyungpook National University Program, Asia University Program, Metropolia University Program… Viện kết nối chương trình học với môi trường công nghệ, hoạt động doanh nghiệp và mạng lưới đối tác trong nước và quốc tế, qua đó mở rộng cơ hội học tập, thực hành và phát triển nghề nghiệp cho sinh viên.

#Viện Đại học Quốc tế FPT #Huawei Technologies #Hợp tác đào tạo công nghệ #Cơ hội thực tập việc làm #Chương trình đào tạo quốc tế

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