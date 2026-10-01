Bất ngờ cách Khả Ngân đáp trả

TPO - Sau khi nhận lời cầu hôn của Nhan Phúc Vinh, Khả Ngân chọn cách đáp trả bất ngờ trước nghi vấn mang thai con đầu lòng.

Tối 1/10, Khả Ngân chia sẻ loạt ảnh đời thường. Cô diện crop top, quần thể thao, đội mũ và đeo kính râm.

Vòng hai nhô cao của nữ diễn viên lộ rõ trong những khung hình. Cô viết: “Đố mọi người trong hình có mấy em bé”.

Loạt ảnh nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả. Nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ gửi lời chúc mừng Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh, đồng thời khen vẻ ngoài rạng rỡ của nữ diễn viên trong thai kỳ.

Đây là lần đầu Khả Ngân công khai hình ảnh sau khi xác nhận nhận lời cầu hôn của Nhan Phúc Vinh.

Tối 31/8, Nhan Phúc Vinh đăng ảnh cầu hôn bạn gái cùng dòng trạng thái: “Cô ấy nói đồng ý”. Sau đó, Khả Ngân chia sẻ hình ảnh bên bạn trai và xác nhận bước vào một hành trình mới.

Khả Ngân cảm ơn Nhan Phúc Vinh vì đã cùng cô xây dựng mái ấm nhỏ, đồng thời nhắc đến “món quà” khiến hạnh phúc trở nên trọn vẹn hơn và kèm biểu tượng em bé. Chi tiết này khiến nhiều khán giả đặt nghi vấn nữ diễn viên đang mang thai.

Trong một số hình ảnh, video đời thường và hậu trường, nữ diễn viên được nhận xét có vòng hai đầy đặn hơn. Cô cũng thường chọn trang phục rộng hoặc cách tạo dáng khéo léo để hạn chế lộ bụng.

Nữ diễn viên thoải mái tạo dáng, để lộ bụng trong những khoảnh khắc đời thường.

Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh hẹn hò kín tiếng khoảng hơn hai năm trước khi công khai mối quan hệ. Sau khi nhận lời cầu hôn, Khả Ngân cho biết cô vẫn muốn tiếp tục công việc và theo đuổi các dự án nghệ thuật. Cặp sao chưa tiết lộ về dự định tổ chức đám cưới.

Khả Ngân sinh năm 1997, từng được biết đến với biệt danh “hot girl boxing” trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Cô tham gia nhiều phim như Yêu em từ khi nào, 100 ngày bên em, Hậu duệ mặt trời, 11 tháng 5 ngày, Gia đình mình vui bất thình lình...

Nhan Phúc Vinh sinh năm 1986 tại Cần Thơ. Anh khởi nghiệp với vai trò người mẫu trước khi chuyển sang diễn xuất. Nam diễn viên ghi dấu qua nhiều tác phẩm như Cô Thắm về làng, Ước hẹn mùa thu, Ngày ấy mình đã yêu, Đường đua, Đảo của dân ngụ cư, Mộng phù hoa, Tình yêu và tham vọng, Giấc mơ của mẹ...