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Hoài Lâm cưới

Đỗ Quyên

TPO - Hoài Lâm và bạn gái Ngọc Trinh thực hiện bộ ảnh cưới tại Cần Thơ, chuẩn bị cho hôn lễ diễn ra ngày 6/10 tại quê nhà Vĩnh Long.

Bộ ảnh cưới của Hoài Lâm và bạn gái Nguyễn Thị Ngọc Trinh được thực hiện trên đường phố Cần Thơ. Trong những hình ảnh được công bố, họ lựa chọn phong cách trẻ trung, gần gũi, tạo dáng tự nhiên.

Chia sẻ với PV Tiền Phong, nhiếp ảnh gia Gia Minh - người thực hiện bộ ảnh - cho biết Hoài Lâm và Ngọc Trinh thực hiện hai bộ ảnh, gồm một bộ tại studio và một bộ ngoại cảnh.

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Hoài Lâm chụp ảnh cưới với phong cách trẻ trung trên đường phố Cần Thơ. Ảnh: Gia Minh Studio.

Buổi chụp hình tại Cần Thơ kéo dài khoảng một tiếng. Theo nhiếp ảnh gia, cả hai phối hợp ăn ý nên quá trình thực hiện diễn ra nhanh. “Hoài Lâm và Ngọc Trinh bên ngoài vui vẻ, dễ gần”, Gia Minh cho biết.

Theo thông tin trên thiệp cưới, Hoài Lâm và Ngọc Trinh tổ chức hôn lễ ngày 6/10 tại quê nhà Vĩnh Long. Đám cưới diễn ra tại nhà riêng, với sự góp mặt của gia đình và đồng nghiệp thân thiết.

Trước ngày cưới, Hoài Lâm cùng Ngọc Trinh tới nhà thờ Tổ của nghệ sĩ Hoài Linh nhân dịp giỗ Tổ nghề sân khấu. Nam ca sĩ nhận lời chúc phúc từ cha nuôi. Khoảnh khắc cả hai xuất hiện tại đây thu hút sự chú ý của đồng nghiệp và khán giả.

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Hoài Lâm đăng tải nhiều khoảnh khắc bên Ngọc Trinh. Nam ca sĩ gọi cô là “vợ” trong một số bài đăng.

Ngọc Trinh sinh năm 2004, có tên gọi thân mật là Thư, cùng quê Vĩnh Long và kém Hoài Lâm 9 tuổi. Cô không hoạt động trong lĩnh vực giải trí.

Hoài Lâm sinh năm 1995, tên thật Nguyễn Tuấn Lộc. Nam ca sĩ xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, từng được nghệ sĩ Hoài Linh nhận làm con nuôi và hướng dẫn hoạt động nghệ thuật.

Năm 2014, Hoài Lâm giành quán quân Gương mặt thân quen, từ đó được biết đến rộng rãi với vai trò ca sĩ. Anh ghi dấu với các ca khúc như Hoa nở không màu, Buồn làm chi em ơi, Như những phút ban đầu...

Ngoài âm nhạc, Hoài Lâm từng tham gia các phim như Thiên đường máu, Quý tử bất đắc dĩ, Tía tôi là cao thủ, Yêu em bất chấp...

Hoài Lâm từng có cuộc hôn nhân với Bảo Ngọc - cháu gái nghệ sĩ Bảo Quốc. Hai người công khai tình cảm năm 2017 và có hai con chung. Cuối năm 2019, cả hai chia tay.

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