Malaysia hụt vé chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 ở phút cuối

TPO - Đội tuyển Malaysia đã giành chiến thắng với tỷ số không tưởng trước Singapore. Kết quả 6-0 lịch sử tưởng như đưa họ vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. Nhưng những biến cố ở phút cuối cuối cùng đã khiến tình thế thay đổi...

Tiếng còi khai cuộc vừa cất lên, tuyển Malaysia đã lập tức tràn sang phần sân đối phương như một đợt triều dâng dữ dội. Sắc vàng đen phủ kín mọi ngả đường tiến vào vòng cấm của Singapore, biến 45 phút đầu tiên thành màn tra tấn thể lực lẫn tinh thần đối với các học trò của huấn luyện viên đội khách.

Malaysia áp đặt lối chơi pressing tầm cao cực kỳ quyết liệt. Ngay từ phút thứ 9, bóng đã lăn vào lưới Singapore. Xuất phát từ pha bóng Fergus Tierney bị phạm lỗi trong vòng cấm, Bergson đã lạnh lùng dứt điểm từ chấm phạt đền để mở điểm cho Malaysia.

Sau tình huống này, tuyến tiền vệ Malaysia tiếp tục làm chủ khu trung tuyến, kiểm soát nhịp độ bằng những đường chuyền ngắn nhanh, dứt khoát kết hợp cùng các pha đảo cánh tốc độ xé toang hành lang biên. Cặp cầu thủ chạy cánh của "Hổ Mã Lai" liên tục khoét sâu vào nách trung lộ, tung ra những quả tạt sớm đầy khó chịu khiến hàng thủ áo đỏ phải căng mình chống đỡ.

Áp lực dồn dập khiến các cầu thủ Singapore gần như không có thời gian để thở. Họ buộc phải co cụm toàn bộ đội hình về vòng cấm địa, thiết lập một bức tường phòng ngự nhiều tầng để bịt kín mọi khoảng trống. Phút 25, sân vận động như nổ tung sau pha phối hợp ăn ý trong vòng cấm. Tiền vệ Hilgado đi bóng uyển chuyển qua 2 hậu vệ Singapore trước khi chuyền như đặt để Willkins tung cú dứt điểm đơn giản hạ gục thủ môn Singapore, đưa tỷ số lên 2-0.

Bergson cùng đồng đội lấn lướt Singapore trong hiệp 1

Càng về cuối hiệp, Singapore càng lấy lại thế trận. Đội tuyển này bắt đầu tổ chức được những pha lên bóng có sức mạnh. Tuy nhiên, chất lượng dứt điểm của họ chưa cao. Hiệp 1 kết thúc với kết quả 2-0 nghiêng về và đội tuyển này nắm chắc chắn vé tiến vào bán kết.

Sang hiệp 2, Singapore nỗ lực cứu vãn thế trận. Họ cầm bóng khá tốt. Tuy nhiên khâu triển khai tấn công của đội tuyển này thiếu ý tưởng. Đây cũng là điều dễ hiểu vì tấn công áp đặt chưa bao giờ là thế mạnh của họ.

Dù đã rất nỗ lực nhưng Singapore cũng không thể tạo ra điểm nhấn. Trong khi đó Malaysia kiên nhẫn chờ đợi những cơ hội và tới phút 63, họ đã ghi được bàn thắng nhưng tỉ số lên 3-0.

Trận đấu cứ như thế diễn ra với kịch bản Singapore tấn công trong vô vọng trong khi Malaysia thường xuyên tận dụng những khoảng trống mà đối thủ tạo ra. Trong vòng 25 phút cuối, Malaysia ghi liền 3 bàn thắng nữa để kết thúc trận đấu với kết quả không tưởng. 6-0 là tỷ số đậm nhất giữa 2 đội tuyển trong lịch sử đối đầu.

Tiếc rằng, kết quả này không thể đưa Bầy hổ tiến vào chung kết gặp Thái Lan vì ở trận đấu cùng giờ, Indonesia thắng với kết quả đậm hơn là 9-2. Indonesia chiếm vị trí dẫn đầu nhờ hơn về hiệu số bàn thắng bại và sẽ gặp Thái Lan ở trận tranh chức vô địch.