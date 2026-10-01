Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

HLV Kim Sang Sik: 'Mục tiêu hàng đầu là chiến thắng trước Pakistan'

PV

Trả lời truyền thông trước buổi tập chiều 1/10 tại Jakarta, HLV Kim Sang Sik khẳng định ĐT Việt Nam đặt mục tiêu giành chiến thắng trước Pakistan trong lượt trận cuối bảng B FIFA ASEAN Cup 2026, qua đó hướng tới trận tranh hạng Ba.

HLV Kim Sang-sik trả lời truyền thông trước buổi tập chiều 1/10 của ĐT Việt Nam.

Sau thất bại trước Thái Lan, HLV Kim Sang-sik cho biết toàn đội đã nhanh chóng trở lại với đường ray chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng vòng bảng. Các cầu thủ đã xem lại băng hình và phân tích đối thủ Pakistan, đội tuyển mà Việt Nam chưa từng chạm trán trước đây.

“Dù chúng ta không thể góp mặt ở trận chung kết, nhưng trước mắt toàn đội là lượt trận thứ ba vòng bảng gặp Pakistan. Các cầu thủ đã xem lại băng hình phân tích về đối thủ này. Đây cũng là lần đầu tiên chúng ta chạm trán Pakistan, mục tiêu bắt buộc vẫn là phải giành chiến thắng”, HLV Kim Sang-sik chia sẻ.

Về tình hình của thủ môn Le Giang Patrik, người gặp chấn thương ở khuỷu tay sau pha va chạm với cột dọc trong trận gặp Thái Lan, HLV Kim Sang-sik cho biết ban huấn luyện vẫn đang theo dõi và đánh giá thêm.

“Hiện tại ban huấn luyện đang kiểm tra lại thể trạng của cậu ấy. Thông qua buổi tập hôm nay cũng như theo dõi tình hình ngày mai, tôi sẽ cùng đội ngũ bác sĩ và trợ lý HLV Lee Woon-jae thảo luận kỹ lưỡng trước khi quyết định ngày mai có sử dụng Patrick hay không”, HLV Kim Sang-sik nói.

Đánh giá về mục tiêu cụ thể ở trận đấu với Pakistan, HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh toàn đội cần vượt qua sự tiếc nuối sau thất bại trước Thái Lan và hướng tới một màn trình diễn tốt hơn.

“Ngày mai là lượt trận thứ ba của vòng bảng. Chúng ta cần một chiến thắng để có thể bước vào trận tranh hạng Ba. Vì vậy, mục tiêu hàng đầu chắc chắn là chiến thắng. Dù ở lượt trận thứ hai chúng ta để thua Thái Lan, nhưng toàn đội cần phải vượt qua sự tiếc nuối đó. Ngày mai gặp Pakistan, mục tiêu của chúng tôi là thi đấu với một lối chơi tốt hơn và giành trọn chiến thắng”, ông khẳng định.

HLV Kim Sang-sik cũng gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ đã trực tiếp đến sân cũng như theo dõi và cổ vũ đội tuyển qua truyền hình. “Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới rất nhiều người hâm mộ đã trực tiếp đến sân cổ vũ cũng như các khán giả đang theo dõi qua truyền hình. Thật tiếc khi đội bóng đã thất bại ở trận gặp Thái Lan vừa rồi. Tôi rất mong người hâm mộ sẽ tiếp tục đồng hành, cổ vũ và tiếp thêm động lực cho các cầu thủ cho đến những trận đấu cuối cùng”.

“Chúng tôi sẽ chuẩn bị thật tốt cho trận gặp Pakistan cũng như trận tranh hạng Ba sau đó, nỗ lực hết sức để mang lại niềm vui chiến thắng cho mọi người”, HLV Kim Sang-sik khẳng định.

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Pakistan sẽ diễn ra lúc 16h00 ngày 2/10 trên sân Gelora Bung Karno, Jakarta. Đây là lượt trận cuối bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.

vff.org.vn

Xem thêm

#Đội tuyển Việt Nam #FIFA ASEAN Cup 2026 #Trận đấu Pakistan #HLV Kim Sang Sik #Sân Gelora Bung Karno

Cùng chuyên mục

Asiad 20: Tuyển Golf nam qua cắt, tuyển nữ dừng bước

Asiad 20: Tuyển Golf nam qua cắt, tuyển nữ dừng bước

TPO - Ngày thi đấu thứ hai của môn golf tại Asiad 20 đã khép lại với những diễn biến trái chiều. Đội tuyển nam Việt Nam giành quyền bước vào hai vòng đấu cuối, trong khi đội tuyển nữ dừng bước sau khi không thể vượt qua cắt loại.

Ronaldo

Án phạt nặng đang chờ đợi Ronaldo?

TPO - Cristiano Ronaldo đang đứng trước nguy cơ nhận án phạt từ Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) sau khi bất ngờ rời trại tập trung của đội tuyển ngay trước trận đấu với Đan Mạch tại Nations League.

Nhận định Đan Mạch vs Bồ Đào Nha, 01h45 ngày 2/10: Ronaldo rời đội, Bồ Đào Nha có tiếp tục thắng?

Nhận định Đan Mạch vs Bồ Đào Nha, 01h45 ngày 2/10: Ronaldo rời đội, Bồ Đào Nha có tiếp tục thắng?

TPO - Nhận định bóng đá Đan Mạch vs Bồ Đào Nha, 01h45 ngày 2/10, lượt 3 bảng A4 UEFA Nations League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cristiano Ronaldo trở thành tâm điểm trước chuyến làm khách của Bồ Đào Nha tại Copenhagen, sau khi anh bất ngờ rời đội. Không có Ronaldo, Bồ Đào Nha có tiếp tục giành chiến thắng?

Đức vs Serbia

Nhận định Đức vs Serbia, 01h45 ngày 2/10: Không còn đường lui

TPO - Nhận định bóng đá Đức vs Serbia, bảng 2 League A UEFA Nations League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Một điểm sau hai lượt trận rõ ràng chưa phải khởi đầu mà Jurgen Klopp mong muốn cùng tuyển Đức. Trước Serbia, liệu nhà cầm quân người Đức có thể giúp đội bóng của mình giải tỏa sức ép bằng một màn trình diễn thuyết phục?

Nhận định Indonesia vs Bangladesh, 19h30 ngày 1/10: Indo trút giận?

Nhận định Indonesia vs Bangladesh, 19h30 ngày 1/10: Indo trút giận?

TPO - Nhận định bóng đá Indonesia vs Bangladesh, FIFA ASEAN Cup - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Indonesia chỉ cần thắng Bangladesh là vào chung kết FIFA ASEAN Cup và thầy trò HLV Herdman phải làm được điều này bằng mọi giá.

Argentina thắng đậm Bolivia, Nico Paz gieo hy vọng ‘hậu Messi’

Argentina thắng đậm Bolivia, Nico Paz gieo hy vọng ‘hậu Messi’

TPO - Argentina đã khởi đầu chặng đường không Lionel Messi bằng chiến thắng 4-0 trước Bolivia tại Cordoba rạng sáng 1/10. Lautaro Martinez tiếp tục cho thấy giá trị của một chân sút chủ lực còn tiền vệ Nico Paz để lại dấu ấn đậm nét với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo.

The Golfers Tournament 2026 trở lại với thử thách 7.272 yards

The Golfers Tournament 2026 trở lại với thử thách 7.272 yards

The Golfers Tournament 2026 Presented by EOC Vietnam diễn ra ngày 4/11 tại Thanh Lanh Valley Golf & Resort, mở rộng cơ hội tham dự cho golfer nghiệp dư có Handicap Index không quá 9.0. Dù rút thể thức từ 36 hố xuống còn 18 hố, giải vẫn giữ thiết lập sân khó, đặt ra thử thách về kỹ thuật, chiến thuật, thể lực và bản lĩnh.

Nhận định Malaysia vs Singapore, 19h30 ngày 1/10: Bảo vệ tấm vé

Nhận định Malaysia vs Singapore, 19h30 ngày 1/10: Bảo vệ tấm vé

TPO - Nhận định bóng đá Malaysia vs Singapore, FIFA ASEAN Cup 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Malaysia đang nắm giữ lợi thế nhất định cả về tâm lý lẫn vị thế bảng đấu. Trước Singapore, liệu họ có bảo vệ thành công?

Nhìn từ ê-kíp của thần đồng điền kinh Thái Lan, nghĩ về y học thể thao Việt Nam

Nhìn từ ê-kíp của thần đồng điền kinh Thái Lan, nghĩ về y học thể thao Việt Nam

TPO - Trong khi 10 cán bộ y tế phải chăm sóc 348 vận động viên Việt Nam thi đấu ở nhiều địa điểm tại Asiad 20, thần đồng điền kinh Thái Lan Puripol Boonson có một nhóm hỗ trợ chuyên biệt gồm chuyên gia điền kinh, nhân viên y tế và trợ lý. Sự khác biệt về cách bố trí nhân lực đặt ra yêu cầu cấp bách đầu tư sâu hơn cho y học thể thao và phục hồi ở Việt Nam.

Vì sao đối thủ của đội tuyển Việt Nam hơn 3 năm không thi đấu trận nào?

Vì sao đối thủ của đội tuyển Việt Nam hơn 3 năm không thi đấu trận nào?

TPO - Bóng đá Pakistan từ lâu đã tồn tại trong tình cảnh trớ trêu: sở hữu lượng khán giả cuồng nhiệt cùng tiềm năng dân số khổng lồ, nhưng môn thể thao này lại liên tục bị ghìm chân bởi những cuộc tranh giành quyền lực chốn thượng tầng khiến họ từng trải qua 2 giai đoạn 3 năm không thi đấu trận nào.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe