Jurgen Klopp có chiến thắng đầu tiên cùng tuyển Đức

TPO - Tuyển Đức đã có câu trả lời mạnh mẽ sau khởi đầu không như kỳ vọng dưới thời Jurgen Klopp. Chiến thắng 2-0 trước Serbia tại Munich giúp Die Mannschaft giải tỏa sức ép và mở ra những tín hiệu lạc quan cho chặng đường phía trước.

Trong lần thứ ba dẫn dắt Die Mannschaft, Jurgen Klopp cùng các học trò đánh bại Serbia 2-0 tại Allianz Arena. Kết quả này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Đức bước vào trận đấu với chỉ 1 điểm sau hai lượt trận đầu tiên. Họ hòa Hà Lan 1-1 trong ngày Klopp ra mắt rồi bất ngờ thua Hy Lạp 0-1 trên sân nhà.

Trước Serbia, Đức cho thấy một bộ mặt hoàn toàn khác. Đội chủ nhà kiểm soát bóng, liên tục đưa trận đấu về phía khung thành đối phương và tạo ra sức ép xuyên suốt phần lớn thời gian. Đức tung ra tới 16 cú dứt điểm trong hiệp một trong khi Serbia không có pha dứt điểm nào. Thế trận một chiều ấy cuối cùng cũng được cụ thể hóa bằng bàn thắng của Tom Bischof ở phút 39.

Bischof ghi bàn thắng đầu tiên.

Đức tạo ra không ít cơ hội trước khi tìm được bàn khai thông thế bế tắc. Một trong những tình huống đáng chú ý nhất thuộc về Florian Wirtz. Tiền vệ này có pha xử lý kỹ thuật trong vòng cấm rồi dứt điểm đưa bóng tìm đến cột dọc. Bóng bật ra đúng vị trí của Tom Bischof và cầu thủ thuộc biên chế Bayern Munich không bỏ lỡ cơ hội. Cú đá bồi của anh giúp Đức bước vào giờ nghỉ với lợi thế 1-0.

Nếu Bischof là người mở khóa trận đấu thì Wirtz chính là cầu thủ tạo ra sự khác biệt trong hiệp hai. Sau giờ nghỉ, Đức vẫn duy trì cách chơi chủ động. Serbia cố gắng thay đổi nhân sự để tìm kiếm cơ hội nhưng không thể giành lại quyền kiểm soát thế trận. Phút 61, Wirtz cuối cùng cũng có bàn thắng cho riêng mình.Từ đường chuyền của Mittelstadt, tiền vệ tấn công của Đức xử lý khéo léo trước khi dứt điểm vào góc gần, nâng tỷ số lên 2-0.

Wirtz ấn định chiến thắng cho Đức.

Điểm đáng chú ý nhất trong chiến thắng của đội tuyển Đức trước Serbia nằm ở hàng tiền vệ. Aleksandar Pavlovic, Tom Bischof và Florian Wirtz có một ngày thi đấu xuất sắc. Bộ đôi Pavlovic và Tom Bischof hoàn toàn kiểm soát khu vực giữa sân. Pavlovic chạm bóng tới 148 lần, thực hiện 132 đường chuyền, trong khi Bischof ghi bàn thắng mở tỷ số. Tiền vệ tấn công Florian Wirtz thi đấu hiệu quả khi có một bàn thắng, cùng hàng loạt những tình huống xử lý bóng khéo léo ở 1/3 cuối sân.

Ba điểm trước Serbia giúp Đức nâng tổng số điểm lên con số 4 sau ba lượt trận tại bảng A2 Nations League 2026/2027. Quan trọng hơn, chiến thắng giúp Klopp có được cú hích cần thiết trước chuyến làm khách trên sân Hy Lạp. Đức sẽ gặp lại đối thủ từng đánh bại họ chỉ vài ngày trước. Nếu Đức tiếp tục duy trì khả năng kiểm soát và tạo ra số lượng cơ hội lớn như trước Serbia, Klopp sẽ có thêm cơ sở để tin rằng những thử nghiệm đang bắt đầu mang lại kết quả.



