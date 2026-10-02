Bồ Đào Nha đánh bại Đan Mạch trong màn rượt đuổi tỷ số ở Copenhagen

TPO - Bồ Đào Nha tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng tại bảng A4 - UEFA Nations League 2026/27 khi đánh bại Đan Mạch 4-2 trong trận cầu giàu kịch tính tại Copenhagen. Đội khách hai lần bị gỡ hòa nhưng vẫn biết cách tạo khác biệt ở thời điểm quyết định.

Trước giờ bóng lăn ở Copenhagen, câu chuyện lớn nhất vẫn xoay quanh Ronaldo. Tiền đạo 41 tuổi, người ghi nhiều bàn nhất lịch sử Bồ Đào Nha với 146 bàn sau 234 lần khoác áo đội tuyển, đã rời trại tập trung sau khi bị đẩy xuống ghế dự bị ở trận gặp Na Uy. Đan Mạch là trận đầu tiên Bồ Đào Nha ra sân mà không có anh trong danh sách.

Câu trả lời của đội khách đến rất sớm. Phút 13, Goncalo Ramos vừa đưa bóng dội cột không lâu thì tiếp tục là người mở đường cho Joao Cancelo. Hậu vệ này xuyên thủng hàng thủ chủ nhà rồi dứt điểm lạnh lùng, đánh bại thủ môn Mads Hermansen.

Goncalo Ramos (bên phải) có 1 bàn và 1 kiến tạo trước Đan Mạch.

Nhưng Bồ Đào Nha chưa kịp tận hưởng bàn mở tỷ số thì Đan Mạch đã gỡ hòa ở phút 23. Từ đường căng ngang trong vòng cấm của Joakim Maehle, Mikkel Damsgaard cứa lòng đẹp mắt vào góc xa.

Dù vậy, niềm vui của Đan Mạch cũng chỉ kéo dài hai phút. Phút 25, Bruno Fernandes chuyền cho Ramos dứt điểm sệt chính xác, đưa Bồ Đào Nha vượt lên lần thứ hai. Đó là bàn thứ hai của Ramos trong màu áo đội tuyển chỉ sau 4 ngày, một cách đền đáp ấn tượng dành cho niềm tin của HLV mới Jorge Jesus.

Trước giờ nghỉ, đội khách còn hai cơ hội để nới cách biệt, khi Nuno Mendes sút ra ngoài và pha cận thành của Ramos bị Hermansen cản phá. Sang hiệp hai, Đan Mạch nhập cuộc máu lửa hơn và được đền đáp ở phút 53.

Damsgaard, người đã ghi bàn từ hiệp một, lần này chuyền cho Rasmus Hojlund. Chân sút của Man United giữ bình tĩnh, lốp bóng qua thủ môn Diogo Costa đang băng ra, rồi ăn mừng theo kiểu đặc trưng của Ronaldo. Đó có lẽ là chi tiết duy nhất khiến tên tuổi của siêu sao vắng mặt bên phía Bồ Đào Nha vẫn hiện diện trên sân.

Nhưng bàn gỡ ấy không làm đội khách chao đảo. Họ phản ứng ngay, với việc Ramos đá vọt xà ngang ở một cơ hội đáng tiếc còn Ruben Neves có cú sút căng bị thủ thành Hermansen cản phá. Trong khi Đan Mạch còn chưa kịp cảnh giác sau hai pha báo động hụt, thì bàn thủng lưới đã đến ở phút 67, Vitinha bật cao nhất vòng cấm, đánh đầu ghi bàn từ quả tạt quen thuộc của Bruno Fernandes.

Đây là lần thứ ba trong đêm Bồ Đào Nha vượt lên dẫn trước, và đến lúc này Đan Mạch không còn đủ sức để đuổi theo. Khi đã có lợi thế, HLV Jesus tung Joao Neves và Joao Felix vào sân để kiểm soát những phút cuối. Chính Felix chốt hạ ở phút 87. Đón đường chuyền của Diogo Dalot, anh dứt điểm lạnh lùng, đặt dấu chấm hết cho trận cầu có tới 6 bàn thắng.

Joao Felix (giữa) ăn mừng sau khi ghi bàn ấn định thắng lợi cho Bồ Đào Nha.

Kết quả này giúp Bồ Đào Nha duy trì thành tích toàn thắng sau ba lượt trận và đứng đầu bảng A4 với 9 điểm. Đan Mạch vẫn có 3 điểm, bằng Na Uy sau khi Haaland và các đồng đội thất bại 1-2 trước Xứ Wales ở trận đấu cùng lượt.

Với Bồ Đào Nha, đây còn là trận đấu mà hàng công tiếp tục cho thấy nhiều phương án ghi bàn. 4 bàn thắng đến từ 4 cầu thủ khác nhau là Cancelo, Ramos, Vitinha và Félix, còn Fernandes có hai kiến tạo. Nhờ vậy, sau hai lần đánh mất lợi thế, đội bóng của Jorge Jesus vẫn đủ bản lĩnh để giành lại thế chủ động và rời sân bằng chiến thắng cách biệt.