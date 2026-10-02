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Lịch thi đấu Asiad ngày 2/10: Nguyễn Thị Tâm tranh HCV, cầu mây nữ chờ vé chung kết

Trọng Đạt

TPO - Nguyễn Thị Tâm đối đầu nhà vô địch Olympic Wu Yu ở chung kết boxing hạng 51kg. Cùng ngày, đội cầu mây 4 nữ gặp Nhật Bản tại bán kết, còn đội nam cần thắng Lào để nuôi hy vọng đi tiếp.

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Nguyễn Thị Tâm hướng đến cột mốc lịch sử. Ảnh: B.L

Lúc 13h giờ Nhật Bản (11h giờ Việt Nam), Nguyễn Thị Tâm sẽ gặp Wu Yu trong trận tranh HCV hạng 51kg tại Nishio Gymnasium. Tấm vé vào chung kết giúp võ sĩ Việt Nam chắc chắn có ít nhất HCB. Tâm cũng trở thành võ sĩ Việt Nam đầu tiên góp mặt ở một trận chung kết boxing tại một kỳ Asiad.

Thử thách trước mắt rất lớn. Wu Yu từng giành HCV Olympic Paris 2024 ở hạng 50kg, vô địch châu Á năm 2026 và bước vào Asiad với vị trí số một thế giới ở hạng 51kg. Tâm cũng có hành trang đáng kể khi cô từng hai lần vô địch châu Á, giành HCB giải vô địch thế giới năm 2023 và vừa thắng Alua Balkibekova 5-0 ở bán kết.

Muốn tạo thêm bất ngờ, Tâm cần phát huy khả năng di chuyển, kiểm soát cự ly và chọn thời điểm ra đòn như trong trận bán kết. Sau tấm HCĐ Asiad 2018, cô đang hướng đến thứ hạng cao nhất ở đấu trường châu lục.

Ở môn cầu mây, đội 4 nữ Việt Nam gặp Nhật Bản lúc 14h giờ Nhật (12h giờ Việt Nam). Các tuyển thủ đã thắng cả ba trận vòng bảng trước Ấn Độ, Thái Lan và Philippines, đều với tỷ số 2-0, để đứng đầu bảng A. Ở bán kết còn lại, Indonesia gặp Thái Lan. Việt Nam đang hướng đến mục tiêu bảo vệ HCV từng giành tại Asiad Hàng Châu.

Trong khi đó, đội 4 nam cần vượt qua Lào ở lượt cuối vòng bảng lúc 9h giờ Nhật (7h giờ Việt Nam) để giữ cơ hội vào bán kết. Đội đã thắng Myanmar nhưng thua 0-2 trước Ấn Độ. Theo lịch dự kiến, nếu đi tiếp, Việt Nam sẽ thi đấu bán kết lúc 15h30 giờ Nhật (13h30 giờ Việt Nam).

Golf bước vào vòng 3 lúc 6h30 giờ Nhật (4h30 giờ Việt Nam). Đội nam Việt Nam đã vượt qua vòng cắt đồng đội. Nguyễn Anh Minh và Nguyễn Tuấn Anh tiếp tục tranh tài ở nội dung cá nhân. Đội nữ đã dừng bước sau hai vòng, nên không còn thi đấu ngày 2/10.

Ở các môn võ, Đỗ Ngọc Linh thi đấu vật tự do nữ hạng 50kg từ 10h30 giờ Nhật (8h30 giờ Việt Nam). Jujitsu có Nguyễn Tất Lộc ở hạng dưới 77kg, Lê Duy Thành và Lê Minh Nhựt ở hạng dưới 94kg, cùng Trần Thị Thanh Hà và Trần Hồng Ân ở hạng dưới 52kg nữ.

Taekwondo có Châu Ngọc Tuyết Sang thi đấu nội dung thực tế ảo, bên cạnh ba võ sĩ đối kháng Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Hồng Trọng và Trần Thị Ánh Tuyết. Đây là những vòng đấu mở đường vào nhóm tranh huy chương, các VĐV cần thắng liên tiếp để tiến sâu.

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#Nguyễn Thị Tâm #Asiad #boxing #cầu mây #võ thuật #chung kết #HCV

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