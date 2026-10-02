Messi mua xong đội Hạng Nhì Tây Ban Nha, chuẩn bị ‘tái đấu’ Ronaldo

TPO - Lionel Messi vừa hoàn tất thương vụ thâu tóm CD Eldense, đội bóng đang thi đấu tại giải Hạng Nhì Tây Ban Nha. Bước đi này không chỉ mở ra chương mới trong sự nghiệp kinh doanh của El Pulga mà còn chính thức tái khởi động cuộc đối đầu kinh điển giữa anh và Cristiano Ronaldo, trên một “chiến trường” mới.

Ngày 1/10, ban lãnh đạo CD Eldense chính thức xác nhận việc đàm phán chuyển giao toàn bộ đội bóng cho huyền thoại người Argentina đã hoàn tất. Như vậy, Messi đã trở thành chủ sở hữu mới của Eldense về mặt thông tin với công luận, nhưng thương vụ vẫn chờ Hội đồng Thể thao Quốc gia Tây Ban Nha (CSD) phê duyệt để hoàn tất về mặt pháp lý.

Messi sẽ là ông chủ mới của đội bóng Hạng Nhì Tây Ban Nha CD Eldense.

Đây không phải vụ mua CLB bóng đá đầu tiên của Messi. Đầu năm nay, chân sút 39 tuổi từng mua lại Cornella - đội bóng bán chuyên đang chơi ở giải Hạng Năm Tây Ban Nha có trụ sở tại Barcelona. Bên cạnh đó, anh cùng người đồng đội thân thiết tại Inter Miami, Luis Suarez cũng nắm giữ cổ phần ở đội bóng Uruguay Deportivo LSM. Nhưng CD Eldense là CLB bóng đá chuyên nghiệp đầu tiên tại xứ sở bò tót mà Messi sở hữu.

Việc nắm giữ đồng thời hai đội bóng tại Tây Ban Nha là Cornella và Eldense trước mắt chưa gây ra xung đột pháp lý do khoảng cách giữa hai bên lên tới ba hạng đấu. Nhưng tham vọng nâng tầm Cornella của M10 trong tương lai có thể gặp rào cản từ Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF), bởi quy định hiện hành không cho phép hai CLB thuộc cùng một cổ đông đa số tranh tài ở chung một giải đấu.

Trở lại với Eldense, đội bóng thành lập từ năm 1921 này đang trải qua giai đoạn nhiều biến động. Thỏa thuận với Messi đánh dấu lần đổi chủ thứ ba của CLB chỉ trong vòng một năm qua. Eldense từng giành quyền lên chơi ở Hạng Nhì vào năm 2023, nhưng xuống hạng sau mùa 2024/25 trước khi trở lại “mái nhà xưa” ở mùa hè năm nay.

Khởi đầu mùa giải 2026/27 của Eldense cũng không thực sự suôn sẻ. Sau 7 vòng, đội bóng chỉ có 5 điểm và đứng thứ 19/22. Chuỗi kết quả kém cỏi này khiến HLV Claudio Barragan phải rời ghế hồi giữa tháng 9, nhường vị trí cho Javi Calleja, người được bổ nhiệm vào giữa tháng 9. Đội chủ sân Nuevo Pepico Amat vì thế rất cần một nguồn lực tài chính cùng định hướng đủ lớn để vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của siêu sao người Argentina ở vai trò ông chủ ngay lập tức thổi một luồng sinh khí mới, đồng thời có thể biến giải Hạng Nhì Tây Ban Nha thành tâm điểm chú ý của giới mộ điệu toàn cầu.

Lý do bởi giờ đây, cuộc đua huyền thoại giữa Lionel Messi và Cristiano Ronaldo được nâng lên một tầm cao mới: thượng tầng quản lý. Tháng 2/2026, Ronaldo đã thông qua công ty CR7 Sports Investments để thâu tóm 25% cổ phần của UD Almeria - một đội bóng khác cũng đang chinh chiến tại giải đấu này.

Giải Hạng Nhì Tây Ban Nha sẽ chứng kiến cuộc so tài Messi - Ronaldo, nhưng là trên ghế chủ tịch CLB.

Dù hai đội từng chạm trán ở vòng mở màn mùa giải hồi giữa tháng 8 với chiến thắng 3-0 nghiêng về Almeria, nhưng khi đó thỏa thuận của Messi chưa được hoàn tất. Màn "đọ sức" đầu tiên trên cương vị những ông chủ giữa Messi và Ronaldo được ấn định vào ngày 2/5/2027, thuộc khuôn khổ vòng 37 tại thánh địa Nuevo Pepico Amat của Eldense.

Vụ thâu tóm Eldense hoàn tất đúng thời điểm Messi chuẩn bị khép lại sự nghiệp ở đội tuyển Argentina. Tiền đạo sinh năm 1987 dự kiến sẽ có trận cuối cùng trong màu áo Albiceleste vào ngày 6/10 tới, gặp Benin tại SVĐ Monumental ở Buenos Aires. Không còn trọng trách ở đội tuyển quốc gia, việc đưa Eldense thoát khỏi nhóm “cầm đèn đỏ” và tái đấu Ronaldo trên cương vị nhà đầu tư chính là thử thách lớn tiếp theo của Messi.