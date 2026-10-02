Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Messi mua xong đội Hạng Nhì Tây Ban Nha, chuẩn bị ‘tái đấu’ Ronaldo

Nguyễn Khánh

TPO - Lionel Messi vừa hoàn tất thương vụ thâu tóm CD Eldense, đội bóng đang thi đấu tại giải Hạng Nhì Tây Ban Nha. Bước đi này không chỉ mở ra chương mới trong sự nghiệp kinh doanh của El Pulga mà còn chính thức tái khởi động cuộc đối đầu kinh điển giữa anh và Cristiano Ronaldo, trên một “chiến trường” mới.

Ngày 1/10, ban lãnh đạo CD Eldense chính thức xác nhận việc đàm phán chuyển giao toàn bộ đội bóng cho huyền thoại người Argentina đã hoàn tất. Như vậy, Messi đã trở thành chủ sở hữu mới của Eldense về mặt thông tin với công luận, nhưng thương vụ vẫn chờ Hội đồng Thể thao Quốc gia Tây Ban Nha (CSD) phê duyệt để hoàn tất về mặt pháp lý.

anh.jpg
Messi sẽ là ông chủ mới của đội bóng Hạng Nhì Tây Ban Nha CD Eldense.

Đây không phải vụ mua CLB bóng đá đầu tiên của Messi. Đầu năm nay, chân sút 39 tuổi từng mua lại Cornella - đội bóng bán chuyên đang chơi ở giải Hạng Năm Tây Ban Nha có trụ sở tại Barcelona. Bên cạnh đó, anh cùng người đồng đội thân thiết tại Inter Miami, Luis Suarez cũng nắm giữ cổ phần ở đội bóng Uruguay Deportivo LSM. Nhưng CD Eldense là CLB bóng đá chuyên nghiệp đầu tiên tại xứ sở bò tót mà Messi sở hữu.

Việc nắm giữ đồng thời hai đội bóng tại Tây Ban Nha là Cornella và Eldense trước mắt chưa gây ra xung đột pháp lý do khoảng cách giữa hai bên lên tới ba hạng đấu. Nhưng tham vọng nâng tầm Cornella của M10 trong tương lai có thể gặp rào cản từ Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF), bởi quy định hiện hành không cho phép hai CLB thuộc cùng một cổ đông đa số tranh tài ở chung một giải đấu.

Trở lại với Eldense, đội bóng thành lập từ năm 1921 này đang trải qua giai đoạn nhiều biến động. Thỏa thuận với Messi đánh dấu lần đổi chủ thứ ba của CLB chỉ trong vòng một năm qua. Eldense từng giành quyền lên chơi ở Hạng Nhì vào năm 2023, nhưng xuống hạng sau mùa 2024/25 trước khi trở lại “mái nhà xưa” ở mùa hè năm nay.

Khởi đầu mùa giải 2026/27 của Eldense cũng không thực sự suôn sẻ. Sau 7 vòng, đội bóng chỉ có 5 điểm và đứng thứ 19/22. Chuỗi kết quả kém cỏi này khiến HLV Claudio Barragan phải rời ghế hồi giữa tháng 9, nhường vị trí cho Javi Calleja, người được bổ nhiệm vào giữa tháng 9. Đội chủ sân Nuevo Pepico Amat vì thế rất cần một nguồn lực tài chính cùng định hướng đủ lớn để vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của siêu sao người Argentina ở vai trò ông chủ ngay lập tức thổi một luồng sinh khí mới, đồng thời có thể biến giải Hạng Nhì Tây Ban Nha thành tâm điểm chú ý của giới mộ điệu toàn cầu.

Lý do bởi giờ đây, cuộc đua huyền thoại giữa Lionel Messi và Cristiano Ronaldo được nâng lên một tầm cao mới: thượng tầng quản lý. Tháng 2/2026, Ronaldo đã thông qua công ty CR7 Sports Investments để thâu tóm 25% cổ phần của UD Almeria - một đội bóng khác cũng đang chinh chiến tại giải đấu này.

messi-mua-doi-bong-anh-thump.jpg
Giải Hạng Nhì Tây Ban Nha sẽ chứng kiến cuộc so tài Messi - Ronaldo, nhưng là trên ghế chủ tịch CLB.

Dù hai đội từng chạm trán ở vòng mở màn mùa giải hồi giữa tháng 8 với chiến thắng 3-0 nghiêng về Almeria, nhưng khi đó thỏa thuận của Messi chưa được hoàn tất. Màn "đọ sức" đầu tiên trên cương vị những ông chủ giữa Messi và Ronaldo được ấn định vào ngày 2/5/2027, thuộc khuôn khổ vòng 37 tại thánh địa Nuevo Pepico Amat của Eldense.

Vụ thâu tóm Eldense hoàn tất đúng thời điểm Messi chuẩn bị khép lại sự nghiệp ở đội tuyển Argentina. Tiền đạo sinh năm 1987 dự kiến sẽ có trận cuối cùng trong màu áo Albiceleste vào ngày 6/10 tới, gặp Benin tại SVĐ Monumental ở Buenos Aires. Không còn trọng trách ở đội tuyển quốc gia, việc đưa Eldense thoát khỏi nhóm “cầm đèn đỏ” và tái đấu Ronaldo trên cương vị nhà đầu tư chính là thử thách lớn tiếp theo của Messi.

Xem thêm

#Messi #Eldense #Ronaldo #Tây Ban Nha #chủ sở hữu #bóng đá

Cùng chuyên mục

Nhận định Việt Nam vs Pakistan, 16h00 ngày 2/10: Nhẹ nhàng vượt ải

Nhận định Việt Nam vs Pakistan, 16h00 ngày 2/10: Nhẹ nhàng vượt ải

TPO - Nhận định bóng đá Việt Nam vs Pakistan, FIFA ASEAN Cup 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đội tuyển Việt Nam chỉ cần một chiến thắng vừa đủ là chắc chắn vào trận tranh hạng ba với Malaysia. Có lẽ trong bối cảnh hiện tại, thắng 1-0 hoặc 2-0 là đạt yêu cầu với đội.

Pakistan mơ mộng điều gì trước thử thách mang tên Việt Nam?

Pakistan mơ mộng điều gì trước thử thách mang tên Việt Nam?

TPO - Sau màn ngược dòng trước Philippines hôm 29/9, Pakistan có thêm lý do để tin rằng họ không cách quá xa những đội bóng được đánh giá cao hơn. Nhưng cuộc gặp Việt Nam sẽ là một phép thử khác, để đội bóng Nam Á biết niềm tin ấy có thể đưa họ đi tới đâu.

Wirtz và Bischof

Jurgen Klopp có chiến thắng đầu tiên cùng tuyển Đức

TPO - Tuyển Đức đã có câu trả lời mạnh mẽ sau khởi đầu không như kỳ vọng dưới thời Jurgen Klopp. Chiến thắng 2-0 trước Serbia tại Munich giúp Die Mannschaft giải tỏa sức ép và mở ra những tín hiệu lạc quan cho chặng đường phía trước.

Asiad 20: Tuyển Golf nam qua cắt, tuyển nữ dừng bước

Asiad 20: Tuyển Golf nam qua cắt, tuyển nữ dừng bước

TPO - Ngày thi đấu thứ hai của môn golf tại Asiad 20 đã khép lại với những diễn biến trái chiều. Đội tuyển nam Việt Nam giành quyền bước vào hai vòng đấu cuối, trong khi đội tuyển nữ dừng bước sau khi không thể vượt qua cắt loại.

Sao trẻ Thái Lan 'sướng phát khóc' vì ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam

Sao trẻ Thái Lan 'sướng phát khóc' vì ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam

TPO - Chaiyaphon Otton đã có những chia sẻ rất chân thành sau khi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Thái Lan trong trận gặp Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026. Trên trang chủ LĐBĐ Thái Lan, cầu thủ 23 tuổi thừa nhận tình huống ghi bàn là anh “sợ việt vị nên sút luôn”, đồng thời anh bày tỏ niềm cảm xúc vỡ òa vì khoảnh khắc này.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe