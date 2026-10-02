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Pháp luật

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Bắt nguyên công chức thuế Lào Cai liên quan sai phạm tại cửa khẩu Kim Thành

Văn Đức

TPO - Công an tỉnh Lào Cai khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tiến Thượng, nguyên công chức Chi cục Thuế khu vực Lào Cai - Mường Khương, về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Tối 1/10, thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tiến Thượng (SN 1962, trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Nguyễn Tiến Thượng, nguyên là công chức Chi cục Thuế khu vực Lào Cai - Mường Khương, thành viên Tổ thu phí sử dụng hạ tầng của cơ quan Thuế.

Theo cơ quan điều tra, hành vi sai phạm được phát hiện xảy ra tại Cửa khẩu đường bộ số II Kim Thành - Lào Cai trong năm 2020, liên quan đến hoạt động của Tổ thu phí sử dụng hạ tầng.

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Công an tỉnh thông báo quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tiến Thượng. Ảnh CACC.

Đây là diễn biến mới trong quá trình Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai mở rộng điều tra, xác minh các sai phạm liên quan đến tổ thu phí sử dụng hạ tầng của cơ quan Thuế.

Trước đó, vào tháng 6/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố, bắt tạm giam 3 nguyên cán bộ Chi cục Thuế khu vực Lào Cai - Mường Khương gồm Đào Thị Ngân (SN 1972), Phạm Văn Viết (SN 1968) và Nguyễn Quốc Trinh (SN 1968), cùng trú tại phường Lào Cai, để điều tra cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo điều tra ban đầu, trong năm 2020, 3 người này tham gia Tổ thu phí sử dụng hạ tầng đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành.

Cơ quan điều tra xác định các bị can đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, không thực hiện đúng quy định trong công tác thu phí, gây thiệt hại tài sản lớn của Nhà nước. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

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#Công an Lào Cai #Công chức thuế #Sai phạm tại cửa khẩu Kim Thành #Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ

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