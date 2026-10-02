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Thế giới

Vụ máy bay Flydubai bị không tặc: Nam hành khách cứu cả chuyến bay nhờ xem TV

Minh Hạnh

TPO - Một hành khách - người đã góp phần ngăn chặn thảm họa trên chuyến bay của hãng hàng không Flydubai chở 170 người đến Tel Aviv (Israel) - chia sẻ rằng ông biết cách kiểm soát chiếc máy bay đang lao chúi mũi xuống đất nhờ từng xem các chương trình truyền hình về tai nạn hàng không.

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Ông Yaniv Hayun (áo trắng) trả lời báo giới sau khi sống sót trở về từ chuyến bay "tử thần". (Ảnh: Reuters)

Ông Yaniv Hayun (50 tuổi) đang được ca ngợi như một người hùng tại Israel sau khi cùng ba hành khách người Israel khác khống chế thành công cơ phó của chuyến bay FZ1073 - người đã đâm trọng thương cơ trưởng - rồi kéo cần điều khiển để lấy lại độ cao cho chiếc máy bay.

Theo Reuters, ông Hayun - vốn là chủ một công ty chuyên về dịch vụ xử lý nước thải - đã ở trên máy bay cùng vợ và hai con gái.

Kể lại diễn biến vụ việc trên máy bay, ông Hayun nói: “Chúng tôi biết có một vụ tấn công xảy ra vì nghe tiếng một người phụ nữ hét lên 'đâm dao’, và máy bay bắt đầu rung lắc. Ngay lúc đó, khi tôi chạy về phía buồng lái thì máy bay đột ngột chúi mũi xuống”.

Ông cho biết, viên phi công bị đâm có lẽ đã kịp mở cửa buồng lái trước khi gục xuống.

"Một phi công đã gục xuống trong khi người kia vẫn đang điều khiển máy bay. Một người khác cùng tôi lao vào, túm lấy kẻ tấn công, siết cổ và lôi ông ta ra ngoài”, ông Hayun kể lại khi vẫn còn đang mặc chiếc áo dính máu.

Sau đó, ông Hayun quay lại buồng lái để kéo cần điều khiển chiếc máy bay trước khi một hành khách khác là phi công tiếp quản việc điều khiển máy bay.

Được hỏi vì sao ông biết cần làm gì trong khoảnh khắc ấy, ông Hayun trả lời: “Vì tôi hay xem chương trình Điều tra Tai nạn Hàng không”.

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Ông Yaniv Hayun trò chuyện cùng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: Reuters)

Tzvika Manes, một giám đốc ngân hàng người Israel và là một trong những hành khách đã giúp khống chế cơ phó, cho biết họ đã dùng tai nghe của máy bay để trói người này lại.

Ngày 1/10, Tổng thống Israel Isaac Herzog thông báo ông sẽ đề cử ông Hayun nhận Giải thưởng Tổng thống cho Hành động Anh hùng của Công dân, cùng với ông Tzvika Manes, vợ của Manes là bà Tali - người đầu tiên cảnh báo các hành khách về vụ ẩu đả trong buồng lái, và Shota Musaev - một bác sĩ đã sơ cứu cho cơ trưởng bị thương. Musaev đã cùng một hành khách khác là Asaf Rajuan - người cũng được đề cử - tham gia khống chế cơ phó.

"Tôi không phải là anh hùng”, Rajuan nói tại sân bay. "Đó là điều bạn làm mà không cần suy nghĩ: lao đến để cứu mạng con gái, gia đình, vợ mình, cũng như toàn bộ nhân viên và hành khách trên máy bay. Bạn không suy tính gì cả, chỉ hành động ngay lập tức”.

Chuyến bay mang số hiệu FZ1073 của hãng hàng không Flydubai đã gặp sự cố hy hữu khi đang trên đường từ Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất) đến Tel Aviv (Israel). Cơ phó người Oman đã đâm cơ trưởng người Ấn Độ Smit Machchhar trong buồng lái và khiến chiếc máy bay hạ độ cao gần 4.300 m trong chưa đầy 30 giây. Các hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay đã kịp thời lao vào buồng lái, khống chế cơ phó và đưa máy bay hạ cánh an toàn xuống Ả-rập Xê-út.

Reuters

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#máy bay Flydubai #không tặc #Israel #cơ phó #cơ trưởng #Ả-rập Xê-út #Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

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