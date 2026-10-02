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Pháp luật

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Bà trùm chạy bệnh án tâm thần xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho bác sĩ

Hoàng An

TPO - Bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh cho rằng do mình mà bác sĩ Viện Pháp y tâm thần Trung ương phạm tội, 'bà trùm' xin tòa cho bác sĩ được hưởng khoan hồng.

Nhóm bác sĩ bày tỏ ăn năn, xin giảm nhẹ hình phạt

Hôm nay (2/10), Hội đồng xét xử bước vào thời gian nghị án sau gần một tuần xét hỏi và luận tội 65 bị cáo phạm tội “đưa, nhận hối lộ…”, xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Dự kiến tuyên án lúc 14h30 ngày 7/10.

Nói lời sau cùng trước khi nghị án, 'bà trùm' Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979, ở Hà Tĩnh, có 7 tiền án, tiền sự) đã xin cho các nhân viên y tế của Viện Pháp y tâm thần Trung ương được hưởng khoan hồng. “Họ do bị cáo mà phạm tội”, Mai Anh nói.

Về phần mình, Mai Anh cho rằng mình không lừa đảo, không môi giới hối lộ.

Bị cáo cũng khẳng định dùng con nhỏ uy hiếp để bác sĩ phải mở cửa, đập phá đồ đạc, ép bác sĩ phải nhận hối lộ. Tuy nhiên, lời khai của các cựu cán bộ lại không thể hiện điều đó.

Bị cáo Lê Văn Đông (chồng của Mai Anh, có 13 tiền án, tiền sự) nói lời sau cùng xin Tòa tuyên mức án nhẹ nhất.

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65 bị cáo tại phiên tòa.

Tại toà, cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Trần Văn Trường cũng xin giảm nhẹ cho các nhân viên y tế của mình.

Người tiền nhiệm của bị cáo Trường là ông Ngô Văn Vinh cũng bày tỏ sự đau xót, phải ra hầu tòa sau khi bản thân đã nghỉ hưu nhiều năm. Bị cáo Vinh nhận thức hành vi của mình là sai phạm, xin được giảm nhẹ hình phạt.

Vợ ông Trần Văn Trường là bị cáo Đặng Thị Hòa mong được Hội đồng xét xử phán quyết "nương tay", để được sớm trở về chăm sóc cho 2 con.

Nói lời sau cùng, các bị cáo còn lại đều thừa nhận hành vi phạm tội, ăn năn hối cải, trình bày do thiếu hiểu biết pháp luật mà vi phạm; một số bị cáo cho biết tuổi cao, sức khỏe yếu; một số có con nhỏ, gia đình hoàn cảnh khó khăn… xin Tòa cân nhắc lượng hình.

Trước đó, phân tách từng hành vi của bị cáo, đại diện Viện Kiểm sát đánh giá, Nguyễn Thị Mai Anh giữ vai trò “trung tâm” trong đường dây lợi dụng hoạt động giám định pháp y tâm thần để trục lợi.

Đối với hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Viện Kiểm sát cho rằng Mai Anh không có chức năng, nhiệm vụ trưng cầu giám định tâm thần và giám định pháp y tâm thần nhưng đã hứa hẹn giúp bị hại Khiếu Thị Thu Th. và Bùi Thị Kim H. lo cho người thân được đi giám định. Qua đó, Mai Anh chiếm đoạt của Th. hơn 1,1 tỷ đồng và của H. hơn 2,6 tỷ đồng.

Khi không thực hiện được như đã hứa, bị cáo không trả lại tiền. Do đó, Viện Kiểm sát xác định hành vi của Mai Anh phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

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Bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh trên bục khai báo.

Đối với hành vi “Môi giới hối lộ”, Viện Kiểm sát cho hay, căn cứ sao kê ngân hàng, tin nhắn và lời khai của người liên quan, có thể khẳng định bị cáo đã môi giới hối lộ 7 trường hợp, với tổng số tiền hơn 5,9 tỷ đồng, hưởng lợi 4,4 tỷ đồng.

Hành vi “Đưa hối lộ”, căn cứ lời khai của các bị cáo Hoàng Tất Thành, Trần Đại Quân, Phạm Minh Tuấn, Lâm Văn Thành, Đặng Thị Hòa, cùng tin nhắn thu giữ của Mai Anh, Viện Kiểm sát xác định bị cáo đã đưa hối lộ để Hội đồng giám định ra kết luận giám định tâm thần đối với người chồng Lê Văn Đông; đưa hối lộ để được ở phòng riêng với tổng số tiền gần 1,8 tỷ đồng và chi 220 triệu đồng cho các đối tượng có hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo Viện Kiểm sát, quá trình điều tra cũng như tại tòa, Mai Anh quanh co, không nhận tội, không thể hiện sự ăn năn, hối cải nên không được áp dụng tình tiết giảm nhẹ. Bị cáo nhân thân xấu, có nhiều tiền án, đã được giáo dục nhưng không thể hoàn lương, cần cách ly khỏi xã hội một thời gian dài.

7 trường hợp được đề nghị án treo

Trong nhóm phạm tội “Nhận hối lộ”, Viện Kiểm sát đánh giá bị cáo Trần Văn Trường (cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương) là người tham gia nhiều Hội đồng giám định, nhận số tiền nhiều nhất, có vai trò cao nhất trong việc giám định tâm thần không đúng.

Ngoài ra, ông Trường còn nhận tiền để Mai Anh được ở phòng riêng và nhận tiền để tuyển dụng cán bộ. Vì vậy, bị cáo phải chịu trách nhiệm lớn hơn.

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Cựu Viện trưởng Trần Văn Trường.

Toàn vụ án, ông Trường nhận hơn 4,78 tỷ đồng để giám định sai lệch cho 27 trường hợp; nhận 3,34 tỷ đồng để xin việc cho 7 trường hợp; nhận 2 điện thoại cùng 1 chiếc xe điện. Tổng số tiền Trường nhận hối lộ là 8,5 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 6,85 tỷ đồng.

Với các bị cáo khác, Viện Kiểm sát xác định họ đều có vai trò cùng thực hiện hành vi phạm tội, tạo thành một chuỗi sai phạm…

Trong tổng số 65 bị cáo, Viện Kiểm sát đã đề nghị người mức án thấp nhất từ 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến người cao nhất là Nguyễn Thị Mai Anh, chịu đề nghị tổng mức án 30 năm tù.

Cựu Viện trưởng Trần Văn Trường bị đề nghị 20 năm tù tội “Nhận hối lộ”. Cũng ở tội danh này, gần 40 y bác sĩ của Viện Pháp y tâm thần Trung ương bị đề nghị án tù giam, chỉ 7 trường hợp được đề nghị án tù treo.

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#Viện Pháp y tâm thần Trung ương #Giảm nhẹ hình phạt #Bà trùm 7 tiền án #Nhận hối lộ #Giám định pháp y #Kết luận giám định tâm thần

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