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Thế giới

Tổng thống Putin cảnh báo dùng ‘mọi vũ khí’ nếu bị tấn công, NATO xác nhận Nga đã gửi thông điệp bằng văn bản

Bình Giang

TPO - Tổng thống Vladimir Putin nhắc lại lập trường lâu nay của Mátxcơva, rằng Nga không định tấn công các quốc gia châu Âu, nhưng sẽ đáp trả hành động gây hấn bằng “tất cả vũ khí” trong kho vũ khí của mình.

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Tổng thống Putin phát biểu tại Câu lạc bộ Valdai, ngày 1/10. (Ảnh: AP)

Phát biểu tại diễn đàn về chính sách đối ngoại ngày 1/10, Tổng thống Putin cáo buộc phương Tây và châu Âu đang làm gia tăng căng thẳng khi nói về việc chuẩn bị cho cuộc chiến với Mátxcơva trong những năm tới, tập trận ở biển Baltic và thu giữ các tàu của Nga.

Những phát biểu của ông Putin được đưa ra sau khi Mátcơva cảnh báo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), rằng Nga sẽ không ngần ngại sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ Kaliningrad, nếu bất kỳ thành viên nào của liên minh quân sự này tìm cách cắt vùng lãnh thổ tách biệt Kaliningrad khỏi nước Nga.

Trong tuần này, một số đại sứ quán Nga tại châu Âu ra tuyên bố cho biết Mátxcơva có “thông tin NATO đang chuẩn bị một cuộc phong tỏa trên không và trên biển với Kaliningrad”.

Nga cáo buộc các nhà lãnh đạo châu Âu “đang chơi trò chơi nguy hiểm”, khi nói Nga có thể tấn công quốc gia khác hoặc tăng cường chiến dịch gây bất ổn bằng máy bay không người lái và các hoạt động phá hoại. Mátxcơva gọi những cáo buộc này là vô lý.

Đại sứ quán Nga tại Ireland viết trong tuyên bố hôm 29/9: “Không nên có bất kỳ sự nhầm lẫn nào, Nga sẽ sẵn sàng sử dụng toàn bộ kho vũ khí của mình, bao gồm cả vũ khí hạt nhân, để bảo vệ lãnh thổ nếu các nước NATO tìm cách cô lập vùng Kaliningrad khỏi phần còn lại của đất nước”.

Ngày 1/10, khi được hỏi tại Câu lạc bộ Valdai rằng, liệu Nga có đang đứng trước nguy cơ xảy ra chiến tranh với NATO hay hai bên chỉ đang đe dọa nhau, ông Putin nói: “Đó không phải là đe dọa, mà là phản ứng trước nỗ lực nhằm đe dọa chúng tôi”.

Ông nói “mọi thứ đều được viết chính xác” trong cảnh báo trước đó gửi tới NATO.

“Nếu xảy ra một cuộc tấn công trực tiếp vào Liên bang Nga, trong trường hợp này chúng ta nói đến Kaliningrad hoặc có thể một số vùng lãnh thổ khác, tất nhiên vấn đề Nga sử dụng tất cả các loại vũ khí mà đất nước chúng ta có trong tay sẽ xuất hiện trên nghị trình một cách tất yếu và ngay lập tức”, ông Putin nói.

Nhà lãnh đạo Nga không nói rõ liệu Mátxcơva có sử dụng vũ khí hạt nhân hay không, nhưng cho biết Nga sở hữu những loại vũ khí “mà không ai khác có”, và Mátxcơva sẽ quyết định loại nào được sử dụng nếu bị tấn công.

Ngày 30/9, người phát ngôn NATO Allison Hart xác nhận Nga đã gửi thông điệp bằng văn bản tới tổ chức này.

Bà Hart khẳng định NATO không nhắm vào Kaliningrad và cho biết liên minh đã gửi phản hồi, trong đó nêu rõ rằng “NATO là một liên minh phòng thủ và không có hoạt động hay cuộc tập trận nào của chúng tôi gây ra rủi ro đối với bất kỳ khu vực nào của Nga”.

Theo AP

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#Nga #Vũ khí hạt nhân #NATO #Tổng thống Putin #Kaliningrad

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