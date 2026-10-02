Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hà Nội tính phương án trợ giá cho tuyến buýt điện đi Hưng Yên

Phùng Linh

TPO - Sở Xây dựng Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng phương án vận hành tuyến buýt điện liên tỉnh Bến xe Gia Lâm - Bến xe Hưng Yên theo hướng có trợ giá từ ngân sách, thay vì hình thức không trợ giá như đề xuất ban đầu.

Nội dung này được triển khai theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội tại Văn bản số 4957/UBND-ĐT ngày 28/9/2026 về việc mở mới tuyến buýt điện kết nối giữa hai địa phương. Trước đó, UBND thành phố đã thống nhất chủ trương với đề xuất của Tổng công ty Vận tải Hà Nội về việc nghiên cứu, điều chỉnh phương án tuyến từ hình thức vận hành tự hạch toán sang hình thức được hỗ trợ một phần kinh phí từ nguồn ngân sách công.

img1527-1775113077325437687717-1775113315592-17751133163621427732394-1775121251261.jpg
Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu khẩn trương xây dựng phương án tuyến buýt điện Gia Lâm - Hưng Yên - Ảnh minh họa.

Việc tổ chức tuyến buýt điện được đặt trong mục tiêu tăng cường kết nối giao thông liên tỉnh, mở rộng mạng lưới vận tải hành khách sử dụng năng lượng sạch và khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng.

Để xây dựng phương án vận hành, Sở Xây dựng giao Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố chủ trì, phối hợp với Tổng công ty Vận tải Hà Nội, Phòng Vận tải và Phòng Kế hoạch - Tài chính tiến hành khảo sát thực tế. Các đơn vị phải rà soát, đánh giá hiện trạng mạng lưới vận tải hành khách công cộng hiện hữu trên hành lang giao thông nối Hà Nội với Hưng Yên; làm rõ mức độ trùng lặp về hành trình, vị trí các điểm dừng đón trả khách, phạm vi phục vụ cũng như khả năng liên thông với các tuyến buýt đang hoạt động.

Cùng với công tác rà soát luồng tuyến, các cơ quan chức năng sẽ khảo sát nhu cầu đi lại thực tế của người dân để tính toán sản lượng hành khách dự kiến. Dựa trên số liệu khảo sát, đơn vị chuyên môn sẽ xây dựng các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật cụ thể, xác định tần suất xe chạy, biểu đồ hoạt động trong ngày, khung giờ phục vụ và số lượng xe buýt điện cần đưa vào khai thác nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại thực tế. Báo cáo phương án tổ chức vận hành hoàn chỉnh phải được nộp về Sở Xây dựng trước ngày 5/10/2026.

Về cơ chế tài chính, Phòng Kế hoạch - Tài chính thuộc Sở được giao làm đầu mối phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn lập dự toán chi phí và xây dựng phương án trợ giá cụ thể theo quy định. Cơ quan chức năng có trách nhiệm rà soát, thẩm định chi tiết các yếu tố gồm chi phí vận hành phương tiện, doanh thu bán vé dự kiến, mức trợ giá cần thiết và tổng nhu cầu kinh phí từ ngân sách thành phố. Việc tính toán trợ giá phải gắn liền với đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội, bảo đảm sử dụng ngân sách đúng quy định và phù hợp với khả năng cân đối vốn của địa phương.

Ở khâu kết nối liên tỉnh, Phòng Vận tải làm đầu mối làm việc với các cơ quan chuyên môn của tỉnh Hưng Yên nhằm thống nhất các nội dung về hành trình, vị trí điểm đầu - cuối tại hai bến xe, lộ trình di chuyển, trạm dừng đỗ và thời gian hoạt động; đồng thời hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục pháp lý để mở và khai thác tuyến buýt liên tỉnh theo đúng thẩm quyền.

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai ngay nhiệm vụ được giao, tổng hợp kết quả thực hiện cùng các khó khăn, vướng mắc phát sinh để lãnh đạo Sở báo cáo UBND thành phố trước ngày 8/10/2026. Tổng công ty Vận tải Hà Nội có trách nhiệm chủ động chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, hạ tầng kỹ thuật và nhân lực để đưa tuyến buýt điện vào vận hành theo đúng tiến độ được phê duyệt.

Xem thêm

#buýt điện #Hà Nội #Hưng Yên #trợ giá #giao thông liên tỉnh #vận tải #xanh

Cùng chuyên mục

Tại sao trẻ có thể nói với nhiều người xa lạ trên mạng nhưng lại ‘đóng cửa’ với chính cha mẹ mình?

Tại sao trẻ có thể nói với nhiều người xa lạ trên mạng nhưng lại ‘đóng cửa’ với chính cha mẹ mình?

TPO - Khi những bức xúc, tổn thương không thể nói với cha mẹ, trẻ có thể tìm đến mạng xã hội để tìm sự đồng cảm. Từ câu chuyện nhóm “con ghét bố mẹ”, nhà trường không chỉ là dạy kiến thức, mà còn tạo một không gian an toàn để học sinh được lắng nghe, chia sẻ và tìm kiếm sự hỗ trợ.

Dứt điểm tháo gỡ khó khăn cho dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng

Dứt điểm tháo gỡ khó khăn cho dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng

TPO - Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TPHCM yêu cầu trong năm 2026 phải hoàn thành dứt điểm tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm do Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, trong đó có Dự án giải quyết ngập do triều và Dự án đoạn tuyến Phạm Văn Đồng - nút giao Gò Dưa - Quốc lộ 1.

Dọn gần 100 tấn rác trên bãi biển Đà Nẵng

Dọn gần 100 tấn rác trên bãi biển Đà Nẵng

TPO - Rác liên tục tấp vào các bãi biển du lịch dọc tuyến đường Hoàng Sa, Trường Sa, Võ Nguyên Giáp (thành phố Đà Nẵng) những ngày qua. Nhiều loại rác lớn như cây cối, ngư lưới cụ… khiến việc dọn dẹp thêm khó khăn.

Giám đốc Công an Huế công bố đường dây nóng

Giám đốc Công an Huế công bố đường dây nóng

TPO - Công an TP. Huế vừa đưa vào hoạt động đường dây nóng của Giám đốc Công an thành phố nhằm tiếp nhận thông tin phản ánh, tố giác về an ninh, trật tự và hoạt động của lực lượng công an trên địa bàn.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe