Hà Nội tính phương án trợ giá cho tuyến buýt điện đi Hưng Yên

TPO - Sở Xây dựng Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng phương án vận hành tuyến buýt điện liên tỉnh Bến xe Gia Lâm - Bến xe Hưng Yên theo hướng có trợ giá từ ngân sách, thay vì hình thức không trợ giá như đề xuất ban đầu.

Nội dung này được triển khai theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội tại Văn bản số 4957/UBND-ĐT ngày 28/9/2026 về việc mở mới tuyến buýt điện kết nối giữa hai địa phương. Trước đó, UBND thành phố đã thống nhất chủ trương với đề xuất của Tổng công ty Vận tải Hà Nội về việc nghiên cứu, điều chỉnh phương án tuyến từ hình thức vận hành tự hạch toán sang hình thức được hỗ trợ một phần kinh phí từ nguồn ngân sách công.

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu khẩn trương xây dựng phương án tuyến buýt điện Gia Lâm - Hưng Yên - Ảnh minh họa.

Việc tổ chức tuyến buýt điện được đặt trong mục tiêu tăng cường kết nối giao thông liên tỉnh, mở rộng mạng lưới vận tải hành khách sử dụng năng lượng sạch và khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng.

Để xây dựng phương án vận hành, Sở Xây dựng giao Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố chủ trì, phối hợp với Tổng công ty Vận tải Hà Nội, Phòng Vận tải và Phòng Kế hoạch - Tài chính tiến hành khảo sát thực tế. Các đơn vị phải rà soát, đánh giá hiện trạng mạng lưới vận tải hành khách công cộng hiện hữu trên hành lang giao thông nối Hà Nội với Hưng Yên; làm rõ mức độ trùng lặp về hành trình, vị trí các điểm dừng đón trả khách, phạm vi phục vụ cũng như khả năng liên thông với các tuyến buýt đang hoạt động.

Cùng với công tác rà soát luồng tuyến, các cơ quan chức năng sẽ khảo sát nhu cầu đi lại thực tế của người dân để tính toán sản lượng hành khách dự kiến. Dựa trên số liệu khảo sát, đơn vị chuyên môn sẽ xây dựng các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật cụ thể, xác định tần suất xe chạy, biểu đồ hoạt động trong ngày, khung giờ phục vụ và số lượng xe buýt điện cần đưa vào khai thác nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại thực tế. Báo cáo phương án tổ chức vận hành hoàn chỉnh phải được nộp về Sở Xây dựng trước ngày 5/10/2026.

Về cơ chế tài chính, Phòng Kế hoạch - Tài chính thuộc Sở được giao làm đầu mối phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn lập dự toán chi phí và xây dựng phương án trợ giá cụ thể theo quy định. Cơ quan chức năng có trách nhiệm rà soát, thẩm định chi tiết các yếu tố gồm chi phí vận hành phương tiện, doanh thu bán vé dự kiến, mức trợ giá cần thiết và tổng nhu cầu kinh phí từ ngân sách thành phố. Việc tính toán trợ giá phải gắn liền với đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội, bảo đảm sử dụng ngân sách đúng quy định và phù hợp với khả năng cân đối vốn của địa phương.

Ở khâu kết nối liên tỉnh, Phòng Vận tải làm đầu mối làm việc với các cơ quan chuyên môn của tỉnh Hưng Yên nhằm thống nhất các nội dung về hành trình, vị trí điểm đầu - cuối tại hai bến xe, lộ trình di chuyển, trạm dừng đỗ và thời gian hoạt động; đồng thời hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục pháp lý để mở và khai thác tuyến buýt liên tỉnh theo đúng thẩm quyền.

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai ngay nhiệm vụ được giao, tổng hợp kết quả thực hiện cùng các khó khăn, vướng mắc phát sinh để lãnh đạo Sở báo cáo UBND thành phố trước ngày 8/10/2026. Tổng công ty Vận tải Hà Nội có trách nhiệm chủ động chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, hạ tầng kỹ thuật và nhân lực để đưa tuyến buýt điện vào vận hành theo đúng tiến độ được phê duyệt.