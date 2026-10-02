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Thế giới

Tổng thống Mỹ dọa giáng đòn nặng nề vào Iran nếu liên quan vụ không tặc chuyến bay Flydubai

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran sẽ phải chịu đòn đáp trả “rất nặng nề” nếu thực sự liên quan đến vụ không tặc do một phi công thực hiện trên chuyến bay của hãng Flydubai tới Israel.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Trong vụ việc gây rúng động xảy ra hôm 30/9 trên chuyến bay của hãng Flydubai, viên phi công người Oman đã tấn công cơ trưởng người Ấn Độ và âm mưu lao máy bay xuống đất. Tuy nhiên, các hành khách đã kịp thời can thiệp để khống chế kẻ tấn công và đưa máy bay hạ cánh an toàn.

Danh tính viên phi công người Oman chưa được công bố, nhưng Israel cho biết người đàn ông này đã bị “nhồi nhét tư tưởng Hồi giáo cực đoan”.

Khi được các phóng viên tại Nhà Trắng hỏi liệu Iran có liên quan đến vụ việc trên chuyến bay từ Dubai đến Tel Aviv hay không, Tổng thống Trump nói: “Dựa trên những gì tôi nghe được, câu trả lời là có, nhưng chúng tôi đang xử lý vấn đề này ngay lúc này”.

Được hỏi liệu Mỹ có trả đũa Iran nếu nước này chịu trách nhiệm về vụ tấn công hay không, ông Trump đáp: “Họ sẽ bị giáng đòn rất mạnh”.

Lời đe dọa trả đũa của nhà lãnh đạo Mỹ được đưa ra trong bối cảnh ông thể hiện thái độ cứng rắn hơn đối với cuộc chiến đang bế tắc với Iran.

Theo một bài phỏng vấn trên tạp chí Time công bố ngày 1/10, ông Trump cho biết "có khả năng" sẽ nối lại các cuộc oanh tạc nhắm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào tháng 11.

Đảng Cộng hòa lo ngại có thể mất quyền kiểm soát Quốc hội trong cuộc bầu cử ngày 3/11, khi tỷ lệ ủng hộ ông Trump đang ở mức thấp kỷ lục do cuộc chiến với Iran và chi phí sinh hoạt tăng vọt vì giá dầu cao.

Tổng thống Trump cũng nhắc lại lời đe dọa "xóa sổ" Iran từng được đưa ra trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tuần trước, bất chấp việc trước đó ông từng tự nhận mình là "tổng thống của hòa bình".

"Đúng vậy, tôi sẽ làm thế. Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra”, ông Trump nói với tạp chí Time.

Iran tuyên bố vẫn tiếp tục kiểm soát eo biển chiến lược Hormuz hơn bảy tháng sau các cuộc tấn công ban đầu của Mỹ và Israel nhắm vào nước này. Ông Trump khẳng định mục tiêu của cuộc chiến là ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân.

Trong khi đó, tờ Wall Street Journal đưa tin Mỹ dự kiến ​​sẽ điều động thêm một tàu sân bay thứ ba cùng 10.000 quân nhân đến Trung Đông vào cuối tháng 11.

Hiện chưa rõ liệu tàu sân bay mới này - USS Theodore Roosevelt - có thay thế một trong hai tàu sân bay đang hiện diện tại khu vực hay không.

Straitstimes

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#Tổng thống Mỹ Donald Trump #Iran #Mỹ #chuyến bay Flydubai #không tặc #Israel

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