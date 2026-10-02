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Pháp luật

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Giả danh bác sĩ, ‘thổi phồng’ tình trạng của khách để bán gói thẩm mỹ giá cao

Nguyễn Thảo

TPO - 3 cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk chỉ được phép thực hiện phun xăm thẩm mỹ nhưng các cơ sở này đã dựng kịch bản “trải nghiệm giá rẻ”, cho nhân viên mặc áo blouse, giả danh “bác sĩ” để ép khách mua gói thẩm mỹ giá cao.

Ngày 2/10, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã khởi tố 3 vụ án, 15 bị can về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến 3 cơ sở thẩm mỹ.

Lực lượng chức năng đã tiến hành bắt tạm giam những người cầm đầu và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can còn lại.

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Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố các bị can. Ảnh: C.A.

Theo kết quả điều tra ban đầu, 3 cơ sở gồm: Cơ sở thẩm mỹ JK1, cơ sở thẩm mỹ Mega Gangnam và hộ kinh doanh Viện thẩm mỹ Mega Korea 1, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk chỉ được cấp phép thực hiện dịch vụ phun xăm thẩm mỹ thông thường, không được cấp phép khám, chữa bệnh.

Để thu hút khách hàng, các đối tượng đã quảng cáo trên mạng xã hội chương trình “trải nghiệm giá rẻ”. Khi khách đến cơ sở, nhân viên dù không có bằng cấp y khoa và không đủ điều kiện hành nghề vẫn mặc áo blouse, tự giới thiệu là “bác sĩ” hoặc “chuyên gia”.

Theo cơ quan điều tra, những người này sử dụng kịch bản tư vấn được chuẩn bị sẵn, đưa ra thông tin sai lệch, phóng đại tình trạng của khách hàng và hiệu quả của máy móc, công nghệ nhằm thuyết phục khách mua các gói dịch vụ có giá cao.

Đáng chú ý, một số kỹ thuật thẩm mỹ có tính chất xâm lấn, tiêm chích, điều trị da liễu và các dịch vụ liên quan đến sinh lý dù không được cấp phép vẫn được thực hiện, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe khách hàng.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định: Viện thẩm mỹ Mega Korea 1, các đối tượng đã chiếm đoạt 321 triệu đồng của 17 khách hàng; tại Mega Gangnam, 11 khách hàng bị lừa đảo với số tiền 436 triệu đồng; tại Cơ sở thẩm mỹ JK1, 19 nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 269 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk còn phát hiện phương thức, thủ đoạn tương tự được triển khai tại một số cơ sở, chi nhánh nhiều địa phương khác nhau như: Quảng Nam, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng và Khánh Hòa.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục mở rộng điều tra.

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#thẩmmyx #lừa đảo #bị can #bác sĩ #Đắk Lắk

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