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Giải trí

Vỡ mộng làm giàu từ phim AI

Tú Oanh

TPO - Thị trường phim ngắn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Trung Quốc đang trong tình thế oái oăm. Công nghệ giúp giảm mạnh chi phí, rút ngắn thời gian sản xuất và đưa lượng người xem lên hàng trăm triệu. Tuy nhiên, càng dễ làm phim, cuộc cạnh tranh càng khốc liệt và khả năng kiếm tiền của phần lớn tác phẩm lại càng thấp.

Tờ The Paper dẫn dữ liệu DataEye cho biết trong nửa đầu năm 2026, nền tảng Douyin có 221.900 phim và hoạt hình ngắn sử dụng AI được phát hành, thu hút hơn 515,7 tỷ lượt xem.

Tuy nhiên, nếu lấy 50 triệu lượt xem làm ngưỡng hòa vốn, chỉ 1,3% tác phẩm chạm mốc này, tương đương khoảng 1/77 tác phẩm AI.

AI càng rẻ, cuộc chơi càng khó

Theo The Paper, AI giúp đưa chi phí sản xuất phim hoạt hình ngắn xuống khoảng 800-1.200 nhân dân tệ/phút (3,1-4,7 triệu đồng), chỉ bằng khoảng một phần năm phim ngắn người đóng.

Trong một số mô hình sản xuất, AI biến việc làm phim từ quy trình cần nhiều nhân lực thành dây chuyền có thể vận hành với nhóm nhỏ. Khi công cụ tạo hình và video ngày càng mạnh, rào cản gia nhập thị trường gần như bị hạ xuống rất thấp.

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Chi phí thấp và thời gian sản xuất ngắn vốn là lợi thế lại chuyển thành bất lợi với dòng phim AI.

Tuy nhiên, khi ai cũng có thể làm phim với chi phí thấp, lợi thế chi phí không còn là của riêng bất kỳ ai. Số lượng tác phẩm tăng nhanh hơn khả năng tiêu thụ của khán giả.

Tân Hoa Tài chính dẫn số liệu cho thấy riêng tháng 7, Douyin có khoảng 74.300 phim AI mới, tương đương hơn 2.400 tác phẩm mỗi ngày. Trong khi nguồn cung tăng khoảng 300% trong nửa năm, tỷ lệ tác phẩm đạt mức có thể sinh lời lại giảm mạnh.

Công nghệ làm chi phí sản xuất giảm, nhưng đồng thời làm giá trị của mỗi sản phẩm giảm theo do nguồn cung vượt quá sức hấp thụ của thị trường.

Người xem tăng, nhà làm phim lại dễ thua lỗ

Theo DataEye, lượng người sử dụng nội dung AI ngắn tại Trung Quốc tăng từ khoảng 120 triệu người năm 2025 lên 600 triệu người trong năm 2026. Quy mô thị trường phim và hoạt hình AI trong cả năm được dự báo vượt 40 tỷ nhân dân tệ (155.000 tỷ đồng).

Nhưng lượng người xem khổng lồ không đồng nghĩa với lợi nhuận tương ứng cho nhà sản xuất.

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Phim ngắn AI liên tục ra mắt, nhưng hình ảnh và nội dung lặp lại.

Theo DataEye, phim mô phỏng người thật bằng AI chiếm 70,62% số tác phẩm mới trên Douyin trong tháng 6. Tuy nhiên, chỉ 1.055 trong 221.900 tác phẩm mới vượt 100 triệu lượt xem, tương đương 0,48%.

Hoạt hình 3D với số lượng tác phẩm mới tương đối ít lại tăng mạnh về lượt xem. Tỷ trọng lượt xem của dòng phim này tăng từ 6,71% lên 29,48% chỉ trong 3 tháng.

Tiêu biểu là phim hoạt hình 3D Bị đày ra biên ải, người vợ phạm tội khai hoang nuôi lớn chiến thần, dẫn đầu bảng xếp hạng nửa đầu năm trên Douyin với 2,127 tỷ lượt xem. Khán giả không từ chối phim AI, nhưng đang phản ứng với sự lặp lại về hình ảnh và nội dung.

DataEye nhận định việc hạ thấp rào cản sản xuất chưa giúp người sáng tạo kiếm nhiều tiền hơn, mà ngược lại có thể khiến họ thua lỗ nhanh hơn.

Khi mục tiêu của nhà sản xuất là làm nhanh, rẻ và liên tục tung tác phẩm mới, nhiều đội ngũ lựa chọn những công thức đã được kiểm chứng. Nhân vật, khuôn mặt, tình tiết và cách kể chuyện dễ bị lặp lại.

Sina gọi tình trạng này là “thiên quân nhất diện”, tức hàng nghìn tác phẩm nhưng chỉ có một kiểu gương mặt. Theo nguồn này, nhiều phim sử dụng những mẫu khuôn mặt AI tương tự nhau, tạo cảm giác nhân vật ở các tác phẩm khác nhau gần như cùng một người.

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Các nhân vật nữ trong những bộ phim AI khác nhau lại mang cùng gương mặt.

Lợi thế về sản lượng không chuyển thành lợi thế về doanh thu. Đó cũng là lý do thị trường bắt đầu chuyển từ “càng làm nhiều càng tốt” sang “làm ít nhưng có khả năng nổi bật”.

Trung Quốc bắt đầu siết thị trường

Từ ngày 1/9, quy định quản lý phát triển phim ngắn chính thức có hiệu lực. Các tác phẩm AI phải tuân thủ yêu cầu quản lý tương ứng, trong đó có việc nhận diện nội dung được tạo bằng AI. Các nền tảng cũng bắt đầu mạnh tay hơn với sản phẩm chất lượng thấp, nội dung đồng dạng và nguy cơ xâm phạm bản quyền.

Động thái này cho thấy ngành phim ngắn Trung Quốc đang bước sang giai đoạn khác. AI không còn được xem đơn thuần là công cụ giúp giảm chi phí mà trở thành bài toán về chất lượng, IP (sở hữu trí tuệ) và khả năng giữ chân khán giả.

ETNews (Hàn Quốc) cũng nhận định thị trường phim ngắn và hoạt hình AI Trung Quốc trong nửa cuối năm 2026 đang chuyển từ cuộc đua sản xuất hàng loạt sang cuộc đua sở hữu IP đã được kiểm chứng.

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Giữa vô vàn bộ phim AI, Bị đày ra biên ải, người vợ phạm tội khai hoang nuôi lớn chiến thần là cái tên thống trị dòng phim này trong nửa đầu năm 2026.

Đây có thể là bước ngoặt quan trọng của thị trường. AI đã giải quyết được bài toán “làm phim thế nào với chi phí thấp hơn”, nhưng đặt ra vấn đề mới là làm sao khiến tác phẩm trở nên đáng xem giữa vô vàn sự lựa chọn.

Khi mọi người đều có trong tay cùng một công cụ, thứ quyết định khả năng sống sót không còn là tốc độ sản xuất, mà là câu chuyện, IP, cá tính sáng tạo và khác biệt.

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